Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 11:03Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

Когда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В 24-м туре общедоступный «Матч» будет транслировать две встречи российской премьер-лиги:

20 апреля

16.30 (мск)

Динамо – Крылья Советов

21.00 (мск)

Краснодар - Зенит

зенит

Остальные шесть игр покажет канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:

19 апреля

19.30 (мск)

Анжи – Ахмат

20 апреля

11.30 (мск)

Уфа - Арсенал

уфа

14.00 (мск)

Оренбург - Ростов

оренбург

19.00 (мск)

Локомотив – ЦСКА

локо

21 апреля

16.30 (мск)

Урал – Рубин

19.00 (мск)

Спартак - Енисей

1

Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует «Зенит». «Локомотив» и «Краснодар» отстают от питерцев на шесть очков, ЦСКА - на восемь, «Спартак» - на двенадцать.

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