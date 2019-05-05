Сергей Герасимец: Штаб Семака сработал более качественно, чем хваленые иностранные спецы

- Уже поверили, что «Зенит» снова стал чемпионом?

- Конечно. К этому все шло. Поверил еще после московской игры с «Локомотивом». Да и после матча в Краснодаре было видно, что «Зенит» по игре сильнее своих конкурентов. Уже не было сомнений. Только какое-то невероятное стечение обстоятельств могло помешать команде выиграть золотые медали. Если бы не в субботу, то в следующем туре чемпионство было бы оформлено. И оно получилось абсолютно заслуженным.

- Ожидали, что «Локомотив» проиграет «Арсеналу» и сделает «Зенит» чемпионом за три тура до финиша?

- Учитывая, как сейчас выглядит «Арсенал», я предполагал, что «Локомотиву» будет очень сложно победить в Туле. «Арсенал» не изменяет себе, играет в одном стиле - агрессивном, очень дисциплинированно. Команда хорошо готова функционально и имеет индивидуально сильных футболистов: Джорджевича, Мирзова. В прошлом году мне довелось побывать в Туле не матче с «Зенитом» и скажу вам, там неповторимая атмосфера на стадионе. Не удивлюсь, если «Арсенал» попадет в Лигу Европы. Он к этому готов.

- Не подпортило праздник то, что сам «Зенит» не смог победить «Ахмат»?

- Как сложилось, так и сложилось. В любом случае победа «Зенита» в Грозном не делала бы команду автоматически чемпионом – нужны были очковые потери «Локо». По мне, лучше было бы, чтобы «Зенит» проиграл «Ахмату», а завоевал чемпионство в следующем туре в матче с ЦСКА. Было бы красиво. Но это для любителей пышных торжеств (смеется). Кстати, еще не факт, что «Зенит» обыграл бы ЦСКА, потому что армейцам тоже нужны очки. Как сказал Бранислав Иванович, «Зенит» стал чемпионом в самолете.

- Почему у иностранных тренеров в последние годы не получалось то, что получилось у Сергея Семака?

- Все просто: тренерский штаб Семака работал более качественно, чем хваленые иностранные специалисты. В первой части сезона Сергей обошелся без приобретений и оперировал тем материалом, который был у Роберто Манчини. Но это все-таки большой материал. Состав у «Зенита» и по количеству, и по качеству в несколько раз превосходит все остальные команды.

Питерцы мощные по внутреннему потенциалу. И, несмотря на то, что были травмы у ведущих игроков - Ерохина, Кузяева, Нобоа, - команда, тем не менее, на ходу, и эти потери не сказались. А Семак смог со временем определить тот костяк футболистов, который привел «Зенит» к чемпионству.

Я бы отдал тренеру должное за то, что дуэт центральных полузащитников Барриос и Оздоев стали основной парой, которая определяла игру команды и давала баланс. Никогда бы не подумал, что так получится. Я скептически относился к обоим, а в итоге в последние месяцы им по объему работы не было равных в России. Поэтому это безусловно тренерская победа Семака.

- В ходе сезона многие критиковали «Зенит» за невнятную игру. Лично у вас какой остался осадок от этого чемпионства?

- Когда команда выиграла золотые медали, осадок может быть только положительный. После зимнего отпуска в Лиге Европы «Зенит» полностью провалился – очень слабо выглядел с «Вильярреалом». Но потом команда постепенно набрала ход и в очных матчах со своими прямыми конкурентами выглядела на голову сильнее.

Поэтому чемпионство, повторюсь, заслуженное. Надо сказать еще и о том, что питерцы воспользовались проблемами, которые были практически у всех конкурентов: ЦСКА строит молодую команду, «Локомотив» не дотягивает даже пятидесяти процентов до того, каким был в прошлом году. Люди, которые пришли усилить эту команду, абсолютно ее не усилили. «Краснодар» нестабилен. Он еще не готов быть чемпионом.

Поэтому не вижу других вариантов. Только «Зенит». Неслучайно, когда команда сама «не захотела» оформлять титул, за нее это сделали соперники (смеется).