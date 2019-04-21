Владислав Радимов: Теперь «Зенит» – чемпион, а третьим будет «Спартак»

«КОМАНДА СЕМАКА ИГРАЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДО ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА»

– Эмоции от мачта потрясающие! Шикарная игра в исполнении обеих команд. Мне кажется, ради такого футбола и стоит смотреть российский чемпионат.

– После этой победы многие начали короновать «Зенит». Действительно пора? Впереди еще неуступчивое «Динамо», упрямый Миодраг Божович с «Крыльями», да и ЦСКА с «Ростовом» в конце концов…

– Давайте будет объективны: «Зенит» – чемпион!

– То есть, вы не допускаете повторения истории первого круга, когда команда Семака очень быстро позволила соперникам сократить отставание с девяти очков (а сейчас – только восемь) до одного?

– Подобные параллели некорректны. Сейчас мы видим совсем другой «Зенит» – не похожий на тот, что был до зимнего перерыва. Эта команда уверена в себе, тем более после такого матча в Краснодаре. Произойти, конечно, в футболе может всякое. Однако лично у меня появилась железная уверенность в том, что «Зенит» на пути к титулу уже не остановить. Пока весной «Зенит» не потерпел ни одного поражения. И нет причин для того, чтобы команда вдруг начала раздаривать очки направо и налево.

– Каковы слагаемые преображения? Хорошая физическая форма, факторы Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого?

– Все в совокупности. Зимой была проведена отличная работа. Это касается и селекции, и тренировочных сборов. Сейчас «Зенит» пожинает плоды. Поэтому и лидирует с большим отрывом. Если до перерыва был результат, то теперь к нему добавилась поставленная игра. Команда и очки набирает, и зрелищный футбол показывает.

«ВСЕ И ТАК ХОРОШО, НЕ НАДО ДОБАВЛЯТЬ VAR»

– По зрелищности игру в Краснодаре сравнивают с недавним ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Тоттенхэмом». Это действительно было так круто по качеству футбола и драматургии?

– С некоторыми поправками – безусловно. Повторюсь, именно такие матчи и должны привлекать новых болельщиков к премьер-лиге. Когда на поле идет битва, и все решается на последних секундах – даже не минутах. Большое значение имеет и телевизионная картинка. Условно, проводись субботний матч на старом стадионе «Кубани», не в обиду ей будет сказано, или даже на «Петровском», впечатления были бы другими. А сейчас у «Зенита» и «Краснодара» – два лучших стадиона в стране, антураж, суперсовременные технологии показа. То же самое мы видели и в среду в Манчестере. Две классные команды – «Сити» и «Тоттенхэм», открытый футбол, сюжет, потрясающая арена. Это то, чего хочет болельщик. За что он готов платить деньги.

– В Манчестере, в отличие от Краснодара, была еще система VAR. Она нужна в РПЛ?

– Нет, я остаюсь противником видеоповторов. Вот, скажем, Диего Марадона забил в 1986 году свой знаменитый гол рукой в ворота англичан. При наличии VAR этот мяч отменили бы, история, возможно, пошла бы другим путем, и скольких еще легенд мы лишились бы… Ошибки, считаю, должны оставаться частью футбола, главное, чтобы не было предвзятости. От видеоповторов это не зависит.

«ДЗЮБЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВПЕРВЫЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ»

– В субботу впервые с 25 октября за «Зенит» забил Артем Дзюба. Причем сразу два. Теперь его прорвет?

– Даже если Артем не продолжит забивать в каждом матче, он сделал большое дело. Второй его мяч принес команде важнейшие три очка. Но я уверен, личная статистика не играет для него особой роли. Не забывайте, Дзюба еще никогда не был чемпионом России. Поэтому для него сейчас самое главное – чтобы «Зенит» завоевал золото.

– Для Семака сезон можно считать успешным?

– Выиграть сходу чемпионство, возглавив плохо знакомую ему поначалу команду, – конечно, сезон удался! О чем тут говорить?!

– А как оцениваете голы Ракицкого со штрафных? Одно попадание – случайность, два – статистика, три – закономерность…

– Парень просто молодец! Мало того, что у него отлично поставлен удар, так Ракицкий еще и проявляет невероятное хладнокровие в решающие моменты. Когда ты много работаешь над каким-то элементом на тренировках и при этом настолько уверен в себе, получается такой результат. Вот и весь секрет.

– Ракицкому еще и Магомед Оздоев своими поцелуями перед штрафными помогал. Правда, в Краснодаре вроде бы обошлось без этого ритуала.

– Ну, надо же порадовать болельщиков, подбросить журналистам новые темы… Но, конечно, никакой связи между ударами Ракицкого по «девяткам» и поцелуями Оздоева нет.

– Вы верите в чемпионство «Зенита». А кому достанутся две другие путевки в ЛЧ-2019/20?

– Думаю, вторым станет «Локомотив». Железнодорожники по сравнению с прошлым годом усилились, они уверены в себе и тоже мощно проводят весеннюю часть чемпионата. А третье место я отдаю «Спартаку», потому что у красно-белых самый легкий календарь на финишной прямой.

– Неужели «Краснодар» и ЦСКА выпадут из тройки?

– Ну вот и проверим!