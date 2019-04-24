«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от Испании За пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал».

«Хетафе» рвется в Лигу чемпионов

Главная сенсация чемпионата Испании – «Хетафе». Команда из пригорода Мадрида еще в позапрошлом сезоне выступала в сегунде, где под руководством малоизвестного Пепе Бордаласа заняла третье место и вернулась в элиту только через стыковые матчи с другими претендентами на повышение. И сходу финишировала в примере восьмой, отстав от получившей путевку в Лигу Европы «Севильи» всего на три очка.

Мало кто верил, что в нынешнем сезоне «городским» удастся хотя бы удержаться на этой высоте. Когда в первом туре они приехали на «Сантьяго Бернабеу», там был зафиксирован антирекорд посещаемости девяти последних лет – 80-тысячный стадион заполнился лишь на 60% (48 466 зрителей), чего не случалось с мая 2009 года. Может, сыграл роль фактор отъезда Криштиану Роналду, однако факт остается фактом.

Матч второго круга наверняка вызовет у мадридских болельщиков куда больший ажиотаж, ведь за пять туров до финиша «Реал» и «Хетафе» находятся на соседних строчках – третьей и четвертой соответственно, хотя и разделяют их полновесные 10 очков. Зато главные конкуренты «Хетафе» за место в Лиге чемпионов – «Севилья» и «Валенсия», отстающие от синих на два зачетных балла. Чему в немалой степени способствовал разгром нервионцев в прошлые выходные со счетом 3:0.

По трансферной стоимости «Хетафе» – почти «Краснодар»

Чем не повод рассказать подробнее об этом скромном клубе, имеющем в чемпионате Испании 14-й по стоимости состав (по версии transfermarkt) – 93,5 млн евро, при средней стоимости футболистов 4,07 млн?

Для сравнения, это чуть дешевле «Краснодара» (98 млн евро в сумме и 4,26 млн за игрока). И это при том, что успехи по ходу нынешнего сезона повысили ценность ее футболистов. Удачный прошлый сезон «Хетафе» завершил с общим «весом» 48,75 млн, а трансферное окно завершил с отрицательным балансом на 18,8 млн.

Летом в команде произошли значительные перестановки. «Эль Хета» подписали 17 игроков, из которых трое – Себастьян Кристофоро (14 матчей в лиге, 3 передачи), Серхи Гвардиола (16 матчей, 2 гола и 2 передачи) и Димитри Фулькье (22 матча, 3 гола, 2 передачи) – приехали на правах аренды.

Другие шестеро подписали контракты на правах свободных агентов, в том числе 30-летний Хайме Мата, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром клуба сезоне (16 голов, из которых 14 – в Ла Лиге). Сейчас он оценивается уже в 10 млн евро и вызывается в сборную Испании.

«Севилья» жалеет о продаже Сории

Еще семеро футболистов обошлись клубу из пригорода Мадрида в 22,3 млн евро. Пожалуй, по-настоящему неудачным можно признать лишь трансферы 24-летнего Ивана Альехо за 4 млн евро, отправленного в аренду в «Малагу», и 26-летнего Игнаси Микеля за 5 млн, проведшего в сезоне 450 минут (из них 270 в Кубке Испании) и потерявшего 2 млн стоимости.

Остальные пришлись ко двору, стали игроками основы и заметно выросли в цене. Защитник Леандро Кабрера, приобретенный за 600 тыс. евро, уже поднял свою стоимость более, чем в три раза (до 2 млн), а полузащитник Мауро Арамбарри, купленный за 2,2 млн, оценивается в 10 млн.

То же можно сказать и о полузащитнике Неманье Максимовиче (с 5 млн евро до 10 млн) и вратаре Давиде Сории (с 3 млн до 10 млн). Последний, кстати, может покинуть команду уже ближайшим летом, поскольку «Севилья» сохраняет право выкупить обратно своего голкипера обратно на фиксированных условиях, которые не разглашаются.

Ее не должен смущать даже тот факт, что Сория стал первым вратарем «Хетафе» за 12 лет, оформившим автогол (в 2006 году отличился Пато Аббондасьери). Будем откровенны, в матче с «Атлетико» (0:2) ему банально не повезло.

Отец трансферной политики ушел помогать Абидалю

Отцом удачной трансферной политики стал спортивный директор Рамон Планес, имеющий 20-летний опыт работы на этом посту в разных клубах. В его послужном списке значатся «Расинг» (2003-2005), «Алавес (2005-2006), «Эспаньол» (2007-2012), «Эльче» (2015-2016) и «Райо Вальекано» (2016-2017), не считая команд попроще.

Российским болельщикам он может быть известен тем, что пытался переманить из «Локомотива» в «Эспаньол» нападающего Фелипе Кайседо и жаловался на то, что с железнодорожниками очень сложно договариваться.

К сожалению для синих, Планес успел поработать с ними всего год и летом 2018-го принял предложение «Барселоны», искавшей помощника Эрику Абидалю. Контракт с сине-гранатовыми подписан на три года. Хотя большая часть трансферов была совершена уже после его ухода, можно не сомневаться, что именно по его конспектам действовал его преемник на посту спортивного директора.

Бордалас вытащил «Хетафе» со дна сегунды в лидеры примеры

За качество игры на футбольном поле уже на протяжении трех сезонов отвечает Бордалас, проведший всю карьеру игрока и тренера в низших дивизионах чемпионата Испании. Главным его успехом до прихода в «Хетафе» был выход с примеру с «Алавесом» в 2016 году. Клуб к тому моменту уже 10 лет не мог вернуться в высший свет. Однако самому Бордаласу поработать в Ла Лиге тогда не удалось – летом ему предпочли Маурисио Пеллегрино.

