Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и Каррера

«У ФЕРНАНДО НЕТ ДОЛЖНОГО ПОНИМАНИЯ ИГРЫ»

– Что, на ваш взгляд, происходит со «Спартаком»?

– Происходит ровно то, о чем я и говорил в своем предыдущем эссе. «Спартаку» не хватает высококачественных игроков на разные позиции. Почему? Ответ простой. Раньше во всех московских командах был принят следующий принцип комплектования. У каждой был собран состав, составленный из качественных футболистов. И к ним потихоньку добавляли одного– двоих молодых ребят, пробовали их на разных позициях. Кто-то подходил, кто-то – нет. И так выстраивалась команда.

Когда пришло новое время больших денег и возможностей покупать игроков, задача давать результат осталась, и оказалось, что гораздо удобнее взять какого-то среднего, но уже готового иностранца, чем растить свою молодежь. И мы пришли к тому, что имеем сейчас.

У кого-то получается лучше привлекать новичков. Давайте возьмем даже не «Краснодар», а ЦСКА. На протяжении всех лет при Евгении Гинере в команде появлялись свои воспитанники: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Виктор Васин, из последних примеров – Федор Чалов. Армейцы действуют точечно.

«Спартак» действует иначе – за огромные деньги кучей покупают футболистов, которые должны играть, но те не играют, а деньги улетают. Средства тратятся просто неразумно. Вот зачем надо было за такие деньги покупать Педро Рошу, если сразу было видно, что он играть не умеет?

Но и с молодежью дела обстоят не лучше. Зачем 15 раз в чемпионате России выпускать Александра Ломовицкого, если за это время он ничего не показал? Он выходит в основе или на замену, но ни пас результативный до сих пор не отдал, ни гол не забил. Ни разу! Может, на тренировках он что-то показывает, но не в игре. То же с Георгием Мелкадзе, у которого нет понимания игры.

Нет понимания игры даже у Лукаса Фернандо, который, казалось бы, должен его иметь. Большинство футболистов, которые приезжают к нам из других стран, здоровенные мужики типа Зе Луиша. В их голове мысль о том, что надо отдать передачу, далеко не на первом месте. Они не понимают, что в «Спартаке» иногда надо отдавать передачу, чтобы забил другой игрок, а не он, поэтому стараются сами сыграть.

«МИРЗОВ – СПАРТАКОВСКИЙ ИГРОК»

– Отчего так?

– Ни Олег Кононов, ни руководство клуба не могут понять, что дебютант, который выходит в стартовом составе такой команды, как «Спартак», должен сразу что-то показать. Если он этого не делает, значит, он бездарен. А в «Спартаке» должны играть одаренные люди – такая команда, ничего не поделаешь.

Вот вышел Роман Еременко в 2014 году за ЦСКА, и я сразу себе сказал: «Как жаль, что он в ЦСКА. Это же спартаковский игрок!». Спустя четыре года случилось чудо – Еременко оказался в «Спартаке», и на один-два сезона он сделал бы игру. Но не успел набрать форму, как его выпустили на четыре матча и избавились. И теперь он набрал форму в «Ростове» и делает игру этой команды.

Есть спартаковский футболист и в «Арсенале» – Резиуан Мирзов. Это видно даже дураку на расстоянии километра. Есть вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который реально спасает. Есть защитник «Рубина» Егор Сорокин – наглый, здоровенный защитник, который прет вперед, забивает, хочет всем доказать свою состоятельность. Есть Данила Прошляков из «Спартака-2». Почему бы его не выпустить в основе с «Уралом»?

А вместо этого происходит какая-то длительная любовная история с игроками, которые ничего не могут показать. Вот выпустил Кононов Софьяна Ханни, а он то что-то показал, то заснул, и так по кругу. В матче с «Рубином» Фернандо вдруг забегал, да, но, опять же, один раз отдал, в другой раз – нет. Правда забил…

В команде «Спартак» не может не быть пяти-шести игроков, которые могут сделать хорошую передачу. В сегодняшнем «Спартаке» передачу может отдать только Николай Рассказов, и то на расстояние пяти-семи метров. Жиго пока не в форме … А Еременко, который мог отдать классную передачу, убрали.

