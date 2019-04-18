Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор» - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:43ФутболКринский Константин

Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор»

А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.

«Тоттенхэм» не хватал звезд на европейской арене. Команда дважды побеждала в Кубке УЕФА, один раз брала Кубок обладателей кубков. Последний трофей датирован 1984 годом, в финале Кубка УЕФА по пенальти обыграли «Андерлехт» (1:1; 2:2 и 4:3 – по пенальти). Вспоминаем, каким был мир.

УМЕР АНДРОПОВ, ПРИШЕЛ ЧЕРНЕНКО

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Советскую государственность продолжало потряхивать, Юрий Андропов пытался управлять страной и поправлять здоровье. Смерти генсека поспособствовала флегмона (гнойное воспаление клетчатки), после операции организм не мог бороться с интоксикацией. 9 февраля Андропов умер, его сменил Константин Черненко.

APPLE ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВЫЙ MAC

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Первый домашний компьютер от Apple появился 24 января 1983 года. Его круто прорекламировали в ролике Ридли Скотта из фильма «1984». Так началась эра качественных настольных компьютеров для обывателей. Вместе со компьютером разработали и операционную систему Mac OS.

ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ «ТЕРМИНАТОР»

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Только второй фильм Джеймса Кэмерона, зато какой! По сюжету герой Арнольда Шварценеггера прибывает с 1984 год из постапокалиптического 2029-го, чтобы убить Сару Коннор, чей пока еще не рожденный сын победит в войне человечества и машин. Как оказалось, до века машин на деле еще далеко, а герой Шварца подарил миру прекрасную фразу I’ll be back («Я вернусь»), ставшую крылатой.

СССР БОЙКОТИРОВАЛА ОЛИМПИАДУ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

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Олимпийские игры 1984 года бойкотировались всеми странами соцлагеря во главе с СССР. Причина: отказ предоставить безопасность спортсменам из стран Варшавского договора. Фактически это был ответный бойкот на московскую Олимпиаду-80 и Персидский кризис.

РУССКИЙ ПРИДУМАЛ ТЕТРИС

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А ведь многие не знают, кто придумал главную игрушку целого поколения. В июне 1984-го советский программист Алексей Пажитнов изобрел игру «Тетрис» во время работы в Вычислительном центре Академии наук СССР. Игру написали на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». Спустя несколько лет такую же игру сделали американцы, она имела большой коммерческий успех.

«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН СССР

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Первое и последнее советское чемпионство «Зенита». Команду тренировал Павел Садырин. Второе место занял «Спартак», третье «Днепр», а четвертое, последнее еврокубковое, одесский «Черноморец». Следующего чемпионства «Зенит» ждал 23 года. В команду пришли большие деньги, и это стало возможно.

РОДИЛСЯ МАРК ЦУКЕРБЕРГ

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В мае 1984-го в небольшом городке Уайт-Плейнс родился Марк Цукерберг – будущий основатель Facebook. На данный момент он находится на пятом месте в списке богатейших людей мира (состояние – 71 млрд долларов), а тогда никто и не думал, что этот парень способен перевернуть мир. Заниматься программированием Цукерберг начал еще в школе, в 2002 поступил в Гарвард и понеслась.

ФРАНЦИЯ ОБЫГРАЛА ИСПАНИЮ В ФИНАЛЕ ЕВРО

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У французов всегда было хорошо с домашними турнирами. На чемпионате Европы, куда сборная СССР не отобралась, французы заняли первое место в группе А: победа над Данией (1:0), Бельгией (5:0) и Югославией (3:2). В полуфинале команда во главе с топовым Мишелем Платини победила португальцев (3:2), а в финале оказалась сильнее Испании (2:0). На том турнире Платини забил 9 голов.

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