Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)

«Барса» набрала 83 очка – на 9 больше, чем «Атлетико». Это гарантия чемпионства, так как до конца турнира осталось три тура, а по личным встречам каталонцы опережают мадридцев.

Месси начал игру с «Леванте» на скамейке, но сразу после перерыва заменил Фелиппе Коутиньо, который в первом тайме со штрафного попал в перекладину. При счете 0:0 на 62-й минуте именно Лео оказался самым расторопным в чужой штрафной и фирменным ударом с левой забил свой 34-й гол в примере-2018/19.

Gooooal!!!!!



Lionel Messi gives Barcelona the lead after coming of the bench. He might have just handed the title to the Catalans with this goal. What a beauty.



Barcelona 1 - 0 Levante #BarcaLevante#LaLigaSantander#LaLigapic.twitter.com/vDLON0S09K — 𝑻𝒖𝒌𝒂 𝑳𝒆𝒕𝒖𝒓𝒂 (@TukaLetura) 27 апреля 2019 г.

Для Месси чемпионство стало десятым по счету (для «Барселоны» - 26-м, у «Реала» - 33). Ранее аргентинец выигрывал примеру в 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. Лео повторил результат полузащитника «Реала» Пирри, который стал 10-кратным чемпионом Испании 39 лет назад – в 1980-м. А абсолютный рекорд принадлежит другому представителю «Реала» - легендарному Франсиско Хенто. В 1950 – 1960-х тот становился чемпионом 12 раз.

В нынешнем сезоне Месси может выиграть еще два трофея – в Кубке Испании (финал против «Валенсии») и Лиге чемпионов (полуфинал против «Ливерпуля»).

Вот 37 титулов Месси с «Барселоной»

10 Чемпионат Испании 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 6 Кубок Испании 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 7 Суперкубок Испании 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 4 Лига чемпионов 2006, 2009, 2011, 2015 3 Суперкубок УЕФА 2009, 2011, 2015 3 Клубный ЧМ 2009, 2011, 2015

Примера

35-й тур

«Барселона» – «Леванте» – 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 62.

Турнирное положение: Барселона – 83 очка (35 матчей), Атлетико – 74 (35), Реал – 65 (34), Хетафе – 55 (34), Севилья – 55 (34), Валенсия – 52 (34), Атлетик – 50 (35)…