Вывод: команда, которая сейчас есть у «Спартака», играть не может и не будет.

«ПРОБЛЕМА КОНОНОВА – ЭТО ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ТРЕНЕРА»

– То есть проблема в подборе футболистов. А роль Кононова в слабой игре «Спартака» велика?

– Он очень хороший интеллигентный специалист. Его проблема – проблема тренера, кстати, как и к примеру – руководителя театра. Не хочу воображать из себя невесть кого, но когда я прихожу в театр и тихо говорю: «Сидоров направо, а Иванов – стой», еще посмотрю, кто меня не послушает. А когда я ору – обычно результат никакой, все понимают –выброс пара…

Спросите у Евгения Ловчева. Когда Константин Бесков тихо заходил в раздевалку, все стояли, как будто он удав, а они – кролики. И он тихо говорил: «Ну, сегодня, да, как-то неважно сыграли». И все всё понимали. А у Кононова нет харизмы Бескова, и когда он так говорит, они думают: «Ну и хрен с ним. Сказал, и ладно».

Надо на них орать, как Валерий Карпин? Или Ярцев в свое время?. Пусть он брал не тактикой, зато умел их завести. Почему-то в «Спартаке» Карпин по настоящему не убедил, а в «Ростове» показывает. Даже с учетом того, что «Ростов» сейчас проигрывает. Но он составил команду из отставных, казалось бы, игроков «Спартака».

– Одна часть работы Кононова – мотивация. А если говорить о тренировочном процессе, вы видите в матчах, что команда делает на тренировках?

– Вижу, что наигрывается игра в быстрый перепас, как сейчас играет «Барселона» или как раньше играл сам «Спартак». Но для того, чтобы это работало, ему нужны игроки, которые могут сделать до гола две хороших передачи.

Выйти со своей половины поля и добежать до штрафной площадки они могут, а в непосредственной близости от штрафной и внутри нее решений нет. Они не знают, как забить, пытаются пройти через центр. Но для того, чтобы с помощью паса пройти через центр, надо быть Юрием Гавриловым, который мог между четырьмя защитниками отдать точный до сантиметра пас.

А они так не могут. Выходят втроем против двоих и заваливают эпизод. Реализация нулевая. Люди бьют с 30-40 метров, не умея бить вообще. И их за это никто не наказывает, они все равно получают свои 3-4 млн рублей в месяц. 23-летний пацан получает 4-5 млн. Он кто такой, чтобы получать такие деньги? Одно дело, когда хорошую зарплату получают Юрий Жирков или Артем Дзюба, но как 6 млн может получать Аяз Гулиев? Это же 100 тыс. долларов в месяц! Вы это медсестре в нижегородской области с ее зарплатой в семь-восемь тысяч сможете объяснить? Понимаю, если бы он был великим футболистом, и от него зависел результат, а он хоть и очень одаренный, но начинающий игрок, забивший за «Спартак» один гол.

«ФЕДУН ПРОФУКАЛ ДЗЮБУ»

– Согласны с тем, что Кононов должен строить «Спартак» на следующий сезон?

– В том стиле, в котором он руководит командой сейчас, ему требуется жесткий хлыст в лице спортивного директора с широкими полномочиями, который будет дополнять тихие слова Кононова. Тренер будет тихо говорить, а он будет: «А ну-ка, мать вашу, встать всем в ряд! В ряд, …!».

– История про доброго и злого полицейского?

– Да. Один должен быть тихий, спокойный полицейский, который придумывает игру. Кононов на эту роль годится точно. Он очень талантливый и качественный специалист. Но ему в напарники нужен жесткий командир.

