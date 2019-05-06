Фернандо забил самый красивый гол, а лучшим был Бакаев. Итоги 27-го тура РПЛ (видео)

ГОЛ ТУРА
ФЕРНАНДО («Спартак»)
Тур получился богатым на прицельные дальние удары. Можно отметить голы Зелимхана Бакаева («Арсенал»), Артема Тимофеева («Крылья Советов»), Исмаэла («Ахмат»), но самый сложный и одновременно эффектный трюк, конечно же, удался бразильскому полузащитнику красно-белых, который приучает нас к тому, что может поражать ворота не только со штрафных. Подработав мяч себе на ход, Фернандо с лета внешней стороной стопы по уходящей от вратаря траектории уложил мяч в девятку и принес команде победу на 82-й минуте.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Тур
Автор гола
Кому забил
1
Далер КУЗЯЕВ Зенит
Енисей
2
Олег ИВАНОВ Ахмат
Енисей
3
Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов
Ростов
4
Федор ЧАЛОВ ЦСКА
Арсенал
5
Владимир РЫКОВ Динамо
Спартак
6
Кристиян БИСТРОВИЧ ЦСКА
Урал
7
Антон ШВЕЦ Ахмат
Спартак
8
Никола ВЛАШИЧ ЦСКА
Спартак
9
Виктор КЛАССОН Краснодар
Динамо
10
Бенедикт ХЕВЕДЕС Локомотив
ЦСКА
11
Антон МИРАНЧУК Локомотив
Ростов
12
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал
Оренбург
13
Дмитрий СЫСУЕВ Уфа
Крылья Советов
14
Виктор КЛАССОН Краснодар
Енисей
15
Денис КУЛАКОВ Урал
Локомотив
16
Иван ИГНАТЬЕВ Краснодар
Урал
17
ЖОАОЗИНЬО Динамо
Урал
18
Артур САГИТОВ Рубин
Ахмат
19
Федор СМОЛОВ Локомотив
Анжи
20
Резиуан МИРЗОВ Арсенал
Енисей
21
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал
Крылья Советов
22
Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит
Локомотив
23
Антон ЗИНЬКОВСКИЙ Крылья Советов
Рубин
24
Маурисио ПЕРЕЙРА Краснодар
Зенит
25
Ондржей ВАНЕК Уфа
Рубин
26
Сильвестр ИГБУН Уфа
Урал
27
ФЕРНАНДО Спартак
Урал
ИГРОК ТУРА
Зелимхан БАКАЕВ («Арсенал»)
Во все справочники чемпионским в РПЛ-2018/19 будет записан матч «Ахмат» - «Зенит», но мы-то с вами знаем, что титул питерцам принесла победа «Арсенала» над «Локо». И главным ее творцом, безусловно, стал атакующий полузащитник туляков, который, проделав невероятный объем работы на своем правом фланге, совершенно справедливо стал автором победного мяча в ворота Гилерме. Есть ощущение, что в следующем сезоне Бакаев превратится в основную ударную силу… «Спартака». Воспитанник красно-белых играет за «Арсенал» на правах аренды.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Тур
Лучший игрок
1
Сердар АЗМУН Рубин
2
Евгений ФРОЛОВ Оренбург
3
Самюэль ЖИГО Спартак
4
Аяз ГУЛИЕВ Ростов
5
Роман ЗОБНИН Спартак
6
Федор ЧАЛОВ ЦСКА
7
Федор ЧАЛОВ ЦСКА
8
Олег ШАТОВ Зенит
9
АРИ Краснодар
10
Себастьян ДРИУССИ Зенит
11
Антон ШУНИН Динамо
12
АРИ Краснодар
13
Антон МИРАНЧУК Локомотив
14
Ильзат АХМЕТОВ ЦСКА
15
Луис АДРИАНО Спартак
16
Софьян ХАННИ Спартак
17
Егор СОРОКИН Рубин
18
Эванс КАНГВА Арсенал
19
Эмилиано РИГОНИ Зенит
20
Роман ЕРЕМЕНКО Ростов
21
Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит
22
Арнор СИГУРДССОН ЦСКА
23
Александр ГАЦКАН Ростов
24
Артем ДЗЮБА Зенит
25
Джефферсон ФАРФАН Локомотив
26
Сердар АЗМУН Зенит
27
Зелимхан БАКАЕВ Арсенал
ТРЕНЕР ТУРА
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
Долгое время было принято считать, что «Арсенал» доигрывает сезон «на багаже» Олега Кононова, который поставил команде очень симпатичное нападение. Однако матч с «Локо» в очередной раз показал, что при Черевченко туляки стали другими. Теперь их, помимо фирменных пружинных контратак, отличает надежная защита. Мало того, что нынешней весной они не потерпели ни одного поражения, так еще и пропустили в десяти матчах лишь два мяча! В субботу Черевченко по всем статьям переиграл своего учителя - Юрия Семина, с которым, не исключено, ему еще придется встретиться в финале Кубка России.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Тур
Лучший тренер
1
Курбан БЕРДЫЕВ Рубин
2
Валерий КАРПИН Ростов
3
Владимир ФЕДОТОВ Оренбург
4
Сергей СЕМАК Зенит
5
Массимо КАРРЕРА Спартак
6
Мурад МУСАЕВ Краснодар
7
Рашид РАХИМОВ Ахмат
8
Сергей СЕМАК Зенит
9
Валерий КАРПИН Ростов
10
Сергей СЕМАК Зенит
11
Олег КОНОНОВ Арсенал
12
Курбан БЕРДЫЕВ Рубин
13
Дмитрий ПАРФЕНОВ Урал
14
Виктор ГОНЧАРЕНКО ЦСКА
15
Дмитрий ПАРФЕНОВ Урал
16
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО Арсенал
17
Курбан БЕРДЫЕВ Рубин
18
Магомед АДИЕВ Анжи
19
Виктор ГОНЧАРЕНКО ЦСКА
20
Массимо КАРРЕРА без клуба
21
Вадим ЕВСЕЕВ Уфа
22
Дмитрий ПАРФЕНОВ Урал
23
Валерий КАРПИН Ростов
24
Сергей СЕМАК Зенит
25
Юрий СЕМИН Локомотив
26
Мурад МУСАЕВ Краснодар
27
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО Арсенал
RUS – FIN – 1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тутСамое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо. Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом»После матча 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:2) своими впечатлениями поделились нападающий армейцев Такума Нисимура, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко, полузащитник бело-голубых Артур Юсупов и вратарь гостей Антон Шунин. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. «Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Последнее заседание суда перед приговором - онлайн! Заявление соседей: Мамаев мил и добр!Пресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. «Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд. Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня. ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую!Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует. Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?