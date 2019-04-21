Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорога Пресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Аленичева после матча «Спартак» – «Енисей» (2:0).

Аленичев: «Спартаку» очки были нужнее, мы «Уфу» уже не догоним

– Закономерная победа фаворита. В первом тайме мы играли более или менее дисциплинированно, организованно. «Спартак» имел преимущество по владению мячом, но без особо опасных моментов, за исключением удара головой Луиса Адриано. Все шло к тому, что первый тайм закончится вничью, но, к сожалению, пропустили в концовке контратаку, которая завершилась голом.

В перерыве я умышленно произвел две замены, выпустив двоих футболистов комбинационного плана, прошедших спартаковскую школу, – Дмитрия Торбинского и Александра Зотова. Был расчет на более комбинационный футбол во втором тайме. Он так и начался, и у меня появилась мысль добавить скорости в атаке, выпустив вместо Александра Соболева Артура Саркисова. К сожалению, через минуту он получил травму, и в меньшинстве рассчитывать на то, что мы спасем матч, не приходилось.

Поздравляю «Спартак» с днем рождения, 97 лет! Ему очки в этом матче были нужнее, чем нам. «Спартак» борется за место в Лиге чемпионов, и я желаю ему добиться этой цели. Сказал сейчас об этом Кононову.

– Почему «Спартаку» очки нужнее, чем «Енисею»?

– Нас уже все похоронили. Неправильно говорить, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним «Уфу», поскольку два матча из оставшихся шести нам проводить на выезде с соперниками уровня «Спартака». Реально оцениваем ситуацию. Но в шести оставшихся матчах будем играть по максимуму, за свое имя. Чтобы достойно завершить этот сезон.

– Почему Фегор Огуде начал матч так высоко?

– Когда увидел состав, понял, что Фернандо будет играть чистого опорника, а Гулиев и Зобнин – чуть повыше. Поскольку Фернандо обладает лучшим пасом при выходе из обороны в атаку, попросил Огуде играть по бразильцу, чтобы он не мог делать свои разрезающие передачи.

– Доработаете в «Енисее» до конца сезона?

– Доработаю.

– Если цель остаться в РПЛ невыполнима, почему не хотите подать в отставку?

– Я должен отработать контракт до конца, он истекает 31 мая.

– В чем ваша мотивация? Чтобы до конца сезона получать зарплату или есть другие причины?

– Почему вас так интересует моя зарплата?

Кононов: Добро всегда побеждает зло

– Сегодня спартаковские воспитанники забили оба мяча и еще несколько играли в основе. Руководство хочет, чтобы вы ставили их?

– Мой принцип – ставить футболистов, исходя из того, как идет тренировочный процесс. Гулиев и Рассказов показали, что у меня есть все основания выпустить из на поле. То же касается и других молодых игроков, как Игнатов. Мелкадзе сегодня не так ярко отыграл, тем не менее он работает на тренировках очень неплохо и в предыдущих матчах действовал остро. Что до руководства, ему приятно три очка, а не то, кого я ставлю в состав.

– Что с Рассказовым?

– У него сильный ушиб. Никаких проблем не будет.

– А с Зе Луишем и Боккетти?

– Зе Луиш завтра приступит к работе с тренером по физической подготовке и вскоре приступит к игре с «Арсеналом». Боккетти тоже.

– Как вы восприняли свист на 80-й минуте?

– А вы как восприняли? У меня к трибунам большое уважение. Если они свистят, значит, мы играли не так, как им хотелось бы. Хотел бы, чтобы наши 24 удара заканчивались 24 попаданиями в створ, а не шестью. Чтобы, разыгрывая комбинации, мы как можно чаще выводили наших игроков, забивали по 10 голов и не пропускали. Но сегодня, к сожалению, 2:0. Тем не менее, эта победа нам очень дорога.

– В том эпизоде вы останавливали команду, которая летела вперед?

– Куда там было лететь? Там было два наших футболиста и пятеро соперников, поэтому я показывал, что надо взять мяч под контроль и на определенной скорости выдвигаться, чтобы организовать свою атаку.

– Айртон по вашим указаниям стал чаще ходить вперед, чем в начале матча?

– Да, я показал ему через переводчика, что зона свободна, и надо смелее ходить в атаку, как Рассказов на своем фланге.

– Почему Мелкадзе сыграл такой слабый матч?

– Возможно, сегодня он перегорел. С молодыми такое бывает, что одну-две игры они проводят сильно, а третью играют не так остро. Сделал первые две-три передачи неточные, и это надламывает психологически. Тем не менее, я в него верю и хочу, чтобы он прогрессировал. Но в спину ему дышат конкуренты.

– Как вам Фернандо в новой роли десятки?

– В последний раз он играл на этой позиции, наверное, еще в Бразилии. Доволен им. Нам нужно еще оттачивать его действия в этой позиции. Ему пока не хватает точности. Думаю, через тренировки и игры мы ее вернем.

– Довольны ли вы первым таймом?

– Непросто играть с командой, которая отходит к своей штрафной. Нужны были нестандартные действия. То, что Николай ходит в атаку, для нас не новость. Если соперник быстро садиться в оборону, нам требуется еще быстрее проводить атаки. Рассказов сделал то, что и должен был.

– Что с Глушаковым?

– Ничего, тренируется. Не выпустил его по тактическим соображениям. К тому же хотел выпустить Игнатова, который хорошо тренируется. Надо ему дать возможность почувствовать игру в РПЛ.

– Ситуация с Гулиевым разрешилась?

– Я прочитал письмо гражданина Америки и могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что американец таким образом повел, у меня вызывает уважение.

– Луис Адриано в опорной зоне встречался с мячом чуть ли не чаще, чем в нападении.

– В этом и кроются нестандартные действия. Если он играет центрфорварда, это не значит, что все время он должен открываться за спины защитникам. Он должен еще и комбинировать, вытаскивая одного из центральных защитников на себя. В первом тайме наши полузащитники не так здорово врывались в эти зоны, но после перерыва стало получаться лучше.

Он должен не только забивать, но и распасовывать. Адриано играл очень серьезно и сегодня сделал две голевые передачи. Даже заполнял зоны партнеров, если они не успевали вернуться. Не все получается, но 24 удара – это неплохо. Нам есть над чем работать, а впереди у нас важные игры.

– Может быть, схема с одним нападающим ему удобнее, чем с двумя?

– Трудно сказать. Он еще в «Шахтере» играл чистую девятку, забивал и раздавал передачи. Но когда они играли вместе, у нас также получались хорошие игры. Выбор у меня есть.