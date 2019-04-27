Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео) - Советский спорт
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27 апреля 2019 23:41ФутболБезъязычный Алексей

Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)

Очередной титул аргентинец оформил после победы «Барселоны» над «Леванте» в 35-м туре испанской примеры. Без гола Лео не обошлось.

«Барса» набрала 83 очка – на 9 больше, чем «Атлетико». Это гарантия чемпионства, так как до конца турнира осталось три тура, а по личным встречам каталонцы опережают мадридцев.

Месси начал игру с «Леванте» на скамейке, но сразу после перерыва заменил Фелиппе Коутиньо, который в первом тайме со штрафного попал в перекладину. При счете 0:0 на 62-й минуте именно Лео оказался самым расторопным в чужой штрафной и фирменным ударом с левой забил свой 34-й гол в примере-2018/19.

Для Месси чемпионство стало десятым по счету (для «Барселоны» - 26-м, у «Реала» - 33). Ранее аргентинец выигрывал примеру в 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. Лео повторил результат полузащитника «Реала» Пирри, который стал 10-кратным чемпионом Испании 39 лет назад – в 1980-м. А абсолютный рекорд принадлежит другому представителю «Реала» - легендарному Франсиско Хенто. В 1950 – 1960-х тот становился чемпионом 12 раз.

В нынешнем сезоне Месси может выиграть еще два трофея – в Кубке Испании (финал против «Валенсии») и Лиге чемпионов (полуфинал против «Ливерпуля»).

Вот 37 титулов Месси с «Барселоной»

10

Чемпионат Испании

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019

6

Кубок Испании

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018

7

Суперкубок Испании

2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

4

Лига чемпионов

2006, 2009, 2011, 2015

3

Суперкубок УЕФА

2009, 2011, 2015

3

Клубный ЧМ

2009, 2011, 2015

Примера
35-й тур

«Барселона» – «Леванте» – 1:0 (0:0)
Гол: Месси, 62.

Турнирное положение: Барселона – 83 очка (35 матчей), Атлетико – 74 (35), Реал – 65 (34), Хетафе – 55 (34), Севилья – 55 (34), Валенсия – 52 (34), Атлетик – 50 (35)…

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