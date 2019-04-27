Почему не дали послушать гимн?! ТВ-трансляцию после победы над США оборвали на самом крутом моменте Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.

Как уже сообщал «Советский спорт», юношеская сборная России попала в финал чемпионата мира. Попала впервые за последние 10 лет. Это очень важное событие.

Мы много говорим о том, как важно поддерживать детско-юношеский спорт, как важно приводить в пример не только зажравшихся миллионеров-бездельников, но и тех, кто одерживает победы всего-навсего одной-двумя ступеньками выше.

И что мы увидели после этой яркой победы по спортивному каналу?

Телеканал вообще не показал гимн. Гимн России, который настраивает на победу, гимн, который звучит после матча в честь побед – это ведь не просто полторы минуты из телетрансляции, а тот самый момент единения команды вместе со своими болельщиками, момент, когда каждый из нас у своих экранов может почувствовать свою причастность к команде-победительнице, испытать настоящую гордость, что это наши посланники.

Одна из миссий спортивного телеканала – популяризовать спорт и укреплять славу нашего спорта. Увы, в эту субботу точно не получилось.

Раньше такими обрезаниями гимна славился Первый канал, но там нам рассказывали о страшной дороговизне каждой телеминуты – там ведь и так спорт показывают только когда совсем не могут отказаться от этой социально-значимой нагрузки. Спортивный канал – дело, мол, совсем другое. Но на недавнем молодежном чемпионате мира по хоккею – том, что проходил в Канаде – была точно такая же история. Тоже без гимна. При этом была в стране глубокая ночь. Реклама в очереди точно не стояла.

И что, как вы думаете, потом было в спортивных новостях? Выпуск новостей начали не с хоккея, а с футбола «Анжи» – «Ростов». Следом – анонс матча в Краснодаре. Юношеские победы на мировом первенстве – уже после.

Вы там чего-то стыдитесь? Или какие-то комплексы перед молодыми испытываете? Объясните. Обязательно опубликуем и вашу точку зрения.