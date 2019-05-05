Как Зидан! Семак стал первым в России чемпионом-игроком и тренером (А в Европе таких примеров тьма!) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 16:00ФутболАндронов Алексей

Как Зидан! Семак стал первым в России чемпионом-игроком и тренером (А в Европе таких примеров тьма!)

Сергею Семаку не привыкать открывать двери в историю. Он единственный побеждал с тремя клубами. А теперь – первый «двухуровневый» чемпион.

Вообще в истории нашего футбола (включая СССР) это 12-й подобный случай. Но в российской эпохе таких достижений не было – Олег Романцев успел оформить его еще во времена СССР, выиграв с «Спартаком» чемпионат-1989. Именно этот год я и взял за точку отсчета, благо, получается ровный период в 30 лет. Сравнил с европейским опытом. И очень удивился.

То, что Семак у нас один такой – связано с несколькими обстоятельствами. Романцев успел «выполнить норматив» ранее, Валерий Газзаев, Юрий Семин и Курбан Бердыев игроками чемпионатов не выигрывали. Не делали этого и чемпионы-иностранцы – Дик Адвокат, Лучано Спалетти и Андре Виллаш-Боаш. Разумеется, не делал этого Леонид Слуцкий, не игравший в футбол профессионально. Но это не вина тренеров

Удивительно другое – за 30 лет ни один игрок-чемпион не сумел стать у нас чемпионом-тренером. Пробовали многие. Не вышло ни у кого. Посмотрите, как разительно отличается ситуация от той, что на континенте.

В разговоре о подобных достижениях всегда важно договориться о терминологии. Под чемпионством игрока подразумеваем титул, и не имеет никакого значения, что выигран он был в другой стране. А в некоторых случаях (Ван Гал, например) – без единого выхода на поле.

Понятное дело, по Европе тренеры колесят, как в круизе, и многие фамилии в списке будут повторяться.

Италия – 6 тренеров (Альберто Бигон, Джованни Трапаттони, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Антонио Конте).

GettyImages-489564317

Серия А – довольно консервативный чемпионат в плане выбора тренеров. Туда крайне редко приглашаются иностранцы. А если они и руководят итальянскими клубами, то, как правило, являются частью системы итальянского футбола давно. Таковы Зденек Земан или Вуядин Бошков. Свои же специалисты фактически ходят по кругу. С 1989-го «скудетто» выигрывали 7 клубов, и большей частью ими руководили одни и те же лица. Массимо Аллегри становился чемпионом с «Миланом» и «Ювентусом», а Фабио Капелло вообще с тремя клубами – «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом» (оба его чемпионства там позднее были аннулированы). Карло Анчелотти, побеждавший только с «Миланом», успел поработать с «Ювентусом» (и даже признавался тренером года в Италии), а теперь работает в «Наполи». Роберто Манчини, побеждавший с «Интером», так же работал в «Фиорентине» и «Лацио».

Аллегри чемпионом на поле не был никогда, а помимо Капелло и Анчелотти, «скудетто» – во времена, когда в футбол еще играли без щитков, – выигрывали Трапаттони и Бигон.

Последний «двухуровневый» чемпион – Антонио Конте. Сейчас он сидит без дела, и, вполне возможно, скоро вернется к работе в клубе. Причем, вероятнее всего, не в «Ювентусе».

Заметьте, в списке – ни одного иностранного тренера.

Англия – 7 тренеров (Джордж Грэм, Кенни Далглиш, Алекс Фергюсон, Роберто Манчини, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Хосеп Гвардиола).

GettyImages-1145651627

Премьер-лига – полная противоположность Серии А в плане подбора тренерских кадров. Не случайно почти половину списка «двухуровневых» менеджеров (в Англии тренеров именуют только так) составляют итальянцы. В последние годы у британских наставников и шанса-то особенного нет – последний был у Брендана Роджерса в «Ливерпуле».

Джордж Грэм выигрывал чемпионат на поле в начале 70-х, Кенни Далглиш феерил в их конце. Сэр Алекс Фергюсон становился чемпионом еще в Шотландии, а затем стал фактически символом успешности британского клубного футбола в Европе.