А Леониду Федуну все это до фени. Ну, как можно держать в команде Луиса Адриано, который каждые две минуты падает и изображает, что он устал? Он может подставить ногу и забить, но не за такие деньги! За такие деньги он должен по два гола в неделю забивать. У него сейчас должно быть минимум 15 голов. Где они?

Зе Луиш не такой, он ломовик. Но вот есть же другой ломовик – Артем Дзюба. Его все называли деревянным, а он сейчас и обыграть может, и отдать, и забить. И все мячи в воздухе он выигрывает. Вот что делает «деревянный» Дзюба. А Федун его профукал из-за каких-то 300 тыс. долларов в год! Также до этого он профукал Сычева, Павла Погребняка, Романа Павлюченко и Неманью Видича, который сходу стал лучшим защитником АПЛ. А оборона «Спартака» развалилась. Зато заезжему «артисту» и бабки и почет, а тот только цирк устраивает и волосы свои красит в разные цвета…

«У ЗОБНИНА ИЗ 10 УМЕНИЙ ПОЛУЗАЩИТНИКА – ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ»

– Вы рады увольнению Наиля Измайлова и Сергея Родионова?

– Понятия не имею, какой от них был прок и какой вред.

– Все задачи уровнем выше тренера решались на их уровне. Те же трансферы.

– Тогда могу сказать, что их работа была неудачной. Родионов был великолепным футболистом, одним из лучших нападающих «Спартака» за последние 25 лет. Но в роли спортивного директора у него не получалось. Последними хорошими приобретенными футболистами были Алекс и Веллитон.

– А Роман Зобнин?

– Зобнин хороший игрок, но у него отсутствует несколько качеств, необходимых полузащитнику. Он вообще не умеет бить по воротам. Сколько голов он забил за «Спартак»?

– Три.

– Все равно это мало. Он не Гаврилов, не Федор Черенков, не Виктор Папаев и не Николай Осянин, а до Карпина и Мостового ему еще расти и расти… В целом Зобнин хороший игрок, но из 8-10 умений полузащитника в его арсенале – только четыре или пять. А у Гулиева – три.

«ПРИГЛАСИЛ БЫ СОРОКИНА, МИРЗОВА, ЕРЕМЕНКО, ИВАНОВА И БЕЛЕНОВА»

– Кто из нынешнего состава «Спартака» соответствует чемпионским амбициям?

– Вообще я не тренер, но всю жизнь смотрю и анализирую футбол и считаю, что в нем разбираюсь. Поэтому если бы я сейчас набирал «Спартак», я бы оставил только Зобнина, Самюэля Жиго, Рассказова и Гулиева на замену. Остальных бы отпустил.

– А Айртона?

– Только с условием, что он будет выполнять распоряжения тренера. А если тренер ему говорит, что если он бежит вперед, то должен успевать возвращаться назад, а он этого не делает, я бы его сразу посадил на лавку.

Еще можно оставить Зе Луиша. По самоотдаче он сейчас лучший. А когда в хорошей форме, может сварганить что-то на острие атаки и вовремя вернуться в оборону.

Георгия Джикию можно оставить только в качестве третьего центрального защитника, если такую схему наигрывать…подтянуть борьбу в воздухе.

– Кто дополнил бы эту команду?

– Фантазировать не вредно… Пригласил бы Сорокина за его в хорошем смысле «собачий укус». И рост у него хороший, и прыжок, и он везде успевает. Справа Зобнин, слева в полузащиту – однозначно Мирзов, в центр – на один-два сезона пригласил бы Олега Иванова из «Ахмата» и вернул Еременко, а в нападение к Зе Луишу рискнул бы поставить Прошлякова. Купил бы какого-нибудь «Марио Фернандеса» на правый фланг обороны , хотя такие, как он редки…ну и диспетчера , но где …?

– А в ворота?

