Как Зидан! Семак стал первым в России чемпионом-игроком и тренером (А в Европе таких примеров тьма!)

Вообще в истории нашего футбола (включая СССР) это 12-й подобный случай. Но в российской эпохе таких достижений не было – Олег Романцев успел оформить его еще во времена СССР, выиграв с «Спартаком» чемпионат-1989. Именно этот год я и взял за точку отсчета, благо, получается ровный период в 30 лет. Сравнил с европейским опытом. И очень удивился.

То, что Семак у нас один такой – связано с несколькими обстоятельствами. Романцев успел «выполнить норматив» ранее, Валерий Газзаев, Юрий Семин и Курбан Бердыев игроками чемпионатов не выигрывали. Не делали этого и чемпионы-иностранцы – Дик Адвокат, Лучано Спалетти и Андре Виллаш-Боаш. Разумеется, не делал этого Леонид Слуцкий, не игравший в футбол профессионально. Но это не вина тренеров

Удивительно другое – за 30 лет ни один игрок-чемпион не сумел стать у нас чемпионом-тренером. Пробовали многие. Не вышло ни у кого. Посмотрите, как разительно отличается ситуация от той, что на континенте.

В разговоре о подобных достижениях всегда важно договориться о терминологии. Под чемпионством игрока подразумеваем титул, и не имеет никакого значения, что выигран он был в другой стране. А в некоторых случаях (Ван Гал, например) – без единого выхода на поле.

Понятное дело, по Европе тренеры колесят, как в круизе, и многие фамилии в списке будут повторяться.

Италия – 6 тренеров (Альберто Бигон, Джованни Трапаттони, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Антонио Конте).

Серия А – довольно консервативный чемпионат в плане выбора тренеров. Туда крайне редко приглашаются иностранцы. А если они и руководят итальянскими клубами, то, как правило, являются частью системы итальянского футбола давно. Таковы Зденек Земан или Вуядин Бошков. Свои же специалисты фактически ходят по кругу. С 1989-го «скудетто» выигрывали 7 клубов, и большей частью ими руководили одни и те же лица. Массимо Аллегри становился чемпионом с «Миланом» и «Ювентусом», а Фабио Капелло вообще с тремя клубами – «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом» (оба его чемпионства там позднее были аннулированы). Карло Анчелотти, побеждавший только с «Миланом», успел поработать с «Ювентусом» (и даже признавался тренером года в Италии), а теперь работает в «Наполи». Роберто Манчини, побеждавший с «Интером», так же работал в «Фиорентине» и «Лацио».

Аллегри чемпионом на поле не был никогда, а помимо Капелло и Анчелотти, «скудетто» – во времена, когда в футбол еще играли без щитков, – выигрывали Трапаттони и Бигон.

Последний «двухуровневый» чемпион – Антонио Конте. Сейчас он сидит без дела, и, вполне возможно, скоро вернется к работе в клубе. Причем, вероятнее всего, не в «Ювентусе».

Заметьте, в списке – ни одного иностранного тренера.

Англия – 7 тренеров (Джордж Грэм, Кенни Далглиш, Алекс Фергюсон, Роберто Манчини, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Хосеп Гвардиола).

Премьер-лига – полная противоположность Серии А в плане подбора тренерских кадров. Не случайно почти половину списка «двухуровневых» менеджеров (в Англии тренеров именуют только так) составляют итальянцы. В последние годы у британских наставников и шанса-то особенного нет – последний был у Брендана Роджерса в «Ливерпуле».

Джордж Грэм выигрывал чемпионат на поле в начале 70-х, Кенни Далглиш феерил в их конце. Сэр Алекс Фергюсон становился чемпионом еще в Шотландии, а затем стал фактически символом успешности британского клубного футбола в Европе.

Затем в Англии наступила эра иностранцев, и свои (а сюда можно занести абсолютно всех британцев) тренеры почти перестали получать работу в топ-клубах. И если в этом списке и появится новое лицо – наверняка, это будет лицо иностранца.

Германия – 9 тренеров (Юпп Хайнкес, Франц Беккенбауэр, Оттмар Хитцфельд, Маттиас Заммер, Феликс Магат, Луи ван Гал, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Нико Ковач).

В Германии уважают и ценят своих тренеров (пожалуй, за исключением Бернда Шустера). Неудивительно, что ни один немецкий тренер из этого списка не побеждал за рубежом – кроме Хайнкеса никто там даже и толком не работал. Но последние (по времени) четверо в списке – иностранцы.

Все эти тренеры побеждали лишь с двумя клубами – «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Нико Ковач в список включен авансом – его «Бавария» пока не чемпион, но в том, что она им станет – никаких сомнений нет.

