«Ювентус» ошибся с количеством титулов, а «ПСЖ» и «Монако» поддержали Нотр-Дам

АНГЛИЯ

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Манчестер Сити» дома победил «Тоттенхэм» – 1:0. Это слабая месть за Лигу чемпионов, но важная победа для чемпионской гонки. Команда Пепа Гвардиолы продолжает бороться за титул с «Ливерпулем». И вроде бы каждый раз Юрген Клопп выходит вперед (обыграли «Кардифф» – 2:0), но лидерство остается мнимым: у «Сити» матч в запасе, а это значит, что даже ничья в лишней игре (дерби с «МЮ»!) может стать фатальной. Необходимо побеждать. И только.

ПОРАЖЕНИЯ «ЮНАЙТЕД» И «АРСЕНАЛА»

Помимо «Тоттенхэма» еще два клуба из шестерки остались без очков. 34-й тур подарил две сенсации: «Арсенал» дома проиграл «Кристал Пэлас», а «Эвертон» уничтожил «Манчестер Юнайтед» (4:0). Унаи Эмери нетипично уступил дома, а Оле-Гуннар Сульшер проиграл в четырех матчах из пяти последних. Таким образом «Арсенал» по итогам тура не смог стать третьим, а «Юнайтед» все дальше от Лиги чемпионов на следующий год.

ИСПАНИЯ

«ХЕТАФЕ» РВЕТСЯ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Помимо обычных побед «Атлетико», «Барселоны» и «Реала» и нахождения этих клубов в тройке в ЛЧ рвется «Хетафе». В 33-м туре была побеждена «Севилья» (3:0) и плотность борьбы за еврокубки в примере возросла до предела. «Хетафе» вообще феномен этого сезона, скорее всего часть этой команды летом раскупят, но сейчас она радует глаз. Филиал сборной Уругвая в Испании, место, где списанные вроде Хорхе Молины кладут больше 15 голов за сезон, а молодые прогрессируют (Оливера, Максимович, Арамбарри) – это теперь «Хетафе».

ИТАЛИЯ

«ЮВЕ» ОПЯТЬ ЧЕМПИОН. В 35-й или 37-й РАЗ?

Криштиану Роналду вместе с относительно новыми партнерами отпраздновал чемпионство. Для него это первое скудетто, а для «Ювентуса» – 35-е. Хотя в раздевалке на совместной фотографии команды игроки держат таблицу с цифрой 37. Почему? Кажется они все еще не согласны с кальчополи и двумя отобранными чемпионскими титулами. Позиция, честно говоря, странная. Отшутиться не получится, а репутационно подобный жест выглядит нагло и непрофессионально.

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ» ИЛИ «БОРУССИЯ» Д?

За четыре тура до конца немецкого сезона «Бавария» и дортмундская «Боруссия» все еще соперничают с борьбе за титул. Разница – одно очко. Все самое интересное впереди. Как в Англии. Если до конца бундеслиги ни одна из команд не потеряет очков, разгром в Мюнхене (0:5) Люсьену Фавру будут припоминать очень долго. На этот раз его не спасут отговорки о молодой команде и что с таким составом бороться за чемпионство нереально. Как показал этот год, все очень даже осуществимо.

ФРАНЦИЯ

ЗА НОТР-ДАМ!

В лиге 1 определился предсказуемый чемпион, им опять стал «ПСЖ». Парижане дома вынесли «Монако» (3:1), а мяч Александра Головина в ворота соперника ничего никому не дал.

Интересно другое. Команды сыграли в майках с изображением Нотр-Дама на груди. У «Монако» собор располагался над титульным спонсором, к нему добавили символ княжества святую Девоту, а «ПСЖ» нанес изображение собора вместо спонсора. Еще у парижан в этом матче над игровыми номерами не было фамилий, там было написано «Нотр-Дам». Также «ПСЖ» еще до матча поблагодарил пожарных, которые тушили горящий собор. Болельщики на этой игр растянули соответствующий баннер.