«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и теперь у него 600 голов за клуб! - Советский спорт
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02 мая 2019 00:11ФутболЗетилов Игорь

«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и теперь у него 600 голов за клуб!

Победа над «Ливерпулем» (3:0) почти гарантирует «Барселоне» выход в финал ЛЧ-2019, который состоится на мадридском стадионе «Вандо Метрополитано» 1 июня.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ «БАРСЕЛОНА» ПРОИГРАЛА

У «Барселоны» перед решающими матчами Лиги чемпионов - великолепное настроение. На неделе она официально оформила очередное чемпионство. В Лиге чемпионов-2019 каталонцы еще не проигрывали. В группе у них - четыре победы и две ничьи. В плей-офф Месси с компанией добавили 3+1. Причем, в Барселоне «Лион» и «Манчестер Юнайтед» были разгромлены 5:1 и 3:0. Но было это в ответных матчах.

Для «Ливерпуля» май станет решающим. В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа упустили инициативу и теперь отстают от «МанСити». Им остается только ждать осечки соперников. А чемпионства, напомню, в Ливерпуле ждут с 1990 года.

В ЛЧ-2019 ливерпульцы в гостях играют не очень удачно: 0:1 от «Наполи», 0:2 от «Црвены Звезды» и 1:2 от ПСЖ. Правда, в плей-офф были две победы – в Мюнхене над «Баварией» 3:1 и «Порту» 4:1. Но «Барселона» сейчас - не ровня немецкому и португальском грандам

В последний раз в Лиге чемпионов соперники встречались 12 лет назад. В Ливерпуле победила «Барса» 1:0, а в Испании – «Ливерпуль» 2:1. Он и вышел в четвертьфинал. А 6 августа 2016 года в межсезонном турнире «Международный кубок чемпионов» «Ливер» выиграл 4:0. В итоге, если суммировать очные встречи за последние 15 лет, – две победы англичан, при одном поражении и разница мячей 2-6!

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?

В первые 25 минут «Барсы», можно сказать, не было видно. Трибуны недоумевали – как такое возможно, при наличии на поле Месси, Суареса, Коутиньо, Видаля? Игроки «Ливера» прессинговали так, будто это был последний матч их жизни. Хозяева порой даже не могли дойти до центра поля! Более того, Саллах с Мане и Фабиньо организовали несколько очень перспективных атак, вдохновив ливерпульский сектор на «Камп Ноу», и миллионы поклонников «Ливерпуля» по всему миру. Но разве это – показатель?

Ответ на этот вопрос «Барса» выписала на 26-й минуте. Каллиграфическая комбинация Видаль-Коутиньо-Альба-Суарес завершилась резким рывком последнего за спину защитников и точным ударом. Почти 100-тысячный «Камп Ноу» взревел - 1:0!

«Ливерпуль» ответил выпадом Мане, однако сенегальскому нападающему просто не хватило мастерства. Он перекинул и вратаря тер Штегена, и перекладину.

Интересно, что случилось в начале второго тайма: «Ливер» так прибавил или «Барса» отошла назад оберегать свой единственный гол? Гости создали три момента, но всякий раз на пути мяча вставал вратарь тер Штеген! 27-летнего немецкого голкипера нельзя назвать ключевым игроков «Барселоны». Но в эти минуты он сыграл, как главная звезда галактической команды. Ворота хозяев атаковали Джеймс (дважды) и Салах, однако на пути мяча всегда возникали руки голкипера. Но… Как они это делают? Такой вопрос задают миллиарды любителей футбола по всему миру. “Барселона”, выдержав все нападки соперника, организовала свой голевой выпад. Суарес коленом зарядил в перекладину, а мяч отскочил, конечно же, к Месси. Причем, рядом с ним стоял защитник, но на отскок отреагировал только гениальный аргентинец, который закатил в пустые ворота – 2:0!

Спустя семь минут Месси положил в девятку со штрафного (3:0!) и показалось, что всем поклонникам “Барсы” нужно поторопиться с заказом билетов на финал. Однако “Ливерпуль” едва не испортил им настроение. Фирмино и Салах могли забить трижды (!) в одной атаке. Но вратарь, защитники и штанга играли вечером в сине-гранатовых цветах “Барселоны”.

Интересно, что «Барселона» в Лиге чемпионов в трех из пяти последних домашних матчей в ЛЧ-2019 забивала не меньше трех голов. И эти 3:0 почти гарантируют, как минимум, участив в мадридском финале.

КАТАЛОНЦЫ ГОТОВЫ ПОКОРИТЬ МАДРИД

«Барса» давненько не выигрывала Лигу чемпионов. В последних трех турнирах команда вылетала на ранних стадиях плей-офф от «Ромы», «Ювентуса» и «Атлетико». А болельщики готовы выкупить все билеты на скоростные поезда Барселона-Мадрид на утро и день 1 июня. Идут они чуть больше 3 часов (самолеты летят меньше часа). Правда, после финала, который пройдет на новеньком стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», придется, скорее всего, заночевать в Мадриде. Но это – не так страшно. Даже для свободолюбивых каталонцев.

Но чтобы заказывать билеты в столицу Испании, поклонникам каталонского клуба нужно дождаться ответного матча 7 мая.

СТАТИСТИКА

Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч

«Барселона» – «Ливерпуль» - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Суарес (26), 2:0 - Месси (75), 3:0 - Месси (82).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Аленья, 90), Лангле, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо (Нелсон Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Кейта (Хендерсон, 24), Фабиньо, Вейналдум (Фирмино, 79), Милнер (Ориги, 85), Мане, Салах.

Предупреждение: Лангле (39), Фабиньо (81), Суарес (81), Альба (86).

Ответный матч 7 мая.

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