В РПЛ много сильной молодежи. Из россиян мы составили сборную (из «Зенита» никого) - Советский спорт
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23 апреля 2019 17:00ФутболКринский Константин

В РПЛ много сильной молодежи. Из россиян мы составили сборную (из «Зенита» никого)

Здесь не только «Краснодар». Еще ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и даже «Динамо».

В основе «Краснодара» на лучший матч сезона против «Зенита» (2:3) Мурад Мусаев поставил четырех воспитанников, четырех молодых футболистов. Для нашего футбола это нонсенс, учитывая, что ни один из них матч не провалил. Мы замутили сборную молодых (до 21 года) российских игроков из РПЛ.

ВРАТАРЬ
МАТВЕЙ САФОНОВ, 20 лет («Краснодар»)

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Статистика в РПЛ (текущий сезон): 8 матчей

В 2019-м Сафонов безальтернативный вариант у Мусаева. Воспитанник «Краснодара» обладает космической реакцией, уже успел затащить в нескольких матчах (в том числе еврокубки) и кажется на много лет вперед уже забетонировал за собой место первого номера. Статистика в РПЛ – 0,75 пропущенного гола за игру. Повторит ли путь Игоря Акинфеева, останется в Краснодаре надолго/навсегда или уедет в Европу через несколько лет? Перспективы бешеные, кредит доверия огромный, и все это кипер молодежной сборной России оправдывает.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК
МИХАИЛ ЛЫСОВ, 21 год («Локомотив»)

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Статистика в РПЛ: 6 матчей

Воспитанник «Локомотива» попадает в состав редко, потому что в отличной форме находится Мацей Рыбус. А если поляк не готов Юрий Семин часто ставит на левый фланг обороны звездного Бенедикта Хеведеса. Однако Лысов не портит картины, когда выходит на поле. Правда в премьер-лиге последний раз он делал это еще до перерыва.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК
ИГОРЬ ДИВЕЕВ, 19 лет (ЦСКА)

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Статистика в РПЛ: 8 матчей

Дивеев начинал сезон в «Уфе». Зимой интернет потрясла новость, что за молодым защитником наблюдает лондонский «Арсенал». В итоге Игорь по протоптанной дорожке перешел из «Уфы» в ЦСКА и весной стал незаменимым игроком обороны. Данные у парня отменные, он быстро учится, но на этой позиции ему все еще не хватает опыта. Тем более если вспомнить, что учиться Игорь не у кого: его партнеры это Родриго Бекао и Хердур Магнуссон, которые немногим старше него.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК
РОМАН ЕВГЕНЬЕВ, 20 лет («Динамо»)

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Статистика в РПЛ: 12 матчей

Молодой защитник впервые появился на поле в Самаре против «Крыльев Советов», он по ходу матча заменил Владимира Рыкова. Через пару недель Евгеньев застолбил место в основе. Как и Дивееву защитнику «Динамо» не хватает опыта, в остальном – касается данных и первого паса – все отлично. В первых трех матчах в основе при нем динамовцы сыграли на ноль!

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК
НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ, 21 год («Спартак»)

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Статистика в РПЛ: 16 матчей и 1 передача

Правого крайнего с российским паспортом перспективнее вы не найдете. Кажется в этом сезоне альтернативы Николаю нет. Он играет и в чемпионате России и в Лиге Европы. Иногда вылезают проблемы с выбором позиции, но это придет с опытом. Да и с подстраховкой в «Спартаке» все плохо. Этот сезон уже стал для Рассказова определяющим, в обозримом будущем мы можем увидеть его даже во взрослой сборной России.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ, 21 год (ЦСКА)

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Статистика в РПЛ: 20 матчей и 2 передачи

Уже заигранный за первую сборную Ахметов продолжает прогрессировать в ЦСКА. Казалось, после ссылки в отдел кадров «Рубина» Ильзат потеряется, но ЦСКА как всегда здорово нашел засветившегося парня и органично ввел его в основу. Ахметов не классический опорник, хотя характеристиками сдерживающего игрока безусловно обладает. Кроме того он бодро управляет ритмом из глубины и раздает точные передачи на любую дистанцию. Не забывайте, что помимо премьер-лиги, Ахметов здорово проявил себя в Лиге чемпионов, где ЦСКА дважды победил «Реал» (1:0, 3:0).

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
ИВАН ОБЛЯКОВ, 20 лет (ЦСКА)

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Статистика в РПЛ: 22 матча, 1 гол и 6 передач

Еще один будущий лидер сборной России. Перспективу Облякова в «Уфе» не разглядел только слепой, его повышение напрашивалось. Опять расторопнее всех оказался ЦСКА. Обляков моментально превратился в источник креатива, хотя полноценной заменой Александру Головину пока не стал. Игра армейцев в принципе изменилась, поэтому сравнивать Ивана с предшественником не стоит. Сила Облякова в универсализме, он как ранний Алан Дзагоев – сыграет там где нужно. Обляков почти всегда играет на обострение, может выдать тонкий пас или завершить самостоятельно.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ
ФЕДОР ЧАЛОВ, 21 год (ЦСКА)

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Статистика в РПЛ: 24 матча, 12 голов и 6 передач

Можно оставить Чалова без характеристики. Просто посмотрите на его цифры и позицию в списке лучших бомбардиров. Именно в этом сезоне он оправдал выданные когда-то авансы. Чалов вместе с Ахметовым и Обляковым – лица нового ЦСКА. Они сходу дали на себя опереться новым идеям Виктора Гончаренко. Раньше Федор показывал уровень фрагментарно, но в этом сезоне он прогрессирует с бешеной скоростью. Возможно через год, если продолжит в том же духе, удержать его в России будет сложно: Чалов сменил агента и грезит Европой.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ
МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ, 19 лет («Краснодар»)

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Статистика в РПЛ: 16 матчей и 7 голов

Главный джокер нашего футбола. За год Шапи превратился в незаменимого футболиста замены для «Краснодара», ни у кого больше нет игрока, который выходя на замену забивал бы так часто и много. Сулейманов кладет не только красиво, но и в нужные моменты. Он вытащил ответную игру против «Стандарта», забил важный гол «Байеру», сделал все, чтобы «Краснодар» прошел «Валенсию», втыкал победные мячи «Уралу», «Локомотиву» и остальным.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ
ИВАН ИГНАТЬЕВ, 20 лет («Краснодар»)

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Статистика в РПЛ: 16 матчей, 6 голов и 3 передачи

Игнатьев поразил всех еще во времена Игоря Шалимова, именно при нем Иван забил в дебютном матче за первую команду. С приходом Магомеда Мусаева, который прекрасно знает Игнатьева с детства, форвард мощно прибавил, а после многочисленных травм Ари и ухода Федора Смолова превратился в страйкера номер один. История со сменой агента, подаренной иномаркой и отказом подписывать контракт выбила Игнатьева из тонуса в самый ненужный момент. Но все улажено, нападающий продолжает забивать и прогрессировать.

МОГЛИ ПОПАСТЬ, НО НЕ ПОПАЛИ:

Александр Максименко, 21 («Спартак») – Даниил Круговой, 20 («Уфа»), Илья Скроботов, 18 («Зенит»), Артем Мамин, 21 («Спартак»), Раиль Абдуллин, 18 («Рубин») – Владимир Москвичев, 19 («Динамо»), Константин Кучаев, 21 (ЦСКА), Михаил Игнатов, 18 («Спартак») – Александр Ломовицкий, 21 («Спартак»), Даниил Лесовой, 21 («Арсенал»), Артем Галаджан, 20 («Оренбург»).

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