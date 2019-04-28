Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции (видео)

После окончания матча, Неймар поднимаясь по трибунам «Стад де Франс», остановился напротив одного из болельщиков, после непродолжительного диалога форвард «ПСЖ» нанес удар фанату.
Ранее Неймар был дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «Манчестер Юнайтед» (1:3). Напомним, что после поражения от английской команды бразилец назвал судейство позорным, сопроводив пост в Instagram оскорбительными выражениями.
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