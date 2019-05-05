Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет

«ПУСТЬ КОКОРИН ТОЖЕ МЕДАЛЬ ПОЛУЧИТ – НАМ НЕ ЖАЛКО»

– Как настроение после счастливой для «Зенита» развязки 27-го тура?

– Настроение праздничное. Может быть, не так помпезно все это произошло, но, тем не менее, мы это заслужили. Хочу поздравить всех игроков «Зенита» и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака. Он добился результата, и с этим результатом сложно поспорить. Эта победа лично его, ребят и всех болельщиков. Надеюсь, в следующем году «Зенит» не сдаст своих позиций. Семак – не гастролер, который пришел, увидел и победил. Это человек, который взрастил, воспитал, вывел на новый уровень – и продолжает трудиться.

Порадовала и селекция клуба. Зимой были сделаны замечательные трансферы. Мне даже трудно кого-то выделить, у каждого своя изюминка. Но я считаю, нет в этой команде людей, не достойных золотых медалей. Пусть и Саша Кокорин получит свою – мы не жадные. Он тоже прилагал какие-то усилия для этой победы. В его нынешней ситуации чемпионство весьма кстати… Ну а пара наших нападающих Артем Дзюба и Сердар Азмун – просто блеск! После матча с «Краснодаром» я понял, что с ними в чемпионате России бессмысленно бороться.

– Именно после той победы 3:2 поверили в чемпионство?

– Да, тогда стало окончательно ясно – «Зенит» не остановить. Вы же видели, как команда играла, какие голы забивала. На любой вкус! Семак нащупал весной идеальный баланс, вписал в игру новичков, молодежь сработалась с ветеранами. А как раскрылся Ярослав Ракицкий с его штрафными! Как вторую молодость почувствовал Саша Анюков. Можно долго перечислять.

– А раньше вы говорили, что «Зенит» часто начинает за здравие, а заканчивает за упокой…

– Ошибся я тогда – и дай Бог всегда так ошибаться. Но я надеюсь, уже в чемпионском статусе команда не расслабится, не провалит концовку. Могли и «Ахмат» в Грозном в субботу побеждать. Верю, что в следующем туре дадим настоящий бой ЦСКА.

«ЗАБОЛОТНЫЙ? КАЖДОМУ ФРУКТУ СВОЕ ВРЕМЯ»

– Вас не смущает то, что досрочное чемпионство «Зениту» подарил «Локомотив»?

– Скорее не «Локомотив», а «Арсенал». А железнодорожникам лучше о себе думать, а не о «Зените». Они свои задачи в чемпионате пока не решили.

– Чем-то в завершающемся чемпионате вы недовольны?

– Мне не нравится, что лучшие матчи не показывают по федеральным каналам. Матчей «Зенита», «Арсенала» в субботу бесплатно никто не посмотрел. Это печалит. Не у всех же есть подписки на спутниковое ТВ.

– Главным спортивным каналом владеет «Газпром Медиа» – компания, имеющая прямое отношение к собственникам «Зенита»…

– Ладно. Как увижу их, задам им этот вопрос.

– Что Семаку теперь делать с Антоном Заболотным? Парня все критикуют, а он сделал в Грозном чемпионский пас на Себастьяна Дриусси.

– Каждому фрукту – свое время. Нужно приложить усилия и тренеру, и самому Заболотному для того, чтобы нападающий соответствовал уровню команды. Тогда Антон еще принесет пользу.

«СПАРТАКОВЦЫ, ВИДИМО, НЕ ТО МЯСО СЪЕЛИ – НАДО МЕНЯТЬ РАЦИОН ПИТАНИЯ»

– Каким вы видите состав «Зенита» в следующем сезоне? С Заболотным?

– По персоналиям не буду уточнять. Но, конечно, изменения будут. Я не вправе Семаку советовать, он – профессионал со своим видением футбола. Мне, наоборот, интересно со стороны посмотреть, какие трансферные шаги Сергей Богданович предпримет…

И я, кстати, собираюсь написать поздравительную песню. Как раз сейчас над этим работаю, давно хотел так отблагодарить любимую команду – теперь вот долгожданный момент настал. Пока не знаю, когда все это получится, надо сначала позвонить Саше Кержакову, Анатолию Тимощуку, посоветоваться.

– «Спартак» тем временем продолжает отчаянную борьбу за еврокубковую зону. Вы рады тому, где сейчас находится принципиальный соперник «Зенита»?

– Я полагаю, что «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, где прикажет «Зенит» быть красно-белым, там они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя, они, конечно, молодцы, поддерживают своих. Но видать, мясо не то съели что ли? Возможно, надо рацион питания им поменять, тогда все получится.

– У «Спартака» в заявке сейчас намного больше своих воспитанников, чем у «Зенита». Это важный момент?

– Конечно, я хотел бы видеть в наших команде больше своих ребят. Без молодых нигде нельзя. Ни в театре, ни в кино, ни в спорте, ни в постели.

– Может, пригласить из «Оренбурга» Алексея Сутормина, который проходил подготовку в молодежке «Зенита»?

– Я мало его видел в игре. В любом случае – это прерогатива Семака. Если он посчитает Сутормина полезным для «Зенита», пусть приглашает.

«РАКИЦКОМУ НАДО ЗАБИТЬ НА СБОРНУЮ УКРАИНЫ»

– Ожидали такой яркой игры от Ракицкого? Многие зимой говорили, что из «Шахтера» он «приехал с ярмарки»…

– Ракицкий – тоже профессионал. Как и Семак. Видно, что человек выкладывается на поле на сто процентов. Поэтому и его чудо-штрафные никого не должны удивлять. Трудом можно добиться идеального исполнения. Скрипач же не промахивается мимо нот. Вот и футболист, при правильном подходе к тренировочному процессу, доводит элементы до автоматизма. Хотелось бы, чтобы и у Заболотного было так же. Чтобы он регулярно проявлял себя на поле в официальных матчах, а не только в двусторонках.

– Ракицкий, перейдя в «Зенит», захлопнул для себя двери в сборную Украины. Риск оправдался?

– Конечно. Играть в такой команде – это как выступать на сцене БДТ. Где лучшие артисты, лучшие режиссеры. Ракицкий попал в лучший футбольный театр России. А на сборную я бы на его месте забил. Клубный футбол круче международного.

– За последние часы получили много поздравлений от коллег-артистов?

– Достаточно. И сообщения, звонки продолжаются. Мне приятно.