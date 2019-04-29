У «Краснодара» – сумасшедший потенциал. Почему надо помочь Мусаеву - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:14ФутболЦыбанев Юрий

У «Краснодара» – сумасшедший потенциал. Почему надо помочь Мусаеву

Юрий Цыбанев объясняет, почему именно «быков» он хочет видеть в Лиге чемпионов.

Не всему, что сообщает турнирная таблица или, положим, динамика результатов, нужно верить. Казалось бы, проще простого выделить в головной группе отличников весны. Ну да, припустили по сравнению с осенью «Зенит» и «Локо». Тогда как «Краснодар» застрял, и даже ловкая, с применением ограниченного кадрового и тактического ресурса, победа над ЦСКА не обещает ему путевку в Лигу чемпионов.

Но вот что я скажу вам на удивление. Наиболее отчетливую перспективу на будущее нынешняя весна сулит не кому-то, а как раз «Краснодару». Ибо здесь – тот самый случай, когда за одного битого двух небитых дают.

Сергею Семаку подвезли подходящее подкрепление, и у «Зенита» стало похоже на приличный состав.

«Локо» тащит на своих широких плечах Джефферсон Фарфан, которому скоро, на минуточку, стукнет 35. В матчах с «Ахматом», «Ростовом» и «Енисеем» лично он одарил команду шестью дополнительными очками. Вычтите их – и получите совсем иную расстановку в схватке за лигочемпионские путевки. При том что порожняком трудится Смолов, в «Краснодаре» персонально закрывавший практически всю забивную отрасль. Да, зимой Юрий Палыч поправил функционалку, спору нет, но если красно-зеленые в концовке домашней встречи с безнадежным «Енисеем» играют на три результата, это свидетельствует, увы, и об их командном уровне…

Тем временем Мурад Мусаев с каждым месяцем обрастает новым опытом. Тужит, но не печалится. Да, у «Краснодара» туго с кадрами. И функциональная ямка более чем заметна – его атакующие звенья сейчас просто не способны на слаженный скоростной взрыв, осенью позволявщий кромсать оборону кого угодно. «Краснодар» ведь обыграл ЦСКА, я бы сказал, антистильно. Не за страх, а за совесть обороняя свою крепость и кое-как огрызаясь.

Так вот: еще осенью «Краснодар» так брать матчи просто не умел. Теперь научился – жизнь заставила. Жизнь много чему научила Мусаева и его команду в феврале – апреле. Душной окопной работе против зверски атлетичного «Байера». Возвращением в боевую стойку после серийных нокдаунов от «Валенсии», похожих на нокаут. Наконец, научила Мурада Олеговича и оперативной тактической перезагрузке на стыковой матч чемпионата – когда штабу стало очевидно, что на нынешнем отрезке команда, что называется, не бежит. И, к слову, все эти карточки, желтые и красные, не привычные для «Краснодара», - оттого, что элементарно не успевают сейчас в борьбу.

В принципе дебютные сезоны Семака в «Зените» и Мусаева в «Краснодаре» схожи. Вот только Сергей Богданович избежал проверки боем на подступах к большой Европе. И весной ему уже посчастливилось работать в режиме большего благоприятствования – заполучив Азмуна, Ракицкого и Барриоса плюс вернувшихся Жиркова с Нобоа. Хотя умением извлекать максимальный кпд из возможностей конкретных игроков тренерский дар Семак отмечен со всей определенностью.

Да, в зимней подготовке штаб «Краснодара» что-то недорассчитал с «физикой». Примерно так, к слову, забуксовал, помнится, у Семина «Локо» полтора десятка лет назад, забравшись в лигочемпионскую весну. Но стаж Юрия Палыча к тому времени перевалил за полтора десятка лет – а у Мусаева первый опыт. И этот недочет не грозит вылиться в хронический. Потому что летом – осенью функционалка «Краснодара» выглядела вообще самой впечатляющей в РПЛ – с его фирменным нагнетательным режимом игры.

Плюс, конечно, чудесные краснодарские мальчишки. На это ясно солнышко – Матвея Сафонова – просто любуешься нынче!

В «Зените» полгода года посмотрели, что Семак может – потом помогли материально, то есть кадрово. Разумно. Теперь пора и клубу «Краснодар» подкрепить незаурядные труды и находки своего начинающего тренера. И первым делом – забыть, что Ари значится в команде главным форвардом. На эту роль нужен другой персонаж - забивала, наделенный и выдержкой, и здоровьем. И так дальше по линиям. Слабин в составе немало.

Но потенциал, с учетом всего сказанного выше, – сумасшедший! И в Лиге чемпионов «Краснодар» хочется увидеть, как никого другого. Только, понятно, с другим кадровым оснащением. Остальное у Мусаева приложится.

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