– Сафонова. А если не продадут, Александра Беленова. Он играет очень хорошо и надежно. Может быть, Максименко еще научится, но он суетливый. В нем нет того, что было у Игоря Акинфеева уже в 17 лет. Он уже тогда был мудрый и рассудительный. Если Акинфеев был бы сантиметров на пять повыше, давно был бы суперзвездой в АПЛ.

Еще можно вспомнить Никиту Медведева. Он наверняка согласится перейти, потому что в «Локомотиве» глухо сидит под Маринато Гилерме. Его не поставят, даже если он на тренировках будет лучше, чем Гилерме. Потому что лучше уж оставить проверенного игрока. У него есть свои недостатки, но он все-таки выручает.

А главная замена, которая нужна, это смена тренера по общей физподготовке. Потому что больше ни в одном клубе так не летят у футболистов «кресты» и всевозможные связки, как в «Спартаке». Это караул!

«НЕ НАДО БЫЛО УБИРАТЬ КАРРЕРУ»

– Каким вы видите завершение сезона за четыре тура до финиша?

– «Зенит» будет первым, за ним «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА четвертый, «Спартак» – пятый-шестой. Если так пойдет, какой-нибудь «Арсенал» запросто «Спартак» обгонит. Окончание сезона получается очень печальным.

Не надо было убирать Массимо Карреру. Он начал ошибаться в составе, но самое смешное, что Кононов совершает точно те же самые ошибки. Отсюда вопрос – кто выбирает состав? Федун, что ли? Как такое может быть, что у двух абсолютно разных тренеров может быть практически идентичный состав, одинаковые проблемы и аналогичные же замены? Такое впечатление, что Федун звонит по телефону и дает задание – кого выпускать, а кого сажать.

Вот с «Рубином» выигрывали на дрожи 1:0, не надо был ничего менять, а Кононов взял и заменил Ломовицкого . Парень редко выходил в основе, старался себя проявить, начал что-то показывать, обыграл пару раз, в штангу попал. А вышел Мелкадзе и в нападении не сделал вообще ничего. И кто из них нападающий? Зачем Дениса снял? Надо было терпеть внимательно и как – нибудь устоять…

– Вспоминая чемпионский сезон «Спартака», когда он быстро вылетел из еврокубков, закрадывается мысль, что, может быть, непопадание в Лигу Европы не будет таким уж плохим результатом?

– Во-первых, еврокубки это все-таки еще деньги. А «Спартак» хочет покупать игроков. Во-вторых, в том чемпионском сезоне многое совпало, сошлись звезды. Кто-то оказался в лучшей форме, кто-то очень хотел стать чемпионом. Денис Глушаков неплохо играл, Зе и Адриано только пришли и очень хотели проявить себя. Из таких мелочей и складывался тот чемпионский сезон. Плюс не стоит забывать и о том, что в других командах были какие-то проблемы.

Но совпало все это случайно. Как только пошли первые игры следующего сезона, я сказал: «Ку-ку, всё! В этом сезоне ничего не выйдет».

– Чего вы ждете от следующего сезона?

– Жду, что Кононов останется тренером. Не надо его менять и никого искать ему на замену. В «Спартаке» это не имеет ровным счетом никакого значения. Во всяком случае, я вижу, что он старается строить спартаковский футбол. Тот, в который старался играть «Краснодар». Но в силу того, что там было много иностранцев, объяснять им, что такое спартаковский футбол, бессмысленно, а в футбол «Барселоны» они играть попросту не умеют. Хотя в целом это схожий стиль, построенный на контроле мяча и его быстрой передаче от одного игрока к другому…защитники не успевают быстро перестроиться и получают дырку в середине своей штрафной…как в музыке: две – три секунды и ты обязан отдать пас…посчитайте до двух-трех и вы увидите, что игрок «Барселоны» уже освободился от мяча…но для того, чтобы это осознать – надо Гнесинку закончить , а не институт физкультуры…