И он перебрался в «Хетафе», проваливший старт сезона и отправивший по этому случаю в отставку Хуана Эснайдера. Вот с этой стартовой позиции Бордалас и занял третье место в сегунде, а затем одолел в матчах плей-офф «Уэску» (2:2, 3:0) и «Тенерифе» (0:1, 3:1). И теперь с каждым сезоном результаты синих все улучшаются.

Главные козыри – строгость в обороне и эффективность в нападении

Бордалас, не имея под рукой звездных исполнителей (35-летний Матье Фламини, проведший в примере 388 минут, не в счет), делает ставку на дисциплину и командные взаимодействия.

«Хетафе» меньше всех в лиге владеет мячом (43,3%) и выходит из обороны за счет длинных передач (80 за матч – 2-е место), практически не разыгрывая мяч (219 коротких передач – наименьший показатель в чемпионате). Такой принцип игры приводит к частой потере мяча – по точности передач команда также худшая в чемпионате Испании (43,8%) – и не позволяет много атаковать (10,3 удара за матч также самый низкий показатель в лиге, а 3,3 удара в створ – предпоследний).

Команда берет другим – проводит атаки флангами (22% через центр – минимальный показатель в примере) и стремится довести каждую до максимально голевой позиции для удара, то есть до центра штрафной. Лишь 31% ударов наносится из-за ее пределов. При этом решающий пас делается низом, подачи «Хетафе» почти не практикует (17 за матч – 15-й показатель). Это позволяет забивать достаточно мячей, несмотря на то, что атакует «Хетафе» довольно редко. Отсюда седьмое место по количеству голов – 43. Великолепная эффективность.

Плюс довольно вязкая игра в обороне, чему способствует расстановка 4-4-2 с двумя опорниками, обычно Арамбарри и Максимовичем. Вкупе с качественной игрой на перехватах (11,8 за матч – 3-е место) и жесткой неуступчивостью в единоборствах (17,2 фола за матч – максимальный показатель в лиге – и уже 7 удалений за сезон) это позволяет снизить до минимума количество наносимых по воротам Сории ударов, коих в среднем за матч набирается всего 10. Реже соперники бьют только по воротам «Эйбара» (8,6) и «Реала» (9,8).

Возраст нападения – 67 лет

Моделью атакующих действия объясняется, что сразу двое возрастных нападающих команды вышли на заметные роли в чемпионате Испании. Речь о 30-летнем Мате и 37-летнем (!) капитане Хорхе Молине. На двоих они наколотили 27 мячей, распределив их между собой практически поровну (14 и 13 голов соответственно).

Мате особенно удается отрезок сезона в 2019 году – в 16 матчах он записал на свой счет 11 голов и даже получил приглашение в сборную Испании на матчи с Норвегией и Мальтой. Правда, на поле он появился только против Норвегии и то всего на минуту.

Показательно также, что оба форварда забили все три мяча своей команды в предыдущем туре в ворота «Севильи». Два гола стали результатами небрежной игры гостей в своей штрафной, завершившейся двумя 11-метровыми, еще один Молина забил из центра вратарской после прострела от лицевой.

Джене хотят «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Атлетико»

Весомую роль в командных успехах играют футболисты обороны. В первую очередь 26-летний Джене Даконам Ортега (или просто Джене). Летом центрального защитника сборной Того хотели зазвать к себе «Лестер», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Вест Хэм», «Атлетико», «Севилья» и «Бетис», но их отпугнули 35 млн евро, прописанные в контракте в качестве отступных. Сейчас, когда его номинальная стоимость поднялась до 15 млн, вряд ли английские клубы станут жадничать.

Также стоит отметить 27-летнего уругвайского левого защитника Кабреру, имеющего высшую оценку в команде по версии Whoscored. Его отличает великолепная игра на втором этаже. По количеству выигранных верховых единоборств (5,4 за матч) он уступает лишь Гвидо Каррильо (7), Хонатану Кальери (5,9) и Раулю Гарсии (5,5).

Во всем виноват «этот черненький»

Даже если вы не следите за испанским футболом, вполне могли слышать о драке, случившейся между футболистами «Хетафе» и «Валенсии» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании на «Месталье». Первый матч синие выиграли, а во втором к 91-й минуте в меньшинстве удерживали ничью 1:1, но все же позволили Родриго в компенсированное время забить два мяча в течение минуты – на 92-й и 93-й – и проиграли по сумме двух встреч.

А после финального свистка у них не выдержали нервы. Столкновения начались на разных участках поля и в подтрибунных помещениях. Бруно Гонсалес хватал оппонента за шею, Дамиан Суарес бросался на первую попавшуюся жертву в куртке «Валенсии» в подтрибунке, а затем набросился на ассистента судьи, пока Мата оскорблял главного арбитра. В общем, было весело.

А после матча президент «Хетафе» Анхель Торрес пришел на радио и в прямом эфире обвинил соперника в провокации, добавив, что главным ее зачинщиком стал «тот, черненький» (речь о Дьякаби), что усилило и без того гарантированную волну возмущения. «Провокация осталась за пределом поля зрения прессы, поэтому во всем обвинили нас», – подытожил Торрес, добившись лишь возмущения со стороны «летучих мышей» и расследования Королевской федерации футбола Испании.