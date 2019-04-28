В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем

Чумовой первый период в Сент-Луисе

Счет в серии: 1-1

«Даллас» и «Сент-Луис» любят и умеют играть от обороны, но во втором матче серии они об этом забыли. Правда, только на время. В первом периоде команды показали фантастический хоккей в атаке, забросив на двоих четыре шайбы.

У «Старз» здорово получалась позиционная атака. Гости классно двигали шайбу в чужой зоне, а «Сент-Луис» будто бы не знал, как перехватывать передачи соперника. Первый гол Роопе Хинтца – очень показателен в части того, что творилось в обороне хозяев в первом периоде. Номинированный на «Колдер Трофи» Джордан Биннингтон спасти свою команду не сумел. А как это сделать, если твои ворота дают расстреливать с двух метров?

Когда музыканты решили отодвинуть игру от своих ворот, они пропустили атаку сходу. Хинтц выдал шикарную передачу на Миро Хейсканена – Биннингтон, вынимай! Голкипер, который стал открытием нынешнего сезона, пропустил три шайбы за 15 минут. В твиттере многие начали шутить, что «Далласу» нужно выпускать Валерия Ничушкина, поскольку даже он сможет забить в этой игре. Но форвард, который не забрасывал 58 матчей в этом сезоне, остался в запасе.

«Сент-Луис» на столь быстрые три гола соперника в первом периоде сумел ответить лишь одним точным выстрелом. В какой-то мере музыкантам повезло с этой шайбой. Вечно надежный Бен Бишоп не справился с легким броском от синей линии.

Уже после перерыва «Даллас» начал заниматься тем, что умеет лучше всего – играть от обороны. «Сент-Луис» с большим трудом проходил среднюю зону, а также грешил неточными передачами. «Старз» здорово играли на перехватах. Гости полностью отдали территориальное преимущество, но держали игру под своим контролем.

Хозяева уступили (2:4), прежде всего, из-за неудачной игры в большинстве. «Даллас» семь раз оставался вчетвером против пятерых соперников, но Владимир Тарасенко и его партнеры крайне скверно пытались реализовать лишнего. Хотя наставник музыкантов Крэйг Беруби считает, что его команде попросту не повезло. «Даллас» сравнял счет в серии, в этом противостоянии все только начинается.

Три очка Панарина

Счет в серии: 1-1

В первом матче серии «Бостона» и «Коламбуса» больше всего респектов досталось вратарю жакетов Сергею Бобровскому. Голкипер мог в одиночку украсть победу у медведей – не хватило лишь самую малость. Но его космические сэйвы мы будем помнить очень долго.

«Коламбус» потратил первый матч на то, чтобы почувствовать тонус. Тогда парни из Огайо включились лишь в третьем периоде, сегодня они начали давить соперника с самого старта поединка.

Самое главное – жакетов не выбил нелогичный гол «Бостона» в первой двадцатиминутке. Медведи точно на него не наиграли. «Коламбус» после пропущенной шайбы продолжил гнуть свою линию. У команды Джона Тортореллы все неплохо было в позиционке и в прессинге. Возможно, в некоторых моментах чувствовалось, что гости попросту свежее соперника, поскольку в первом раунде они провели лишь четыре матча, тогда как «Бостону» пришлось сыграть все семь.

Вы ведь все знаете, что такое офис Александра Овечкина? Точка, из которой российский суперснайпер забивает большинство своих голов. Пока Овечкин готовится к чемпионату мира, его офис занял Артемий Панарин. Первый гол форварда «Коламбуса» так похож на то, чем болельщиков радует Ови. Показалось, будто сам Александр переоделся в форму жакетов и вышел на лед.

В чем «Бостону» не откажешь, так это в реализации моментов. Они выжимали из своих возможностей максимум. Второй гол Давида Пастрняка – тому подтверждение. Казалось, шайба Панарина должна была дать сил «Коламбусу», но «Бостон» очень быстро вышел вперед.

Гостям повезло, что Панарин не собирался на этом останавливаться. На дубль Артемию понадобилось менее семи минут. Зрители увидели еще один крутой гол от российского нападающего. Вторую шайбу россиянина нужно увидеть своими глазами.

Панарин продлил результативную серию в текущем плей-офф до шести матчей – это новый рекорд «Коламбуса». В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету россиянина 9 (4+5) очков при показателе полезности «+3».

Команды, как и два дня назад, ушли в овертайм. Скорее, это было благо для «Бостона». «Коламбус» и правда выглядел лучше в этом матче. Не удивительно, что гости все же доломали медведей во втором дополнительном периоде. Победный гол на счету Мэтта Дюшена. Панарин набрал третье очко в матче.