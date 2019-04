Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)

«Барса» набрала 83 очка – на 9 больше, чем «Атлетико». Это гарантия чемпионства, так как до конца турнира осталось три тура, а по личным встречам каталонцы опережают мадридцев.

Месси начал игру с «Леванте» на скамейке, но сразу после перерыва заменил Фелиппе Коутиньо, который в первом тайме со штрафного попал в перекладину. При счете 0:0 на 62-й минуте именно Лео оказался самым расторопным в чужой штрафной и фирменным ударом с левой забил свой 34-й гол в примере-2018/19.

Gooooal!!!!!



Lionel Messi gives Barcelona the lead after coming of the bench. He might have just handed the title to the Catalans with this goal. What a beauty.



Barcelona 1 - 0 Levante