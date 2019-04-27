Олег Иванов: Утка на поле? Это Арустамян ее закинул

– Как оцените результат? – вопрос Иванову.

– По сегодняшней игре счет закономерен: пару моментов было у нас, пару у «Динамо».

– Почему не удалось их реализовать?

– Не хватило исполнительского мастерства.

– «Ахмату» предстоит трудная игра с «Зенитом». Учитывая, что вы боретесь за Лигу Европы, наверняка потеря очков в матче с «Динамо» огорчает?

– Я думаю, что сейчас каждая команда с 12-го по шестое место может бороться за Лигу Европы. А что касается следующего матча, сейчас немного отдохнем, наберемся сил, и будем готовиться. Не думаю, что этот матч будет отличаться от других, потому что предыдущие игры и в Махачкале, и где бы то ни было, все как последние, потому что все команды решают свои задачи.

– Сегодня всех повеселил инцидент с уткой, которая прилетела на поле.

– Это Нобель Арустамян утку закинул.

«Были моменты, но не получается забить. Это называется голевая засуха»

– Почему сегодня не удалось забить? – вопрос Шунину.

– Были моменты, но не получилось. Так бывает. Это называется голевая засуха.

– Когда она закончится?

– Надеюсь, что в следующем матче мы забьем и выиграем. Очень хотелось бы уже победить. При этом есть положительные моменты – мы сегодня не пропустили.

– Эта ничья с «Ахматом» больше положительный результат или отрицательный?

– Даже не знаю. В нашей ситуации, которая есть в турнирной таблице, нам нужны победы. Впереди нас ждет ЦСКА – сильный соперник. Матч будет интересный. Не надо забывать, что у нас за короткий срок было три игры, с перелетами, переездами. Буквально два дня назад играли с «Зенитом» поздний матч. Задача была – восстановиться, подготовиться к «Ахмату», поэтому чуть-чуть не хватило сил, чтобы добавить темпа и дожать соперника.

– Конфликт Широкова с Хохловым как-то отражается на команде?

– Я без понятия.

– Показалось, что у «Динамо» была ставка на быстрый гол – первые 25 команда провела великолепно.

– Действительно, казалось, что гол назревает, и мы вот-вот забьем. Были моменты, но мы их не реализовали, и пошел какой-то спад. Есть моменты и надо их реализовывать. Хотел бы поддержать наших ребят атакующей линии и сказать им, что команда обязательно будет забивать.

– Календарь благоволит «Динамо», чтобы завершить сезон на хорошей ноте?

– Все в наших руках. Не важно с кем у нас остались матчи. Если смотреть на календарь, он у нас неплохой. Самый серьезный соперник из верхней части таблицы у нас остался только ЦСКА, остальные ниже, поэтому надо набирать очки.

– Согласны, что второй тайм остался за «Ахматом»? Это потому что соперник прибавил или у вашей команды силы закончились?

– Не соглашусь. У нас тоже были хорошие моменты, как в первом тайме, так и во втором. Если бы забили, то игра поменялась бы.

– Не обидно, что сегодня пришло мало болельщиков?

– Будут победы, будет лучше место в таблице – придут и болельщики. Это объективно. Спасибо тем, кто приходит нас поддерживать. Мне хочется, чтобы они нами гордились, а это происходит только тогда, когда команда выигрывает.

– Есть информация, то последний домашний матч с «Арсеналом» команда проведет на новом стадионе.

– Мы очень давно ждем этого момента. Хочется вернуться домой, на свой стадион. Уверен, что с этого момента у нас будет много побед.