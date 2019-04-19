Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

В 24-м туре общедоступный «Матч» будет транслировать две встречи российской премьер-лиги:
20 апреля
16.30 (мск)
Динамо – Крылья Советов
21.00 (мск)
Краснодар - Зенит
Остальные шесть игр покажет канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:
19 апреля
19.30 (мск)
Анжи – Ахмат
20 апреля
11.30 (мск)
Уфа - Арсенал
14.00 (мск)
Оренбург - Ростов
19.00 (мск)
Локомотив – ЦСКА
21 апреля
16.30 (мск)
Урал – Рубин
19.00 (мск)
Спартак - Енисей
Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует «Зенит». «Локомотив» и «Краснодар» отстают от питерцев на шесть очков, ЦСКА - на восемь, «Спартак» - на двенадцать.
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