Затем в Англии наступила эра иностранцев, и свои (а сюда можно занести абсолютно всех британцев) тренеры почти перестали получать работу в топ-клубах. И если в этом списке и появится новое лицо – наверняка, это будет лицо иностранца.

Германия – 9 тренеров (Юпп Хайнкес, Франц Беккенбауэр, Оттмар Хитцфельд, Маттиас Заммер, Феликс Магат, Луи ван Гал, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Нико Ковач).

GettyImages-1146898709

В Германии уважают и ценят своих тренеров (пожалуй, за исключением Бернда Шустера). Неудивительно, что ни один немецкий тренер из этого списка не побеждал за рубежом – кроме Хайнкеса никто там даже и толком не работал. Но последние (по времени) четверо в списке – иностранцы.

Все эти тренеры побеждали лишь с двумя клубами – «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Нико Ковач в список включен авансом – его «Бавария» пока не чемпион, но в том, что она им станет – никаких сомнений нет.

Оттмар Хитцфельд – немецкий вариант Алекса Фергюсона. Чемпионом-игроком он был в Швейцарии, еще до переезда в Германию.

Стоит заметить, что в бундеслиге в последнее время все больше распространяется мода на тренеров, на профессиональном уровне либо не игравших вовсе, либо игравших мало. Михаэль Скиббе, Томас Тухель, Доменико Тедеско, Роджер Шмидт – этот список можно продолжать долго.

Пополнение же списка главного – вероятно, стоит ждать все от тех же двух клубов. Но не в ближайшее время.

Франция – 13 тренеров (Жерар Жили, Артур Жорже, Жан-Клод Сюодо, Жан Тигана, Даниэль Леклер, Клод Пюэль, Рейнальд Денуэ, Жак Сантини, Поль Ле Гуэн, Лоран Блан, Дидье Дешам, Рене Жирар, Карло Анчелотти).

GettyImages-999555208

За 30 лет во Франции к успеху приходили 13 тренеров, ранее выигрывавших золотые медали в качестве игроков. Только один из них иностранец – хорошо нам знакомый Артур Жорже. Проще назвать тех, кто побеждал, не будучи в прошлом звездой на поле – прежде всего, это Раймон Гуталс и Ги Ру. В новую эру – Унаи Эмери и Томас Тухель в «Пари Сен-Жермен».

Франция очень любит своих значимых игроков. И с удовольствием назначает тренерами именно их. Большого засилья иностранцев в этом чемпионате нет, так что Блану и Дешаму никто не мешал пробиться на самый верх. Удивительно другое – Блан, выигравший три чемпионата подряд, долго остается без работы. То же касается и Поля Ле Гуэна, так же побеждавшего трижды подряд – и безо всяких «инвестиций с Ближнего востока».

Расширения списка в ближайшее время ожидать трудно. «Пари Сен-Жермен» узурпировал французскую лигу, а контролирующие его шейхи упорно приглашают тренерами иностранцев.

Испания – 14 тренеров (Джон Тошак, Йохан Кройф, Хорхе Вальдано, Луи Ван Гал, Радомир Антич, Фабио Капелло, Хавьер Ирурета, Висенте Дель Боске, Франк Райкард, Бернд Шустер, Хосеп Гвардиола, Диего Симеоне, Луис Энрике, Зинедин Зидан).

GettyImages-1136186792

Ла Лига – королева списка. А сам он – настоящая «Дрим тим».

14 тренеров за 30 лет удвоили свои регалии в новом качестве. Это при том, например, что возглавляющий сейчас «Барселону» Эрнесто Вальверде чемпионом-игроком не был, Кройф правил в Ла Лиге 4 года, Гвардиола – 3, а Ван Гал, Райкард и Дель Боске – по 2.

Если бы не Вальверде и Рафа Бенитес – вполне можно было бы сказать, что в Испании побеждают исключительно игроки-чемпионы.

Как видите – здесь и солидный подбор иностранцев, но и испанских тренеров тоже хватает. Руководители испанских клубов очень точно отслеживают тренды, приятный климат и высокая футбольная культура манят на Пиренеи специалистов из совершенно любых стран (например, англичанин в немецком футболе – само по себе звучит нелепо).

