Почему не дали послушать гимн?! ТВ-трансляцию после победы над США оборвали на самом крутом моменте - Советский спорт
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27 апреля 2019 22:00ХоккейВанюшин Михаил

Почему не дали послушать гимн?! ТВ-трансляцию после победы над США оборвали на самом крутом моменте

Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.

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Как уже сообщал «Советский спорт», юношеская сборная России попала в финал чемпионата мира. Попала впервые за последние 10 лет. Это очень важное событие.

Мы много говорим о том, как важно поддерживать детско-юношеский спорт, как важно приводить в пример не только зажравшихся миллионеров-бездельников, но и тех, кто одерживает победы всего-навсего одной-двумя ступеньками выше.

И что мы увидели после этой яркой победы по спортивному каналу?

Телеканал вообще не показал гимн. Гимн России, который настраивает на победу, гимн, который звучит после матча в честь побед – это ведь не просто полторы минуты из телетрансляции, а тот самый момент единения команды вместе со своими болельщиками, момент, когда каждый из нас у своих экранов может почувствовать свою причастность к команде-победительнице, испытать настоящую гордость, что это наши посланники.

Одна из миссий спортивного телеканала – популяризовать спорт и укреплять славу нашего спорта. Увы, в эту субботу точно не получилось.

Раньше такими обрезаниями гимна славился Первый канал, но там нам рассказывали о страшной дороговизне каждой телеминуты – там ведь и так спорт показывают только когда совсем не могут отказаться от этой социально-значимой нагрузки. Спортивный канал – дело, мол, совсем другое. Но на недавнем молодежном чемпионате мира по хоккею – том, что проходил в Канаде – была точно такая же история. Тоже без гимна. При этом была в стране глубокая ночь. Реклама в очереди точно не стояла.

И что, как вы думаете, потом было в спортивных новостях? Выпуск новостей начали не с хоккея, а с футбола «Анжи» – «Ростов». Следом – анонс матча в Краснодаре. Юношеские победы на мировом первенстве – уже после.

Вы там чего-то стыдитесь? Или какие-то комплексы перед молодыми испытываете? Объясните. Обязательно опубликуем и вашу точку зрения.

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