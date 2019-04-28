Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции (видео) - Советский спорт
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28 апреля 2019 08:41Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции (видео)

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар после поражения в финальном матче Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 6:5 – пен.) ударил болельщика.

После окончания матча, Неймар поднимаясь по трибунам «Стад де Франс», остановился напротив одного из болельщиков, после непродолжительного диалога форвард «ПСЖ» нанес удар фанату.

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «Манчестер Юнайтед» (1:3). Напомним, что после поражения от английской команды бразилец назвал судейство позорным, сопроводив пост в Instagram оскорбительными выражениями.

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