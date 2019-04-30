Валерий Рейнгольд: Возвращение Карреры может повлиять на «Спартак» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) заявил, что не доверяет работе главного тренера команды Олега Кононова.

– Ничего нового в игре «Спартака» не увидел, бардак продолжается. Откровенно говоря, мы уже много раз на эту тему говорили. Не знаю, что добавить. Футболисты пытались что-то сделать. Только лишь. Игры я не увидел. Все идет по старым лекалам. Никаких сдвигов. Быстрее бы закончился сезон. А дальше руководство будет думать, что перестраивать.

– Как вы отнеслись к информации, что «Спартак» продолжает доверять Олегу Кононову, а клуб покинут Сергей Родионов и Наиль Измайлов?

– Отношусь как нормальный человек. «Спартак» выдает бездарные игры. Значит, их работа не выполняется. Это применимо к любой работе, за которую нужно отвечать. Не хочу критиковать Родионова, потому что он – спартаковец, но, наверное, и у него нет качеств, которые могли бы помочь клубу. Про остальной набор штатских сотрудников типа Измайлова, что они там потеряли? Вместе с 23-летним аналитиком (Михаил Кожевников), который подсказывает Кононову, как нужно играть в футбол.

Но это одна забота Леонида Федуна. Вторая забота, кем их заменить. К нормальным людям он не прислушивается. Сам все знает. Если так, пусть сам делает команду, а мы со стороны посмотрим и похихикаем.

Футболистам «Спартака» не хватает мастерства, самоотдачи и желания играть. В итоге, зачем они выходят на поле?

Мне недавно позвонили и спросили, а будет ли «Спартак» играть в Европе? Я ответил, а зачем такой «Спартак» там нужен? Для галочки? Позориться? Нужно делать полную ревизию всего хозяйства клуба.

Есть еще один вариант, который может как-то повлиять на игроков, которые останутся и на болельщиков – вернуть Массимо Карреру. Обстановка улучшится. Других выходов я не вижу, потому что когда я смотрю на игру, я думаю, что надо мной просто издеваются.

– Что нужно было сделать «Спартаку» чтобы не пропустить гол на последних минутах?

– Игра не клеилась, поэтому Кононову по цепочке нужно было передать указание, чтобы футболисты вернулись назад и подержали мяч. Создали кучу, чтобы соперник близко не подошел. Вместо этого свободные зоны и «Рубин» спокойно принимает мяч. Навес и вынимай.

– Раз вы упомянули Карреру, к Кононову уже доверия нет?

– А какое может быть доверие? Я не обижаю, не оскорбляю. Я говорю про профессионализм. Я не сразу начал критиковать Кононова. Я его поддержал. Что делать сейчас, я не знаю. Я в растерянности. Смотрю на игру Александра Ломовицкого, Аяза Гулиева и Георгия Мелкадзе – это безобразие. Что это за футболисты? Нулевые. С такими ребятами у команды нет перспектив.

И про Кононова. Конечно, я ему не доверяю. Потому что с каждой игрой «Спартак» выглядит все хуже и хуже. Я бы в таком случае хотел услышать его развернутые ответы. Как он строит игру, какие у него планы, почему он выпускает Дениса Глушакова, когда тот не готов? Он в каком-то трансе. Лучше не ставить такого футболиста вообще. Помощи от него не будет. И первый тайм Денис провел бездарно.

– Следующие матчи «Спартак» проведет с «Уралом» и «Уфой». Ждать новых потерь очков?

– Два варианта. Первый, команда вообще бросит играть в футбол. Осталось четыре тура. Получится – выиграем, не получится – проиграем. Все хорошо, критикуйте до утра. Второй, команда соберется и что-то необычное покажет. Во второй вариант я не верю.