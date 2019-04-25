Александр Кокорин: Не хотел я бить пака - схватил стул, чтобы подсесть!

Рассказываем об очередном судебном заседании по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и других участников драк в Москве в октябре прошлого года.

«Я ЛЕЖАЛ В ПОЛУСОННОМ СОСТОЯНИИ НА СКАМЕЙКЕ»

Начало заседания (последнего перед паузой до 6 мая) немного задержалось. Прошел слух, что автомобиль прокурора попал в аварию. Пока ждали, жена Мамаева Алана сказала журналистам: «Я ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю. Мне, кстати, Паша звонил, говорили 15 минут. Он заболел, голос был хриплый. Провоцировали ли ребят? Все же отлично было слышно. И эксперты подтвердили. Дети? Конечно, скучают».

…Сначала слово взял Мамаев. Он рассказал, что с 12 лет живет в спортинтернате, в 16 - дебютировал в премьер лиге. «Родители - на иждивении, сам содержу семью и частично семью сестры. Профессиональный спорт - единственный источник дохода». С Кокориным он знаком 11 лет и считает это «почти родственными отношениями, а Кирилла (младшего брата зенитовца, который тоже угодил в «Бутырку» за драки) называет младшим братом.

Мамаев подчеркнул, что в драку с водителем Виталием Соловчуком ввязался в ответ на обзывательство «петух». «Мои действия были исключительно ответными. Водитель вел себя не совсем правильно. Чтобы произносить такие слова, нужна причина, а ее на тот момент не было. Ударил я Соловчука в область груди, и он упал, а я продолжил наносить удары по лицу и по телу…».

По словам Мамаева, Кокорин пытался его остановить. Это исключает предварительный сговор, который пытаются «вменить» дебоширам. «Я беру на себя ответственность за его лечение. Вел себя неправильно», - добавил Павел, после чего перешел к описанию инцидента в кафе на Большой Никитской.

«Я лежал в полусонном состоянии на скамейке. Момент удара Дениса Пака стулом тоже не видел. Потом Сергей Гайсин начал отталкивать меня, схватил за шкирку, тогда, почувствовав опасность, я его ударил. Никакого сговора и хулиганских побуждений не было. Мы пытались помириться на очной ставке. Надеюсь, потом еще встретимся и пообщаемся. Приму любое наказание, которое определит суд. Не хочу давить на жалость».

«ПОЖАЛЕЛ СОЛОВЧУКА, КОГДА УВИДЕЛ НА НЕМ КРОВЬ»

…После перерыва начался допрос Кокорина. «После того, как мы вышли из «Эгоиста» Паша сказал, что какой-то водитель назвал нас петухами, - начал свой рассказ форвард «Зенита». - Это для любого мужчины неприятно. Мне стало интересно, почему он так сказал, и я хотел получить извинения. Паша схватил Соловчука за подбородок, а тот ударил снизу вверх».

По мнению Кокорина, признайся Соловчук в том, что не прав, ничего бы не было. «Я драки не люблю, когда увидел на нем кровь, мне стало его жалко по-человечески. Сговор? Был только в том, что мы хотели есть и планировали поехать позавтракать на такси».

Далее - опять о драке в кафе. «Тяжело объяснить, почему свидетели Куропаткин и Бобкова на меня постоянно залезали. Мне было все равно, что происходит. Я хотел позавтракать и отправиться спать. Поцелуи? Это Куропаткина проявляла инициативу. Когда собрался уходить, услышал разговор брата с Паком. Взял стул, хотел подсесть. Услышал оскорбление…Я не целился ни в тело, ни в голову. Просто махнул в его сторону, попал по руке и спине».

Что было потом? «Я извинился перед Паком, он тоже сказал, что извиняется. Пожали руки».

Если все было действительно так, то за что Мамаева и Кокорина с октября держат в изоляторе? Узнаем в мае. По прогнозам, на лето это бесконечное судебное разбирательство не залезет.