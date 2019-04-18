7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити» - Советский спорт
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18 апреля 2019 00:02ФутболЗибрак Артем

7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков.

«Шпоры» притворились «горожанами»

«Тоттенхэм» неожиданно для многих одержал победу в первом четвертьфинальном матче и на «Этихад» приехал всеми силами удерживать добытое минимальное преимущество без группы травмированных игроков – Харри Кейна, выбывшего до конца сезона, Сержа Орье, Эрика Дайера, Гарри Уинкса и Эрика Ламелы. Ожидалось, что может пропустить встречу и Деле Алли, но он все же появился на поле с первых минут.

В отсутствие вариантов Маурисио Почеттино стартовым выбором не удивил. Не подготовил особых сюрпризов и Хосеп Гвардиола, вновь оставивший в запасе Лероя Сане и нездорового Фернандиньо. Не левом фланге атаки появился набравший отличную форму Рахим Стерлинг, а в опорной зоне Илкай Гюндоган.

Куда больше удивила выбранная гостями цветовая гамма. Если хозяева появились в привычных небесно-голубых цветах, то гости – в неожиданно похожих издалека зелено-темных тонах.

Лучшие 11 минут в истории Лиги чемпионов

Футболисты как будто не разобрались на первых минутах не смогли отличить своих от чужих и в стартовые 11 минут наколотили друг другу аж четыре мяча! Такого в истории Лиги чемпионов еще не случалось. Причем три из них не без помощи защитников. Лишь Рахим Стерлинг открыл счет исключительно благодаря своему мастерству – сместившись от угла штрафной в центр, точным ударом уложил мяч в дальний угол.

Не успели манкунианские зрители привыкнуть к тому, что их команда по сумме двух встреч отыгралась, как Эмерик Лапорт совершил два глупых привоза. Сначала, прерывая неточную передачу, незадачливый защитник выкатил мяч на Сон Хын Мина (удар у корейца не получился, но мяч прошмыгнул под ногой Эдерсона), а затем, далеко отпустил мяч на своей половине поля. «Шпоры» его перехватили и довели до того же Сона, и он идеальным по точности ударом закрутил его в дальний верхний угол.

Казалось бы, «Сити» на краю пропасти. Но «горожане» ничуть не растерялись и в течение 11 минут дважды прорвали левый фланг Данни Роуза. В первом случае (спустя всего минуту после второго гола Сона) Бернарду Силва ворвался в свободную зону и с близкого расстояния не без рикошета от Роуза протолкнул мяч в сетку.

А затем Кевин Де Брюйне с того же фланга сделал забегание, дождался передачи от Бернарду Силвы и прострелил на дальнюю штангу, где первым на мяче оказался Рахим Стерлинг.

Пять голов за 20 с лишним минут, но такой кошмарной игры в обороне от традиционно дисциплинированного «Тоттенхэма» мало кто мог ожидать. Такое безумное начало матча наверняка заставило схватиться за сердце не одного болельщика, особенно с Туманного Альбиона. Лучше всего эмоции первых минут опишет эта картинка.

Ко всем бедам Почеттино под конец тайма Мусса Сиссоко, пытаясь отобрать мяч у Де Брюйне, потянул заднюю поверхность бедра. Аргентинский специалист, потеряв опорника, принял очень нестандартное решение – выпустил вместо него нападающего Фернандо Льоренте, параллельно опустив ниже атакующего полузащитника Деле Алли. Такого явно никто не ожидал. Crazy – самое частое слово, которое звучало в перерыве в Манчестере.

VAR принес «Тоттенхэму» выход в полуфинал

После перерыва команды все так же здорово продолжили играть в атаке и столь же бесшабашно в обороне. То одни, то другие имели возможность забить, а удача в итоге улыбнулась Серхио Агуэро, чей выстрел в ближний угол с нескольких метров из зоны Роуза Льорис парировать не имел шансов. Стоило добиться необходимого преимущества, Гвардиола сразу отправил в бой Фернандиньо, перекрывая таким образом центр поля.

Во втором тайме «Сити» уже практически безапелляционно контролировал мяч и, казалось, ход игры. Хозяева вминали соперника в штрафную, рвали его оборону на флангах и катали мяч вдоль линии вратарской, но протолкнуть в сетку не сумели, а у своих ворот потеряли самого опасного в верховой борьбе – Льоренте. Испанец, правда, забил не головой, а – внимание! – бедром.

Гвардиола и его футболисты бросились доказывать арбитру, что мяч коснулся руки Льоренте. При внимательном повторе можно даже заметить, как кожа на руке форварда всколыхнулась, однако касание было насколько микроскопическим, что даже после самостоятельного просмотра видеоповтора Джюнейт Чакыр этот гол засчитал. И снова все поменялось.

Почеттино в попытках законопатить все дыры в своей штрафной выпустил на поле Бэна Дэвиса и Давинсона Санчеса. «Горожане» всем миром навалились на ворота соперника и даже забили из миллиметрового офсайда, но как ни пыхтели, не смогли не смогли пробить Льориса по правилам. А счастье было так близко!

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» выдали одно из самых грандиозных шоу в истории, по итогам которого «шпоры» вышли в полуфинал, где их ждет «Аякс». Мог ли кто вообще представить такую пару на этой стадии? А ведь один из них теперь гарантированно сыграет в финале.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 4:3 (3:2)

Голы: Стерлинг, 4 – 1:0. Сон Хын Мин, 7 – 1:1. Сон Хын Мин, 10 – 1:2. Бернарду Силва, 11 – 2:2. Стерлинг, 21 – 3:2. Агуэро, 59 – 4:2. Льоренте, 73 – 4:3.

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уолкер, Менди (Сане, 84), Компани, Лапорт, Гюндоган, Де Брюйне, Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм» (Англия): Льорис, Треппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Санчес, 90+1), Ваньяма, Сиссоко (Льоренте, 41), Эриксен, Моура (Дэвис, 82), Алли, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сиссоко, 41. Сон Хын Мин, 48. Роуз, 54. Ваньяма, 77.

Судья: Чакыр (Турция).

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