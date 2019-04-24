«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи Москалева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 17:30ФутболАнисимов Вадим

«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи Москалева

Судейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.

В минувшие выходные, казалось бы, будничный матч между «Уфой» и тульским «Арсеналом» превратился в настоящее шоу со знаком «минус». Хозяева сенсационно проиграли, но болельщиков и руководство клуба возмутила не столько игра команды, сколько работа воронежского арбитра Владимира Москалева.

Судья отработал так, что у «Уфы» было зафиксировано 23 фола против всего лишь трех нарушений правил со стороны «Арсенала». Фантастика! В это, конечно, трудно поверить, учитывая, что на поле перед зрителями предстала совсем другая, параллельная реальность. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов бушевал: «Мое субъективное мнение: то, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина игры – 23 наших фола и три у них, так не бывает!».

Интересно, что Москалев уже не первый раз попадается на «странном и неоднозначном» судействе. Месяц назад этому арбитру доверили обслуживать матч между «Зенитом» и Спартаком». Игра превратилась в откровенный фарс из-за судейских ошибок. Неспроста руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров наградил Москалева за работу почетной «двойкой с минусом», то есть колом в журнал по-школьному. На этот раз ошибки арбитра тоже разобрали по полочкам.

Есть и соответствующее видео:

И если Москалев хотел отделаться лишь очередным предупреждением от главы судейского корпуса, то уфимские болельщики разрушили его надежды до основания. Была создана петиция, призывающая президента РПЛ Сергея Прядкина разобраться в проблеме. Почему-то с ошибкой в фамилии футбольного функционера, но это сути не меняет. Авторы подозревают судью в подкупе «богатыми и влиятельными покровителями тульского футбольного клуба». Петицию уже подписало около 3500 человек.

фото свалка

Но кое-где в Башкирии пошли еще дальше. В Ишимбайском районе вновь образованной свалке было торжественно присвоено имя судьи Владимира Москалева. И это не какая-то нелегальная акция. Решение официально закреплено специальным постановлением сельсовета. Мало этого? Тогда отправляемся в Уфу, где местное кафе разработало специальное меню для своего любимого местного футбольного клуба. Одно блюдо из баранины названо как раз в честь арбитра Владимира Москалева.

«Ребята, мы недовольны судейством в игре с «Арсеналом». Вы держались, как львы. Поэтому, справедливости ради, мы решили назвать наше блюдо из баранины в честь главного арбитра матча Владимира Москалева. Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалева. Три шампура – олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наши сердца навеки», – говорится на странице в инстаграме уфимского кафе.

фото баранина

«Не только мы все, кто болеет в нашем заведении за футбол, но даже тот баран, из которого сделано это блюдо, понимают, почему судья Москалев так судил этот матч», – говорят работники заведения.

Что ж, руководству российской премьер-лиги действительно стоит хорошенько подумать о санкциях в отношении судьи Москалева. Ведь такое сомнительное судейство напрочь убивает желание смотреть матчи. Не сомневаемся, что блюдо из баранины оказалось куда более качественным, чем работа Москалева на матчах «Зенит» – «Спартак» и «Уфа» − «Арсенал».

14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
24/04 08:30Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
24/04 10:30Хоккей
Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это былоСедьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.
23/04 23:15Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
23/04 22:30Футбол
Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА!Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
24/04 12:00Футбол
«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от ИспанииЗа пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/04 22:45Футбол
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
23/04 23:00Хоккей
Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствияПоследний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
Новости
18:19 Футбол Андрей Коновалов: Не сказал бы, что «Арсенал» – слабая команда. Это сильный соперник
18:08 Футбол Равиль Сабитов: «Динамо» не вылетит в ФНЛ, а «Зенит» может потерять настрой
17:53 Футбол «Ростов» – «Локомотив». Стартовые составы
17:46 Футбол Андрей Пятницкий: С нетерпением жду матча «Арсенал» – «Спартак», он обещает быть интересным
17:25 ММА Бывший тренер Нурмагомедова рассказал, что боец покинул его команду из-за конфликта
17:11 ММА Бывший тренер Нурмагомедова: Хабиб всегда хотел чемпионской славы
17:04 Теннис Звонарева проиграла Азаренко и не смогла выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте
16:55 Футбол Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон
16:37 Футбол Валерий Гладилин: «Арсенал» будет очень сложным соперником для «Спартака»
16:20 Футбол Бубнов считает, что «Локомотив» обыграет «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ
16:05 ММА Источник: Отец чемпиона мира по ММА скончался в больнице. Он был избит полицейскими
15:44 Теннис Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
15:36 ММА Порье продал перчатки Холлоуэя и направит вырученные средства на благотворительность
15:22 Футбол Главный врач «Зенита» обеспокоен состоянием Кокорина
15:07 Футбол Такума Нисимура перед матчем с «Анжи»: ЦСКА не в том положении, чтоб терять очки
14:58 Футбол Зидан отказался комментировать ситуацию с основным вратарем «Реала»
14:50 ММА Федор Емельяненко провел спарринг по армрестлингу с Эдгаром Запашным (видео)
14:30 Футбол «Барселона» ведет переговоры о трансфере голландского полузащитника
14:22 Футбол Месси провел сотый матч в качестве капитана «Барселоны»
13:57 Футбол Клаудио Маркизио: Стадион «Зените» точно не уступает «Уэмбли» и «Альянц Арене»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика