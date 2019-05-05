Валерий Рейнгольд: Спасибо Фернандо, но игры у «Спартака» все равно нет - Советский спорт
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05 мая 2019 05:00ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: Спасибо Фернандо, но игры у «Спартака» все равно нет

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) заявил, что красно-белые по-прежнему остаются в поиске своей игры.

– Если абстрагироваться от гола, какое впечатление оставил «Спартак»?
– Сыграл не хорошо, но надежно. Считаю, что результат для «Спартака» очень удачный в плане борьбы за Лигу Европы. Не более того.

Гол Фернандо говорит, что для «Спартака» не все потеряно. Есть мастер, который может выручить. Но игры как не было, так и нет. Единственное, команда была более-менее собрана. Четверочку я бы поставил, потому что играли с «Уралом». Неудобная команда, которой «Спартак» уже проигрывал в Кубке России и в первом круге РПЛ.

– Теперь про гол. Он вратарский?
– Сумма факторов. Конечно, вратарь занял неправильную позицию, но исполнение хорошее. Хоть носом забей, хоть шнурками. Гол есть гол. Стоит поблагодарить Фернандо за этот мяч.

– А в остальном, какое впечатление на вас произвела игра Фернандо? Грешил ли он потерями мяча?
– Фернандо в принципе игрок очень высокого уровня. Но смотреться он будет только тогда, когда остальные полузащитники будут играть лучше его. Бразилец игрок не самый мобильный, но у него есть исполнительское мастерство, поставленный удар, штрафные. Его качества не раз спасали «Спартак» и любая команда так же бы использовала Фернандо.

Но как ни странно он подвержен травмам. Его форма зачастую далека от идеала. Это загадка для меня. Ведь вся команда тренируется по одному графику, есть тренер, врач, но из-за травм футболист пропускает много матчей.

Если подытожить, Фернандо – игрок очень хорошего уровня.

– Какое впечатление оставили Илья Гапонов и Максим Глушенков?
– Не будем ни хвалить, ни ругать. Команда выиграла непростую игру. Многие подумали, что «Спартак» поехал на Урал за поражением, а команда скептиков огорчила. Раз есть победа, значит, каждому игроку можно поставить плюс.

– Игра с «Уфой» будет более тяжелой?
– Игры, которые остались у «Спартака», а это «Уфа», «Крылья Советов» и «Оренбург», очень тяжелые. За исключением матча с «Уфой», который пройдет в Москве. «Оренбург» все еще рассчитывает на Лигу Европы. «Рубину» в минувшем туре команда проиграла случайно. «Крылья» и «Уфа» находятся в зоне стыковых игр. И они хотят остаться в РПЛ. Игры непростые. Нужно серьезно показать себя в этих матчах. Разгильдяйство и пижонство будет наказано.

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