Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 21:05ФутболВолохов Юрий

Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!

Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0.

Первый гол «Дерби» забил на 94-й минуте, второй на 101-й.

Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил потрясающие истории, как они играл против тогдашнего действующего чемпиона Англии «Дерби Каунти», а заодно – как «Спартак» опередил «Барселону» в турнире.

«И Я ПОШЕЛ ЗА МАЙКОЙ КРОЙФА В РАЗДЕВАЛКУ «БАРСЫ»

- Необычный случай, но для Англии довольно характерный, - говорит Евгений Ловчев. - В мои игровые годы компенсированного времени не было. Но могу рассказать в этой связи две интересные истории, связанные как раз с «Дерби Каунти».

В середине 70-х в межсезонье мы со «Спартаком» поехали на очередной коммерческий турнир на Мальорку. Тогда наши клубы зарабатывали валюту на таких турнирах для Спорткомитета. Июль, у нас перерыв между кругами, сезон в разгаре, а в Европе команды только начали подготовку к новому сезону.

В турнире на Мальорке нашим соперником был как раз «Дерби Каунти». Это сейчас он играет в чемпионшипе, тогда это был один из сильнейших клубов Англии (двукратный чемпион Англии в сезонах 1971/72 и 1974/75. - Прим. ред.). Вторым соперником была «Барселона», в которой капитанил Йохан Кройф, и играл еще один лидер великой сборной Голландии Йохан Нескенс. А тренировал «Барсу» великий Ринус Михелс.

И в первом матче мы обыграли «Дерби Каунти» 3:0. Затем «Барса» победила англичан 2:1, но судья их убил – второй гол был забит из пятиметрового офсайда.

Таким образом, получается, что у нас с «Барсой» своеобразный финал. На матч мы ехали в одном автобусе с «Дерби Каунти». Англичане просили нас «сделать» «Барсу».

Должен сказать, что хозяева нас изрядно возили. Счет был 2:1 в их пользу, и на последней минуте Миша Булгаков прошел по краю, прострелил, а Саша Пискарев забил. Так «Спартак» выиграл турнир.

Все было обставлено очень торжественно, кубок за победу мы пошли получать вместе с Витей Папаевым. Для этого нужно было подняться по лестнице, как на чемпионате мира, и там нам вручили кубок. Я глянул вниз, а там наши ребята меняются майками с игроками «Барсы». Я хотел с Кройфом поменяться. Думаю: «На фиг мне этот кубок? Ушла моя майка».

А оказалось, что прямо в кубок организаторы положили деньги – премию за победу в турнире. Николай Петрович Старостин нам кричит: «Деньги заберите из кубка, пока не потеряли». Чапай был мудрым человеком. Большую часть заработанного мы по приезде сдавали в Спорткомитет. Так он всегда говорил организаторам: «Если можно, часть премиальных футболистам выплатите подарками». Нам вручали часы, другие вещи, которых в Союзе нельзя было купить.

Вернулся я в раздевалку, оказалось, что майку Крофа никто не взял. Он был так раздосадован пропущенным на последней минуте голом, что сразу убежал в раздевалку. И я пошел за майкой, подумал, что капитан капитану не откажет. Подошел к раздевалке «Барсы», а там такой ор стоит - это Михелс ругается на игроков. Я приоткрыл дверь, а меня массажист назад вытолкал. Сам вышел, чего, мол, хочешь? Я снял свою майку и попросил майку Кройфа. Массажист вынес.

«СЫГРАЕТЕ ВНИЧЬЮ – КАЖДОМУ ПО 10 ДОЛЛАРОВ»

Зимой мы играли на турнире с «Гамургом» 0:2 проигрывали после первого тайма. В перерыве Николай Петрович нам говорит: «Терять уже нечего, поэтому все вперед, будем отыгрываться». Ну мы и понеслись и нам за десять минут еще три мяча положили. Проиграли 0:6. Из Гамбурга переехали в Англию. Там нам вновь предстояло сыграть с «Дерби Каунти».

А во второй раз мы их обыграли. Причем организатор нашего турне зашел ко мне в номер накануне и говорит: «Сыграете вничью – каждому по 10 долларов премии». Я говорю: «А если выиграем?» - «Не выиграете – они действующие чемпионы». Мы их грохнули 3:1. Импресарио не обманул – выдал всем по 10 баксов. На эти деньги можно было несколько рубашек купить.

Когда возвращались в Москву, Николай Петрович говорит: «Будут спрашивать, почему так крупно в Гамбурге проиграли? Отвечайте – играли в мини-футбол».

22/04 21:57Футбол
Владимир Быстров: Я тоже бил людей в барахГостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 15:18Футбол
Нескучный суд на Кокориным и Мамаевым, Карпин победитель, Мбаппе против Пеле. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 23 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 15:00Футбол
«Ювентус» ошибся с количеством титулов, а «ПСЖ» и «Монако» поддержали Нотр-ДамБезумно яркие выходные в европейском футболе.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/04 11:56ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC Петр Ян заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ?«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
21/04 20:00Хоккей
Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцамНа чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 21:09Хоккей
Скудра — в «Тракторе». Будет закручивать гайки?Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох. 
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/04 17:34ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
22/04 21:21Футбол
Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
Новости
21:52 Футбол Погба рассказал, о чем Сульшер говорил в раздевалке после матча с «Эвертоном»
21:42 Хоккей В финале Кубка Харламова будет седьмой матч
21:30 Хоккей Годро рассматривает возможность приезда в сборную США
21:30 Футбол Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»
21:04 Футбол Хуммельс и Хамес вернулись в состав «Баварии» перед кубковым матчем с «Вердером»
20:50 Футбол Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»
20:39 Теннис Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле
20:31 Футбол Клинсманн может возглавить берлинскую «Герту»
20:24 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную
20:15 Футбол Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»
20:08 Футбол Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
20:05 Футбол Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днем рождения
19:54 Футбол «Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека
19:53 Футбол Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову
19:51 Футбол Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения
19:39 ММА Арман Царукян: Хотел бы встретиться с Махачевым еще раз
19:38 Футбол Юрий Васильков: На восстановление Черышеву понадобится 2,5-3 месяца
19:35 Хоккей Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»
19:20 Хоккей Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России
19:16 Футбол Чалов составил свою команду мечты (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика