Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)

«Барса» набрала 83 очка – на 9 больше, чем «Атлетико». Это гарантия чемпионства, так как до конца турнира осталось три тура, а по личным встречам каталонцы опережают мадридцев.
Месси начал игру с «Леванте» на скамейке, но сразу после перерыва заменил Фелиппе Коутиньо, который в первом тайме со штрафного попал в перекладину. При счете 0:0 на 62-й минуте именно Лео оказался самым расторопным в чужой штрафной и фирменным ударом с левой забил свой 34-й гол в примере-2018/19.
Для Месси чемпионство стало десятым по счету (для «Барселоны» - 26-м, у «Реала» - 33). Ранее аргентинец выигрывал примеру в 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. Лео повторил результат полузащитника «Реала» Пирри, который стал 10-кратным чемпионом Испании 39 лет назад – в 1980-м. А абсолютный рекорд принадлежит другому представителю «Реала» - легендарному Франсиско Хенто. В 1950 – 1960-х тот становился чемпионом 12 раз.
В нынешнем сезоне Месси может выиграть еще два трофея – в Кубке Испании (финал против «Валенсии») и Лиге чемпионов (полуфинал против «Ливерпуля»).
Вот 37 титулов Месси с «Барселоной»
10
Чемпионат Испании
2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
6
Кубок Испании
2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018
7
Суперкубок Испании
2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
4
Лига чемпионов
2006, 2009, 2011, 2015
3
Суперкубок УЕФА
2009, 2011, 2015
3
Клубный ЧМ
2009, 2011, 2015
Примера
35-й тур
«Барселона» – «Леванте» – 1:0 (0:0)
Гол: Месси, 62.
Турнирное положение: Барселона – 83 очка (35 матчей), Атлетико – 74 (35), Реал – 65 (34), Хетафе – 55 (34), Севилья – 55 (34), Валенсия – 52 (34), Атлетик – 50 (35)…
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