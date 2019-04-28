У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 10:13Футбол

У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спали

Самые главные события минувшей ночи и того, что произошло накануне. Понимаем, вы могли это пропустить, потому что дача, тепло, праздник и шашлык. Но мы заботимся о вас! Читайте обо всем -- в одном материале.

Панарин и Бобровский тащат «Коламбус»

Так, даже не знаем с чего начать – столько всего за ночь и за вечер произошло!

Ок, начнем, конечно, с наших героев.

Пока Овечкин забирает из химчистки форму сборной России, Артемий Панарин творит в НХЛ невероятное. Именно он помог «Коламбусу» сравнять счет в серии с «Бостоном», и это ведь в гостях, перед двумя домашними матчами!

Панарин продлил результативную серию в этом плей-офф до шести матчей. Товарищи, это – новый рекорд «Коламбуса»! В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли у него 9 (4+5) очков при показателе полезности «+3».

Еще один герой «Коламбуса» – вратарь Сергей Бобровский. Его космические сэйвы мы будем помнить долго!

Вот текст, в котором все эти чудеса описаны очень подробно, плюс есть много видео. Также оттуда вы узнаете, как идут дела в серии «Далласа» и «Сент-Луиса».

Там «старз» забили трижды в первом периоде и благодаря этому выиграли 4:2, сравняв счет в серии. Александр Радулов не пополнил свой бомбардирский счет, иначе мы б про это уже написали (хотя он и нанес три броска). Владимир Тарасенко («Сент-Луис») был категорически против – очень старался изменить ситуацию, но «Даллас» ушел в героическую оборону, и все 5 бросков российского форварда оказались нерезультативны.

Еще один наш форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев в начале второго периода так врезался в собственного защитника, что получил травму и ушел в раздевалку. Вернулся на лед он только в третьем периоде.

«Барса» снова чемпион, а ПСЖ проиграл в финале Кубка Франции

Исторические события вчера происходили в футбольной Европе.

Легенда «Барселоны» Лионель Месси стал 10-кратным чемпионом Испании. А всего у него 33 титула в составе сине-гранатовых. Какие? Читайте тут!

А ПСЖ, который оформил собственное чемпионство некоторое время назад теперь играл в финале Кубка Франции – с «Ренном». И на него, как полагается, приехал сам господин президент Эммануэль Макрон. И что же он увидел? Как впервые с 19 января забил Неймар (он же был травмирован, и вот теперь подлечился). Гол бразильца был вторым для ПСЖ. Это случилось уже на 21-й минуте, и, казалось, вслед за титулом чемпионов парижане возьмут и кубок. Какой там!

«Ренн» отыгрался, на 118-й минуте Мбаппе получил красную карточку, и дело дошло до серии пенальти, в которой победил не ПСЖ.

Ну тем интереснее было президенту. Согласитесь – рядовая победа ПСЖ была бы куда более скучным финальным раскладом.

Неймар так расстроился, что после окончания мата повздорил с болельщиком на трибунах, где дело дошло даже до удара. Все-таки этому форварду нужно поучиться манерам общения у Криштиану Роналду.

Вспоминая то, что уже прошло, напоминаем, что сегодня состоится эпическая битва в финале чемпионата мира среди юниоров (до 18 лет) – Швеция – Россия. Вчера вечером наши парни героически вышли в финал, победив США. Это была очень крутая победа, которую омрачило одно обстоятельство – трансляция из Швеции была прервана на самом интересном месте – перед исполнением гимна. Что мы по этому поводу думаем, написано вот тут. А я цитирую, запикивая, редакционный чат: «Парни из себя все жилы вырвали. «Россия!» – орали, когда к вратарю подъехали. А их послали! Это же подвиг! Объективно США сильнее были».

Вот такая грустная история. Но мы надеемся, что сегодня будет все – и новая победа, и гимн, и слезы – те, которые от счастья.

27/04 02:00Футбол
Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!)В кои-то веки мы увидим центральный матч тура на общедоступном канале! И это – «Краснодар» – ЦСКА. Какие еще игры можно будет увидеть бесплатно? Кто их будет комментировать?
27/04 21:30Футбол
Черчесов, Рахимов, утка и голевая засуха – все, что нужно знать о матче «Динамо» – «Ахмат»«Динамо» не смогло обыграть на своем поле «Ахмат» и продолжает находиться в опасной близости с зоной стыковых матчей.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
26/04 17:27Хоккей
«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»В субботу стартует одна из самых интригующих серий на Западе.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
27/04 22:00Футбол
Олег Иванов: Утка на поле? Это Арустамян ее закинулПосле матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями от игры поделились полузащитник грозненцев Олег Иванов и вратарь «Динамо» Антон Шунин.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/04 23:41Футбол
Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)Очередной титул аргентинец оформил после победы «Барселоны» над «Леванте» в 35-м туре испанской примеры. Без гола Лео не обошлось.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
10:50 Футбол Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал
10:40 Футбол Неймар: Молодые игроки «ПСЖ» могут спорить даже с главным тренером
10:29 Футбол Абель Эрнандес: У ЦСКА хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим «Краснодар»
10:28 Футбол «Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд
10:15 Футбол Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате
09:53 Хоккей Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли
09:47 Хоккей Ник Фолиньо: Игра Бобровского придает игрокам «Коламбуса» сил
09:34 Хоккей Барри Троц: Никто не ждал, что «Айлендерс» пройдут весь путь 16-0
09:27 Волейбол Российские «пляжники» выиграли этап Мирового тура в Китае
09:17 Хоккей Род Бриндамор: Вернем Свечникова в состав, если он будет к этому готов
09:10 ММА Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде
09:05 Футбол Венгер может стать главным тренером «Лиона»
08:48 Хоккей Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
08:41 Футбол Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции (видео)
08:20 Хоккей Дубль и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии
08:11 Хоккей Названы имена финалистов «Колдер Трофи»
07:59 Хоккей «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
23:59 Футбол «Норвич» вышел в премьер-лигу
23:48 Футбол «Барселона» победила «Леванте» и в 26-й раз стала чемпионом Испании
23:33 Футбол 600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика