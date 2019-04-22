Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!

Первый гол «Дерби» забил на 94-й минуте, второй на 101-й.

Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил потрясающие истории, как они играл против тогдашнего действующего чемпиона Англии «Дерби Каунти», а заодно – как «Спартак» опередил «Барселону» в турнире.

«И Я ПОШЕЛ ЗА МАЙКОЙ КРОЙФА В РАЗДЕВАЛКУ «БАРСЫ»

- Необычный случай, но для Англии довольно характерный, - говорит Евгений Ловчев. - В мои игровые годы компенсированного времени не было. Но могу рассказать в этой связи две интересные истории, связанные как раз с «Дерби Каунти».

В середине 70-х в межсезонье мы со «Спартаком» поехали на очередной коммерческий турнир на Мальорку. Тогда наши клубы зарабатывали валюту на таких турнирах для Спорткомитета. Июль, у нас перерыв между кругами, сезон в разгаре, а в Европе команды только начали подготовку к новому сезону.

В турнире на Мальорке нашим соперником был как раз «Дерби Каунти». Это сейчас он играет в чемпионшипе, тогда это был один из сильнейших клубов Англии (двукратный чемпион Англии в сезонах 1971/72 и 1974/75. - Прим. ред.). Вторым соперником была «Барселона», в которой капитанил Йохан Кройф, и играл еще один лидер великой сборной Голландии Йохан Нескенс. А тренировал «Барсу» великий Ринус Михелс.

И в первом матче мы обыграли «Дерби Каунти» 3:0. Затем «Барса» победила англичан 2:1, но судья их убил – второй гол был забит из пятиметрового офсайда.

Таким образом, получается, что у нас с «Барсой» своеобразный финал. На матч мы ехали в одном автобусе с «Дерби Каунти». Англичане просили нас «сделать» «Барсу».

Должен сказать, что хозяева нас изрядно возили. Счет был 2:1 в их пользу, и на последней минуте Миша Булгаков прошел по краю, прострелил, а Саша Пискарев забил. Так «Спартак» выиграл турнир.

Все было обставлено очень торжественно, кубок за победу мы пошли получать вместе с Витей Папаевым. Для этого нужно было подняться по лестнице, как на чемпионате мира, и там нам вручили кубок. Я глянул вниз, а там наши ребята меняются майками с игроками «Барсы». Я хотел с Кройфом поменяться. Думаю: «На фиг мне этот кубок? Ушла моя майка».

А оказалось, что прямо в кубок организаторы положили деньги – премию за победу в турнире. Николай Петрович Старостин нам кричит: «Деньги заберите из кубка, пока не потеряли». Чапай был мудрым человеком. Большую часть заработанного мы по приезде сдавали в Спорткомитет. Так он всегда говорил организаторам: «Если можно, часть премиальных футболистам выплатите подарками». Нам вручали часы, другие вещи, которых в Союзе нельзя было купить.

Вернулся я в раздевалку, оказалось, что майку Крофа никто не взял. Он был так раздосадован пропущенным на последней минуте голом, что сразу убежал в раздевалку. И я пошел за майкой, подумал, что капитан капитану не откажет. Подошел к раздевалке «Барсы», а там такой ор стоит - это Михелс ругается на игроков. Я приоткрыл дверь, а меня массажист назад вытолкал. Сам вышел, чего, мол, хочешь? Я снял свою майку и попросил майку Кройфа. Массажист вынес.

«СЫГРАЕТЕ ВНИЧЬЮ – КАЖДОМУ ПО 10 ДОЛЛАРОВ»

Зимой мы играли на турнире с «Гамургом» 0:2 проигрывали после первого тайма. В перерыве Николай Петрович нам говорит: «Терять уже нечего, поэтому все вперед, будем отыгрываться». Ну мы и понеслись и нам за десять минут еще три мяча положили. Проиграли 0:6. Из Гамбурга переехали в Англию. Там нам вновь предстояло сыграть с «Дерби Каунти».

А во второй раз мы их обыграли. Причем организатор нашего турне зашел ко мне в номер накануне и говорит: «Сыграете вничью – каждому по 10 долларов премии». Я говорю: «А если выиграем?» - «Не выиграете – они действующие чемпионы». Мы их грохнули 3:1. Импресарио не обманул – выдал всем по 10 баксов. На эти деньги можно было несколько рубашек купить.

Когда возвращались в Москву, Николай Петрович говорит: «Будут спрашивать, почему так крупно в Гамбурге проиграли? Отвечайте – играли в мини-футбол».