Оттмар Хитцфельд – немецкий вариант Алекса Фергюсона. Чемпионом-игроком он был в Швейцарии, еще до переезда в Германию.

Стоит заметить, что в бундеслиге в последнее время все больше распространяется мода на тренеров, на профессиональном уровне либо не игравших вовсе, либо игравших мало. Михаэль Скиббе, Томас Тухель, Доменико Тедеско, Роджер Шмидт – этот список можно продолжать долго.

Пополнение же списка главного – вероятно, стоит ждать все от тех же двух клубов. Но не в ближайшее время.

Франция – 13 тренеров (Жерар Жили, Артур Жорже, Жан-Клод Сюодо, Жан Тигана, Даниэль Леклер, Клод Пюэль, Рейнальд Денуэ, Жак Сантини, Поль Ле Гуэн, Лоран Блан, Дидье Дешам, Рене Жирар, Карло Анчелотти).

За 30 лет во Франции к успеху приходили 13 тренеров, ранее выигрывавших золотые медали в качестве игроков. Только один из них иностранец – хорошо нам знакомый Артур Жорже. Проще назвать тех, кто побеждал, не будучи в прошлом звездой на поле – прежде всего, это Раймон Гуталс и Ги Ру. В новую эру – Унаи Эмери и Томас Тухель в «Пари Сен-Жермен».

Франция очень любит своих значимых игроков. И с удовольствием назначает тренерами именно их. Большого засилья иностранцев в этом чемпионате нет, так что Блану и Дешаму никто не мешал пробиться на самый верх. Удивительно другое – Блан, выигравший три чемпионата подряд, долго остается без работы. То же касается и Поля Ле Гуэна, так же побеждавшего трижды подряд – и безо всяких «инвестиций с Ближнего востока».

Расширения списка в ближайшее время ожидать трудно. «Пари Сен-Жермен» узурпировал французскую лигу, а контролирующие его шейхи упорно приглашают тренерами иностранцев.

Испания – 14 тренеров (Джон Тошак, Йохан Кройф, Хорхе Вальдано, Луи Ван Гал, Радомир Антич, Фабио Капелло, Хавьер Ирурета, Висенте Дель Боске, Франк Райкард, Бернд Шустер, Хосеп Гвардиола, Диего Симеоне, Луис Энрике, Зинедин Зидан).

Ла Лига – королева списка. А сам он – настоящая «Дрим тим».

14 тренеров за 30 лет удвоили свои регалии в новом качестве. Это при том, например, что возглавляющий сейчас «Барселону» Эрнесто Вальверде чемпионом-игроком не был, Кройф правил в Ла Лиге 4 года, Гвардиола – 3, а Ван Гал, Райкард и Дель Боске – по 2.

Если бы не Вальверде и Рафа Бенитес – вполне можно было бы сказать, что в Испании побеждают исключительно игроки-чемпионы.

Как видите – здесь и солидный подбор иностранцев, но и испанских тренеров тоже хватает. Руководители испанских клубов очень точно отслеживают тренды, приятный климат и высокая футбольная культура манят на Пиренеи специалистов из совершенно любых стран (например, англичанин в немецком футболе – само по себе звучит нелепо).

Все в этом списке, кроме Ируреты – добивались успехов либо в «Барселоне», либо в «Реале», либо в «Атлетико». Так уж устроен испанский футбол, преимущественно он представляет собой противостояние двух клубов с крайне редкими исключениями.

ВЫВОД

Валерий Лобановский любил говорить – чтобы стать хорошим и успешным тренером, вначале нужно убить в себе игрока.

Как мы видим, у европейцев это получается значительно лучше. Россию в номинации «двухуровневые чемпионы» вполне могли бы представлять Станислав Черчесов и Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев и Андрей Чернышов, Игорь Черевченко и Рашид Рахимов. Но все они свои экзамены в больших клубах – не прошли (Карпин – дважды).

К тому же наши клубы предпочитают «готовые решения». Отсюда и большое количество иностранных тренеров, недоверие к своим, и вера в тех, кто уже когда-то был на вершине.

Семак прошел абсолютно другим путем. Он попробовал себя в «Уфе», убедился, что получается, и во многом благодаря своей репутации получил назначение в «Зенит» – хотя даже Сергей Фурсенко относился к этой идее скептически. И – справился.

Могут ли у Семака появится последователи? Вероятнее всего – да. Вряд ли Станислав Черчесов будет тренировать сборную пожизненно, о его назначении в «Спартак» шепчутся весьма периодично. И не будем забывать, что Виктор Гончаренко игроком дважды выигрывал чемпионат Белоруссии.