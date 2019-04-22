Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея Андронова

Вы же хотели выпустить Анюкова вместо Ригони?

Российский футбол – это не только красивые голы и «герои с обложки». Это комплексный продукт, где вместе с изяществом соседствует откровенная грязь.

Сразу хочу сказать – к результату матча эти строки не имеют никакого отношения. Счет – на табло.

Но вот послевкусие от игры – совсем не то, какого ждешь от матча лидеров чемпионата. Нет ощущения праздника.

Главный тренер «Зенита» сочно описал начало инцидента, на 84-й минуте едва не приведшего к драке скамейка на скамейку. Беда в том, что в этом нет ни слова правды. Зачем Семаку ложь – абсолютно непонятно. Но она его не красит.

«Замена планируется, это вопрос к судейству. У нас лимит, мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони. Судья поднимает совсем другую замену. Это вопрос к резервному».

Вопрос к резервному арбитру Алексею Матюнину действительно есть. Но он совершенно в другом и прозвучит позже. А вам, Сергей Богданович, не стоит наводить тень на плетень. На стадионе присутствовало более 30 000 зрителей. Они прекрасно все видели, и не надо держать людей за дураков.

«Зенит» достаточно долго готовил выход Анюкова – Александр то раздевался на скамейке, то натягивал курточку обратно. Наконец, штаб созрел. Но в этот момент уже получил свою травму Магомед Оздоев. На бровке появился Кристиан Нобоа. «Зенит» провел замену, Матюнин поднял соответствующее табло. С цифрами «24» и «2». То есть – Анюков вместо Ригони. Это видели все.

И если верить вашим, Сергей Богданович, словам, – то вы так и хотели сделать. Но это – неправда. К слову, никакой необходимости выпускать россиянина вместо иностранца – у вас не было, это очередная фантазия. На поле были Лунев, Жирков, Смольников, Оздоев и Дзюба. Вместо любого из них – Анюков выйти мог, а вот Нобоа – нет. Но – я слежу за вашими руками – вы же хотели Анюкова вместо Ригони?

Тогда в чем проблема, если арбитр и показал эту замену? Что непрерывно исправлял в протоколах замены (карточки, передающиеся резервному арбитру) ваш помощник? И почему, когда едва не случилась драка, и Анюков уже официально вышел на поле, и даже получил карточку – почему в этот момент на поле продолжал оставаться вернувшийся туда Ригони? Потому что вы хотели его заменить? Но не смогли из-за лимита?

Дальше – еще несколько вопросов. Когда замена считается состоявшейся? Может ли игрок, чей номер был показан арбитром на табло, сначала уйти, а потом вернуться на поле? Отыграть эпизод (замену Нобоа на Ригони «Зенит» делал «через паузу»), и потом быть замененным второй раз?

Вздорно, что подобные казусы происходят в матче лидеров российского чемпионата. Но совершенно не удивительно. Розы в одиночестве на камнях не растут.

Самый некрасивый эпизод – уход Оздоева на замену

Мне очень интересно, каким пунктом правил футбола руководитель российских судей Александр Егоров объяснит поведение Магомеда Оздоева после замены. Полузащитник «Зенита» просто стоял на углу технической зоны, подпрыгивал, жестикулировал, подсказывал. И так более десяти минут. Почему Матюнин не просил его занять место на скамейке? Испугался?

Пугаться, кстати, было чего. «Зенит» в этой игре был очень похож на «Шахтер». К симуляциям на поле и попыткам тянуть время при удобном для себя счете добавился постоянный прессинг арбитров, прежде всего, резервного. Однажды помощника Семака Вильяма де Оливейру с большим трудом спрятал под козырек скамейки еще один ассистент – Александр Низелик.

К слову, порой претензии тренеров «Зенита» к судейской бригаде выглядели оправданными. Карасев прозевал грубый фол Перейры против Оздоева, который должен был привести к удалению уругвайца. Но вот форма этих претензий, да и вообще проявления эмоций: забеги всей командой (включая тренеров) на поле, едва не устроенная драка скамеек (там еще один серьезный вопрос к Карасеву – по оценке действий Ари). Все это выглядело не очень красиво и этично.

А самым некрасивым эпизодом матча стал уход Оздоева на замену. Естественно, он делал это пешком, останавливаясь через шаг и открыто провоцируя трибуны характерным жестом (прикладывая палец ко рту). Интересно было бы посмотреть на подобное в исполнении Оздоева в чуть более «брутальном» месте, чем Краснодар. Например, в Грозном. Или на греческом, турецком или албанском выезде в Европу. Но, думаю, этого мы не увидим.

К сожалению, в памяти от одной из самых ярких игр чемпионата останется не только, и не столько позитив. Будущему чемпиону не впервой выказывать свое неуважение к соперникам (помните обещание увезти «Зенит» в Севастополь?), но теперь это выразилось в какой-то совершенно экзальтированной форме. Персональный комментатор уже был, персональный показ тоже, теперь, похоже, появились персональные правила игры.