Все в этом списке, кроме Ируреты – добивались успехов либо в «Барселоне», либо в «Реале», либо в «Атлетико». Так уж устроен испанский футбол, преимущественно он представляет собой противостояние двух клубов с крайне редкими исключениями.

ВЫВОД

Валерий Лобановский любил говорить – чтобы стать хорошим и успешным тренером, вначале нужно убить в себе игрока.

Как мы видим, у европейцев это получается значительно лучше. Россию в номинации «двухуровневые чемпионы» вполне могли бы представлять Станислав Черчесов и Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев и Андрей Чернышов, Игорь Черевченко и Рашид Рахимов. Но все они свои экзамены в больших клубах – не прошли (Карпин – дважды).

К тому же наши клубы предпочитают «готовые решения». Отсюда и большое количество иностранных тренеров, недоверие к своим, и вера в тех, кто уже когда-то был на вершине.

Семак прошел абсолютно другим путем. Он попробовал себя в «Уфе», убедился, что получается, и во многом благодаря своей репутации получил назначение в «Зенит» – хотя даже Сергей Фурсенко относился к этой идее скептически. И – справился.

Могут ли у Семака появится последователи? Вероятнее всего – да. Вряд ли Станислав Черчесов будет тренировать сборную пожизненно, о его назначении в «Спартак» шепчутся весьма периодично. И не будем забывать, что Виктор Гончаренко игроком дважды выигрывал чемпионат Белоруссии.

03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
05/05 16:17Футбол
ЦСКА - «Динамо». Армейцы борются за Лигу чемпионов. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
05/05 00:56Футбол
«Зенит» - чемпион! Как гуляли город и команда (огненные фото и видео!)Питерский «Зенит» вернулся из Грозного в Санкт-Петербург, и сейчас там развернулось масштабное празднование чемпионства команды.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
05/05 12:20Футбол
Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
01/05 23:47Хоккей
Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/05 09:47Хоккей
Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
05/05 08:07Футбол
Дзюбе — восемь, Кокорину — кол! Оценки 30 игрокам «Зенита» за чемпионский сезонОбойма задействованных игроков клуба с берегов Невы впечатляет, но весомую лепту в чемпионский титул внесла, в лучшем случае, лишь половина состава.
05/05 05:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Спасибо Фернандо, но игры у «Спартака» все равно нетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) заявил, что красно-белые по-прежнему остаются в поиске своей игры.
02/05 09:02Хоккей
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».
05/05 10:17Футбол
Сергей Герасимец: Штаб Семака сработал более качественно, чем хваленые иностранные спецыЧемпионство «Зенита» прокомментировал бывший полузащитник клуба.
Новости
17:09 Футбол Миодраг Божович: До травм «Крылья Советов» контролировали игру
17:00 Теннис Свитолина проиграла Пармантье на старте турнира в Мадриде
16:53 Футбол «Эйбар» обыграл «Бетис» в 36-м туре примеры
16:42 Футбол Дмитрий Хохлов: Семак молодец, что завоевал это золото
16:29 ММА Федор Емельяненко: Не знаю, когда озвучу решение по карьере
16:20 Футбол Вадим Евсеев: «Уфа» приобретает каждое очко
16:13 Олимпиада Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещенных веществ в спорте
16:10 Футбол Моуринью может возглавит «Селтик»
16:06 Футбол СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника
15:59 Футбол «Крылья Советов» упустили победу над «Уфой» (видео)
15:50 Футбол ЦСКА – «Динамо». Васин выйдет с первых минут, Щенников – в запасе
15:25 Футбол Роберто Манчини: Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой
15:02 Футбол Годин станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
14:29 Футбол Михаил Боярский: «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит»
14:11 Бокс Джонатон Бэнкс: Владимир Кличко не возобновит карьеру
14:08 Футбол Михаил Боярский: «Спартаку» надо поменять рацион питания, тогда всё получится
14:07 Футбол Михаил Боярский: Ракицкому нужно забить на сборную Украины
13:27 Футбол Рибери объявил об уходе из «Баварии»
13:11 Хоккей «Спартак» продлил контракты с Гришиным и Котляревским
12:43 Футбол Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика