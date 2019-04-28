У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спали

Панарин и Бобровский тащат «Коламбус»

Так, даже не знаем с чего начать – столько всего за ночь и за вечер произошло!

Ок, начнем, конечно, с наших героев.

Пока Овечкин забирает из химчистки форму сборной России, Артемий Панарин творит в НХЛ невероятное. Именно он помог «Коламбусу» сравнять счет в серии с «Бостоном», и это ведь в гостях, перед двумя домашними матчами!

Панарин продлил результативную серию в этом плей-офф до шести матчей. Товарищи, это – новый рекорд «Коламбуса»! В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли у него 9 (4+5) очков при показателе полезности «+3».

Еще один герой «Коламбуса» – вратарь Сергей Бобровский. Его космические сэйвы мы будем помнить долго!

Вот текст, в котором все эти чудеса описаны очень подробно, плюс есть много видео. Также оттуда вы узнаете, как идут дела в серии «Далласа» и «Сент-Луиса».

Там «старз» забили трижды в первом периоде и благодаря этому выиграли 4:2, сравняв счет в серии. Александр Радулов не пополнил свой бомбардирский счет, иначе мы б про это уже написали (хотя он и нанес три броска). Владимир Тарасенко («Сент-Луис») был категорически против – очень старался изменить ситуацию, но «Даллас» ушел в героическую оборону, и все 5 бросков российского форварда оказались нерезультативны.

Еще один наш форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев в начале второго периода так врезался в собственного защитника, что получил травму и ушел в раздевалку. Вернулся на лед он только в третьем периоде.

«Барса» снова чемпион, а ПСЖ проиграл в финале Кубка Франции

Исторические события вчера происходили в футбольной Европе.

Легенда «Барселоны» Лионель Месси стал 10-кратным чемпионом Испании. А всего у него 33 титула в составе сине-гранатовых. Какие? Читайте тут!

А ПСЖ, который оформил собственное чемпионство некоторое время назад теперь играл в финале Кубка Франции – с «Ренном». И на него, как полагается, приехал сам господин президент Эммануэль Макрон. И что же он увидел? Как впервые с 19 января забил Неймар (он же был травмирован, и вот теперь подлечился). Гол бразильца был вторым для ПСЖ. Это случилось уже на 21-й минуте, и, казалось, вслед за титулом чемпионов парижане возьмут и кубок. Какой там!

«Ренн» отыгрался, на 118-й минуте Мбаппе получил красную карточку, и дело дошло до серии пенальти, в которой победил не ПСЖ.

Ну тем интереснее было президенту. Согласитесь – рядовая победа ПСЖ была бы куда более скучным финальным раскладом.

Неймар так расстроился, что после окончания мата повздорил с болельщиком на трибунах, где дело дошло даже до удара. Все-таки этому форварду нужно поучиться манерам общения у Криштиану Роналду.

Вспоминая то, что уже прошло, напоминаем, что сегодня состоится эпическая битва в финале чемпионата мира среди юниоров (до 18 лет) – Швеция – Россия. Вчера вечером наши парни героически вышли в финал, победив США. Это была очень крутая победа, которую омрачило одно обстоятельство – трансляция из Швеции была прервана на самом интересном месте – перед исполнением гимна. Что мы по этому поводу думаем, написано вот тут. А я цитирую, запикивая, редакционный чат: «Парни из себя все жилы вырвали. «Россия!» – орали, когда к вратарю подъехали. А их послали! Это же подвиг! Объективно США сильнее были».

Вот такая грустная история. Но мы надеемся, что сегодня будет все – и новая победа, и гимн, и слезы – те, которые от счастья.