Фернандо забил самый красивый гол, а лучшим был Бакаев. Итоги 27-го тура РПЛ (видео)

ГОЛ ТУРА

ФЕРНАНДО («Спартак»)

Тур получился богатым на прицельные дальние удары. Можно отметить голы Зелимхана Бакаева («Арсенал»), Артема Тимофеева («Крылья Советов»), Исмаэла («Ахмат»), но самый сложный и одновременно эффектный трюк, конечно же, удался бразильскому полузащитнику красно-белых, который приучает нас к тому, что может поражать ворота не только со штрафных. Подработав мяч себе на ход, Фернандо с лета внешней стороной стопы по уходящей от вратаря траектории уложил мяч в девятку и принес команде победу на 82-й минуте.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

Тур Автор гола Кому забил 1 Далер КУЗЯЕВ Зенит Енисей 2 Олег ИВАНОВ Ахмат Енисей 3 Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов Ростов 4 Федор ЧАЛОВ ЦСКА Арсенал 5 Владимир РЫКОВ Динамо Спартак 6 Кристиян БИСТРОВИЧ ЦСКА Урал 7 Антон ШВЕЦ Ахмат Спартак 8 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА Спартак 9 Виктор КЛАССОН Краснодар Динамо 10 Бенедикт ХЕВЕДЕС Локомотив ЦСКА 11 Антон МИРАНЧУК Локомотив Ростов 12 Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал Оренбург 13 Дмитрий СЫСУЕВ Уфа Крылья Советов 14 Виктор КЛАССОН Краснодар Енисей 15 Денис КУЛАКОВ Урал Локомотив 16 Иван ИГНАТЬЕВ Краснодар Урал 17 ЖОАОЗИНЬО Динамо Урал 18 Артур САГИТОВ Рубин Ахмат 19 Федор СМОЛОВ Локомотив Анжи 20 Резиуан МИРЗОВ Арсенал Енисей 21 Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал Крылья Советов 22 Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит Локомотив 23 Антон ЗИНЬКОВСКИЙ Крылья Советов Рубин 24 Маурисио ПЕРЕЙРА Краснодар Зенит 25 Ондржей ВАНЕК Уфа Рубин 26 Сильвестр ИГБУН Уфа Урал 27 ФЕРНАНДО Спартак Урал

ИГРОК ТУРА

Зелимхан БАКАЕВ («Арсенал»)

Во все справочники чемпионским в РПЛ-2018/19 будет записан матч «Ахмат» - «Зенит», но мы-то с вами знаем, что титул питерцам принесла победа «Арсенала» над «Локо». И главным ее творцом, безусловно, стал атакующий полузащитник туляков, который, проделав невероятный объем работы на своем правом фланге, совершенно справедливо стал автором победного мяча в ворота Гилерме. Есть ощущение, что в следующем сезоне Бакаев превратится в основную ударную силу… «Спартака». Воспитанник красно-белых играет за «Арсенал» на правах аренды.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

Тур Лучший игрок 1 Сердар АЗМУН Рубин 2 Евгений ФРОЛОВ Оренбург 3 Самюэль ЖИГО Спартак 4 Аяз ГУЛИЕВ Ростов 5 Роман ЗОБНИН Спартак 6 Федор ЧАЛОВ ЦСКА 7 Федор ЧАЛОВ ЦСКА 8 Олег ШАТОВ Зенит 9 АРИ Краснодар 10 Себастьян ДРИУССИ Зенит 11 Антон ШУНИН Динамо 12 АРИ Краснодар 13 Антон МИРАНЧУК Локомотив 14 Ильзат АХМЕТОВ ЦСКА 15 Луис АДРИАНО Спартак 16 Софьян ХАННИ Спартак 17 Егор СОРОКИН Рубин 18 Эванс КАНГВА Арсенал 19 Эмилиано РИГОНИ Зенит 20 Роман ЕРЕМЕНКО Ростов 21 Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит 22 Арнор СИГУРДССОН ЦСКА 23 Александр ГАЦКАН Ростов 24 Артем ДЗЮБА Зенит 25 Джефферсон ФАРФАН Локомотив 26 Сердар АЗМУН Зенит 27 Зелимхан БАКАЕВ Арсенал

ТРЕНЕР ТУРА

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

Долгое время было принято считать, что «Арсенал» доигрывает сезон «на багаже» Олега Кононова, который поставил команде очень симпатичное нападение. Однако матч с «Локо» в очередной раз показал, что при Черевченко туляки стали другими. Теперь их, помимо фирменных пружинных контратак, отличает надежная защита. Мало того, что нынешней весной они не потерпели ни одного поражения, так еще и пропустили в десяти матчах лишь два мяча! В субботу Черевченко по всем статьям переиграл своего учителя - Юрия Семина, с которым, не исключено, ему еще придется встретиться в финале Кубка России.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