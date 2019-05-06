Быстров бил людей в барах, «Спартак» сломался, а «Ювентус» - чемпион! Анонс свежего «ССФ»

ЭТОТ «СПАРТАК» СЛОМАЛСЯ – НЕСИТЕ НОВЫЙ!

Разгром московского «Спартака» от тульского «Арсенала» в очередной раз подтвердил, что красно-белым надо многое менять. Разбираемся, почему Глушаков и Глушенков не спасли москвичей, а у Олега Кононова глаза обанкротившегося бизнесмена.

ВЛАДИМИР БЫСТРОВ: Я ТОЖЕ БИЛ ЛЮДЕЙ В БАРАХ

Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров. Он честно отвечал на самые острые и актуальные вопросы.

КАДЗУЁСИ МИУРА: МАРАДОНА - РАЗДОЛБАЙ, ПЛАТИНИ - МАФИОЗИ

В январе он продлил на год контракт с клубом второго японского дивизиона «Йокогама», а 26 февраля ему стукнуло уже 52 года! Уже 23 марта Миура вышел на поле против «Жифу» и отбегал в нападении целый тайм. Интервью с самым возрастным футболистом планеты!

ПИРОЖОК «ЖИНЬЯК» И ТАТУИРОВКИ В ПОЛТЕЛА. КАК ЗНАМЕНИТЫЙ ФРАНЦУЗ СТАЛ МЕКСИКАНЦЕМ

На сотню голов во французском чемпионате у него ушло десяток лет. Столько же уже забил за четыре года в Мексике. И останавливаться не собирается. «Играть здесь буду, пока ноги бегают!», - заявил Жиньяк в интервью еженедельника L’Equipe.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! ВРЕМЯ ФУТБОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Еврокубки, чемпионат и Кубок России! Будьте в курсе всех матчей мая и июня с нашим новым календарем. Июньский отбор ЕВРО-2020 там тоже есть!

ИМ НЕТ И 23 ЛЕТ, А ОНИ – ГЛАВНАЯ АТАКУЮЩАЯ СИЛА

В нынешнем сезоне по новому раскрылись молодые футболисты многих клубов. ССФ составил рейтинг игроков до 23 лет, которые принимали непосредственное участие в 20+ голах своих команд.

«ЮВЕНТУС» - ЧЕМПИОН И ОБОГНАЛ ВСЕХ: «ЛИОН», «РЕАЛ» И «СПАРТАК»

Криштиану Роналду помог «Ювентусу» в восьмой раз подряд стать чемпионом Италии. Теперь у туринцев в активе новый рекорд – самая длинная непрерывная серия национальных чемпионств.

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