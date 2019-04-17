Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нет

У голландских клубов нет «газпромов» и «лукойлов»

Голландские клубы давно являются донорами европейских топ-клубов, поэтому у них отличные школы. Плюс у них хорошее наследство – тотальный футбол Ринуса Михалса вообще когда-то взорвал футбольный мир.

К тому же у них нет «газпромов» и «лукойлов», которых правительство заставляет вкладывать деньги в спорт, поэтому им приходится рыскать по всему миру в поисках талантов. У «Аякса» отлично выстроена скаутская работа, которая ищет футболистов по всему миру. Однажды Владимир Перетурин на эту тему точно подметил: «Нам бы таких суринамских отцов».

У «Аякса» отлично работает академия. Помню, когда мы в свое время прибыли в Голландию на матч с АДО «Ден Хааг». Пока ехали к стадиону, я считал футбольные поля. Их там очень много. А ведь это Гаага. Голландцы относятся к футболу, как к профессиональному бизнесу, который должен давать отдачу.

Сегодня «Аякс» дает эту отдачу, но это не значит, что и завтра так будет. Потому что раньше голландские клубы отличались мощной селекцией среди юниоров, а теперь все клубы этим занимаются. Уже заграничные клубы сажают 14-летних голландских парней на контракты, и «Аяксу» все труднее.

У «Спартака» есть академия, но нет воспитанников в составе

А теперь давайте посмотрим на «Спартак». У клуба есть академия и право открывать футбольные школы под своим брендом. Я, кстати, буду судиться с клубом из-за этого, потому что теперь общество «Спартак», председателем которого я являюсь, имеет права открывать аналогичные футбольные школы только с разрешения футбольного клуба, а это безобразие.

В общем, вот у «Спартака» есть клубная академия, но где футболисты-то для основного состава? Надо спрашивать с руководителей этой академии, с ее тренеров. Если нет воспитанников, а только бизнес продавать парней за копейки куда-нибудь во вторую лигу или даже в другие команды РПЛ, то зачем он нужен? Сколько уже парней было, которые не раскрылись и ушли просто так? Александр Зуев, Павел Яковлев, Денис Давыдов и многие другие.

Почему «Спартак» так безвольно играет? В том числе потому, что у футболистов нет спартаковского воспитания с самого детства. Мы все, приходящие в «Спартак», любили это общество, восхищались Николаем Старостиным, играли за Никиту Симоняна и Игоря Нетто. А сейчас этого практически нет.

«Спартак» не принадлежит спартаковцам прежде всего душой

Леонид Федун и иже с ним переносят на футбол свои бизнес-модели. Но в футболе большую роль играют отношения, воспитание, клубный патриотизм. У нас этого нет, а в «Аяксе», «Реале» и «Барселоне» – есть.

В руководстве «Аякса» только те, кто многие годы работает на благо клуба. Большинство – воспитанники клубной академии, а в «Спартаке» мы все изгои. Дадут иногда какие-то пропуска и все на этом. А главным является не Симонян, а какой-то Наиль Измайлов. «Аякс» принадлежит аяксовцам, а «Спартак» спартаковцам – нет. Ни юридически, ни душой.

Откуда это берется? В какой-то момент в «Лукойле» приняли решение помочь «Спартаку». Уж не знаю, сами ли или в Кремле попросили. Я склоняюсь ко второму варианту. И вот там задались вопросом, кто будет руководить клубом? «Вон, Федун любит футбол, давайте ему это поручим». А ведь он за «Спартак» даже не болел, более того, в одном из интервью признался, что был болельщиком за киевского «Динамо». А ему даже никто не подсказал, что такого вообще говорить нельзя.

Старостин воспитывал в нас любовь к «Спартаку» через свою любовь к нам

Сейчас появилось такое расхожее объяснение победам и поражениям в равных матчах. Мол, побеждают те, кто сильнее этого хотели. А больше этого хотят те люди, которые плоть от плоти воспитанники этого клуба. То же касается и работы в клубе. В 2009 году я заметил, что в каждом десятилетии «Спартак» выигрывает золотые медали в год, который заканчивается на «9» – 1969, 1979, 1989 и 1999. Был, кстати, близок и в 2009-м.

Так вот я собрал по этому поводу встречу разных поколений и привез в клуб несколько приглашений в ресторан – Валерию Карпину, Дмитрию Попову и Борису Позднякову. Они как раз работали тренерами в «Спартаке». Подхожу к референту Карпина, передаю. Она с коллегой вскрывает конверты: «Так, Карпину. Так, Попову. А кто такой Поздняков?». Я в таком шоке был, говорю: «Девочки, а вы как сюда попали-то?».

Они по-хорошему ответили, мол, они девушки, какой им футбол? В этих словах все, что надо знать. Но мелочей в работе клубов не бывает. Искренняя любовь к клубу – это то, что дает ему дополнительное преимущество перед соперниками, где работают за деньги. В сегодняшнем «Спартаке» этого нет.

Отсюда то отношение, с которым сталкивались Павел Погребняк и Артем Дзюба, которых гоняли по арендам. При Старостине этого не могло быть вообще. Он воспитывал в нас любовь к «Спартаку» через свою любовь к нам.

Аленичеву не хватило меня в роли Старостина

Сегодня исправить уже ничего невозможно. Когда Дима Аленичев стал тренером в «Спартаке», считаю, ему не хватило меня в роли некоего хранителя спартаковских традиций. Я бы выполнял роль Старостина. После него эту роль могли потянуть только Симонян и я, то есть те люди, которые знают и любят «Спартак». Потому я пошел воевать с семейством Алешиных.

Казалось бы, мне в 70 лет это надо? А мне надо! Потому что больше никому не надо. По мнению большинства, нет общества «Спартак», да и бог с ним. А общество – это главенствующее. Футбольный клуб один, а общество работает по всей стране.

Как-то Федун создал попечительский совет, в который помимо меня входили Олег Романцев, Георгий Ярцев, Сергей Родионов и Никита Симонян (вместо него, правда, пришел Александр Мирзоян). Сначала Романцев выступил, посетовав на то, что избавились от Дзюбы, затем Ярцев сказал о молодежи, а я рассказал о внутреннем состоянии «Спартака» и об отношении футболистов к клубу.

И вдруг Родионов, буквально два месяца назад переведенный из тренерского штаба в Академию, рассказывает, как иностранный футболист идет в офисе мимо фотографии Николая Старостина и спрашивает: «А что это за дедушка?». И кто в этом виноват, если не тренер? Разве не сам Родионов, который только что там был тренером? И вот сейчас там все такие работают. До сих пор с недоумением вспоминаю, как там работал Роман Асхабадзе. Кто его взял, почему? Только вопросы без ответов.