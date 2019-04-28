Неймар забил впервые за три месяца, «ПСЖ» проиграл Кубок Франции на глазах у Макрона (видео) - Советский спорт
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28 апреля 2019 08:56ФутболБезъязычный Алексей

Неймар забил впервые за три месяца, «ПСЖ» проиграл Кубок Франции на глазах у Макрона (видео)

В финале на «Сен-Дени» парижский суперклуб уступил «Ренну» в серии послематчевых пенальти.

Уже к 21-й минуте «ПСЖ» вел 2:0. И оба гола сделал Неймар: в первом случае бразилец ассистировал Дани Алвесу, во втором забил сам, откликнувшись на пас вразрез Килиана Мбаппе и красиво перебросив чешского голкипера «Ренна» Томаша Коубека.

Неймар, совсем недавно восстановившийся после тяжелой травмы, отличился впервые с 19 января, когда открыл счет в сверхрезультативном матче чемпионата Франции против «Генгама» (9:0). Однако теперь его гол не убил интригу. «Ренн» в очередной раз в Кубке Франции-2018/19 проявил характер. Ранее эта команда на стадии 1/32 финала отыгралась с 0:2 против «Бреста» (победа в серии пенальти), в 1/8 финала сломила сопротивление «Лилля» (2:1 после 0:1), а в полуфинале вырвала в концовке победу в гостях у «Лиона» (3:2). Вот и с «ПСЖ» подопечным Жюльена Стефана удалось сравнять счет на 66-й минуте.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель бросил в бой экс-зенитовца Леандро Паредеса и уругвайского суперфорварда Эдинсона Кавани (который, как и Неймар, вернулся в строй совсем недавно). Но это не помогло парижанам избежать дополнительного времени.

В первом тайме овертайма отличный шанс вывести фаворита вперед упустил Мбаппе, пробивший в штангу. На удар его вывел Неймар.

А на 118-й минуте Мбаппе получил… красную карточку за неоправданно грубый фол в атаке. Зрители, среди которых присутствовал президент Франции Эмануэль Макрон, стали свидетелями серии пенальти.

макрон

Первые 11 (!) ударов с 11-метровой отметки оказались точными. Но 12-й – в исполнении Кристофера Нкунку - пришелся намного выше перекладины. «Ренн» выиграл свой первый трофей с 1971 года. Тогда это тоже был Кубок Франции.

Кубок Франции. Финал

ПСЖ – Ренн – 2:2 (2:1, 0:1) пенальти - 5:6

Голы: Алвес, 13 – 1:0. Неймар, 21 – 2:0. Кимпембе, 40 – в свои ворота - 2:1. Мешер, 66 – 2:2.

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