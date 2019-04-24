«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи Москалева

В минувшие выходные, казалось бы, будничный матч между «Уфой» и тульским «Арсеналом» превратился в настоящее шоу со знаком «минус». Хозяева сенсационно проиграли, но болельщиков и руководство клуба возмутила не столько игра команды, сколько работа воронежского арбитра Владимира Москалева.

Судья отработал так, что у «Уфы» было зафиксировано 23 фола против всего лишь трех нарушений правил со стороны «Арсенала». Фантастика! В это, конечно, трудно поверить, учитывая, что на поле перед зрителями предстала совсем другая, параллельная реальность. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов бушевал: «Мое субъективное мнение: то, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина игры – 23 наших фола и три у них, так не бывает!».

Интересно, что Москалев уже не первый раз попадается на «странном и неоднозначном» судействе. Месяц назад этому арбитру доверили обслуживать матч между «Зенитом» и Спартаком». Игра превратилась в откровенный фарс из-за судейских ошибок. Неспроста руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров наградил Москалева за работу почетной «двойкой с минусом», то есть колом в журнал по-школьному. На этот раз ошибки арбитра тоже разобрали по полочкам.

Есть и соответствующее видео:

И если Москалев хотел отделаться лишь очередным предупреждением от главы судейского корпуса, то уфимские болельщики разрушили его надежды до основания. Была создана петиция, призывающая президента РПЛ Сергея Прядкина разобраться в проблеме. Почему-то с ошибкой в фамилии футбольного функционера, но это сути не меняет. Авторы подозревают судью в подкупе «богатыми и влиятельными покровителями тульского футбольного клуба». Петицию уже подписало около 3500 человек.

Но кое-где в Башкирии пошли еще дальше. В Ишимбайском районе вновь образованной свалке было торжественно присвоено имя судьи Владимира Москалева. И это не какая-то нелегальная акция. Решение официально закреплено специальным постановлением сельсовета. Мало этого? Тогда отправляемся в Уфу, где местное кафе разработало специальное меню для своего любимого местного футбольного клуба. Одно блюдо из баранины названо как раз в честь арбитра Владимира Москалева.

«Ребята, мы недовольны судейством в игре с «Арсеналом». Вы держались, как львы. Поэтому, справедливости ради, мы решили назвать наше блюдо из баранины в честь главного арбитра матча Владимира Москалева. Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалева. Три шампура – олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наши сердца навеки», – говорится на странице в инстаграме уфимского кафе.

«Не только мы все, кто болеет в нашем заведении за футбол, но даже тот баран, из которого сделано это блюдо, понимают, почему судья Москалев так судил этот матч», – говорят работники заведения.

Что ж, руководству российской премьер-лиги действительно стоит хорошенько подумать о санкциях в отношении судьи Москалева. Ведь такое сомнительное судейство напрочь убивает желание смотреть матчи. Не сомневаемся, что блюдо из баранины оказалось куда более качественным, чем работа Москалева на матчах «Зенит» – «Спартак» и «Уфа» − «Арсенал».