Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победить

«У «БЫКОВ» И «ЗЕНИТА» - ЛУЧШЕЕ НАПАДЕНИЕ В РПЛ»

- Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов. И «Зениту» будет сложнее. У «быков» дома всегда сумасшедшая поддержка, а все билеты на матч уже проданы.

- Три очка гарантируют «Зениту» золото?

- Нет, конечно. Если сейчас команда победит, а потом начнет проигрывать, то об этих трех очках никто не вспомнит. Есть же и другие преследователи питерцев. Вот для чемпионских амбиций «Краснодара» матч действительно ключевой.

- Каким будет игровой рисунок?

- Хозяевам не имеет смысла что-то менять. «Быки» сыграют в три нападающих, как любят и умеют. Они три года так играют… Вот Сергей Семак может пробовать варианты. У «Зенита» скамейка подлиннее. Есть вариант сыграть осторожнее. Хотя по своему атакующему потенциалу те и другие - лидеры нашего чемпионата.

- В прошлом туре нападение «Краснодара» не слишком ярко проявило себя против «Динамо»…

- Тем не менее, «быки» все равно могли побеждать. Но потеря концентрации привела к ничьей. В субботу, чтобы добиться положительного результата, надо будет провести все 90 минут максимально собранно. Иначе «Зенит» обязательно накажет. Не сомневаюсь.

- Магомед-Шапи Сулейманов выйдет с первых минут или на замену?

- Об этом лучше спрашивать у Мурада Мусаева. Но, на мой взгляд, Шапи готов играть полный матч. К тому же у него будет огромное желание реабилитироваться за встречу с «Динамо», которая у него не получилась.

«ВРЯД ЛИ ФАНАТАМ РАЗРЕШАТ ПЕРФОМАНС О КОКОРИНЕ И МАМАЕВЕ»

- Матч «Зенита» и «Краснодара» в первом круге стал предтечей грандиозного скандала. На следующее утро Александр Кокорин и Павел Мамаев вляпались в историю, которая тянется до сих пор… Это как-то повлияет на предстоящую игру?

- Не дай бог, чтобы подобное повторилось с кем-то в «Зените», «Краснодаре» или любом другом российском клубе. Впрочем, участники субботнего матча вряд ли держат в голове события октября прошлого года… Что касается Мамаева и Кокорина, то я не вижу смысла продолжать их мариновать в изоляторе. Оба уже понесли достаточно серьезное наказание. Пора эту историю заканчивать.

- А как насчет болельщиков? На трибунах появится перфоманс о Мамаеве и Кокорине?

- Если фанаты решат, что это необходимо, почему нет? Другое дело, я не представляю, как можно согласовать подобную акцию со службой безопасности.

- «Зенит» поддержал Кокорина, «Краснодар», наоборот, отрекся от Мамаева. Вам чья позиция ближе?

- Отвечу так. Руководители обоих клубов имели веские основания принять именно такие решения. Но я не вправе давать оценки. Просто хочется, чтобы ребят отпустили.

- Дадите прогноз на матч в Краснодаре?

- Я - за интригу. Поэтому победить должен «Краснодар». А у «Зенита» самые важные матчи еще впереди.

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 20 апреля и начнется в 21:00 по московскому времени.