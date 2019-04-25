Александр Кокорин: Не хотел я бить пака - схватил стул, чтобы подсесть! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 21:47ФутболГригорьевская Юлия, Зетилов Игорь

Александр Кокорин: Не хотел я бить пака - схватил стул, чтобы подсесть!

В четверг слово предоставили самим обвиняемым.

Рассказываем об очередном судебном заседании по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и других участников драк в Москве в октябре прошлого года.

«Я ЛЕЖАЛ В ПОЛУСОННОМ СОСТОЯНИИ НА СКАМЕЙКЕ»

Начало заседания (последнего перед паузой до 6 мая) немного задержалось. Прошел слух, что автомобиль прокурора попал в аварию. Пока ждали, жена Мамаева Алана сказала журналистам: «Я ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю. Мне, кстати, Паша звонил, говорили 15 минут. Он заболел, голос был хриплый. Провоцировали ли ребят? Все же отлично было слышно. И эксперты подтвердили. Дети? Конечно, скучают».

…Сначала слово взял Мамаев. Он рассказал, что с 12 лет живет в спортинтернате, в 16 - дебютировал в премьер лиге. «Родители - на иждивении, сам содержу семью и частично семью сестры. Профессиональный спорт - единственный источник дохода». С Кокориным он знаком 11 лет и считает это «почти родственными отношениями, а Кирилла (младшего брата зенитовца, который тоже угодил в «Бутырку» за драки) называет младшим братом.

Мамаев подчеркнул, что в драку с водителем Виталием Соловчуком ввязался в ответ на обзывательство «петух». «Мои действия были исключительно ответными. Водитель вел себя не совсем правильно. Чтобы произносить такие слова, нужна причина, а ее на тот момент не было. Ударил я Соловчука в область груди, и он упал, а я продолжил наносить удары по лицу и по телу…».

По словам Мамаева, Кокорин пытался его остановить. Это исключает предварительный сговор, который пытаются «вменить» дебоширам. «Я беру на себя ответственность за его лечение. Вел себя неправильно», - добавил Павел, после чего перешел к описанию инцидента в кафе на Большой Никитской.

«Я лежал в полусонном состоянии на скамейке. Момент удара Дениса Пака стулом тоже не видел. Потом Сергей Гайсин начал отталкивать меня, схватил за шкирку, тогда, почувствовав опасность, я его ударил. Никакого сговора и хулиганских побуждений не было. Мы пытались помириться на очной ставке. Надеюсь, потом еще встретимся и пообщаемся. Приму любое наказание, которое определит суд. Не хочу давить на жалость».

«ПОЖАЛЕЛ СОЛОВЧУКА, КОГДА УВИДЕЛ НА НЕМ КРОВЬ»

…После перерыва начался допрос Кокорина. «После того, как мы вышли из «Эгоиста» Паша сказал, что какой-то водитель назвал нас петухами, - начал свой рассказ форвард «Зенита». - Это для любого мужчины неприятно. Мне стало интересно, почему он так сказал, и я хотел получить извинения. Паша схватил Соловчука за подбородок, а тот ударил снизу вверх».

По мнению Кокорина, признайся Соловчук в том, что не прав, ничего бы не было. «Я драки не люблю, когда увидел на нем кровь, мне стало его жалко по-человечески. Сговор? Был только в том, что мы хотели есть и планировали поехать позавтракать на такси».

Далее - опять о драке в кафе. «Тяжело объяснить, почему свидетели Куропаткин и Бобкова на меня постоянно залезали. Мне было все равно, что происходит. Я хотел позавтракать и отправиться спать. Поцелуи? Это Куропаткина проявляла инициативу. Когда собрался уходить, услышал разговор брата с Паком. Взял стул, хотел подсесть. Услышал оскорбление…Я не целился ни в тело, ни в голову. Просто махнул в его сторону, попал по руке и спине».

Что было потом? «Я извинился перед Паком, он тоже сказал, что извиняется. Пожали руки».

Если все было действительно так, то за что Мамаева и Кокорина с октября держат в изоляторе? Узнаем в мае. По прогнозам, на лето это бесконечное судебное разбирательство не залезет.

19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
25/04 13:30Футбол
Нас призывают не футбол любить, а ущемленныхПочему инициатива УЕФА – не для нашего общества.
24/04 22:15Хоккей
И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче ЕврочелленджаПервая из двух встреч в Риге с латвийцами принесла волевую победу сборной России 4:2.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/04 09:00Хоккей
Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.
25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
Новости
21:51 Футбол Владимир Филатов: Сборная России обязана выигрывать во всех матчах
21:39 Хоккей Илья Воробьев: Состав сборной России на Чешские игры объявим 29 апреля
21:35 Футбол Миодраг Божович: Нам трудно играть, когда арбитр принимает такие решения
21:28 Футбол Дмитрий Парфенов – о матче с «Крыльями Советов»: Это очень важная для нас победа
21:12 Хоккей Сборная России в овертайме уступила Латвии во втором матче Еврочелленджа
21:05 Футбол Адриано, Жиго и Рассказов не приехали в Тулу из-за травм
20:59 Футбол Дмитрий Аленичев: В оставшихся пяти турах постараемся взять максимум очков
20:47 Футбол Тренер «Челси» Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение
20:28 Футбол «Челси» готов заплатить за переход Коутиньо 100 миллионов евро
20:23 Футбол «Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»
19:54 Теннис Павлюченкова в паре с Шафаржовой вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
19:46 Футбол Александр Кокорин: Пытались найти и Пака, и Соловчука. Хотели помириться
19:42 Футбол Владимир Федотов: Не воспользовались стопроцентным моментом и получили в наказание глупейший гол
19:33 Футбол Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Арсеналом»
19:28 Хоккей Форвард «Торонто» Мэттьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019
19:11 Хоккей Игорь Захаркин: У сборной России на ЧМ приедет звездный состав, чего еще можно ждать кроме победы?
19:01 Хоккей Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019
18:50 Сноуборд Вик Уайлд: Все знают, что моя цель - выступить на следующей зимней Олимпиаде
18:46 Теннис Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне
18:42 Футбол Александр Шикунов: «Крыльям Советов» деваться некуда, нужно выигрывать у «Урала»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика