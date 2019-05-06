Лука Джорджевич: Дзюба готов накрыть нам поляну? Это в его духе!

«ЗЕНИТ» И БЕЗ НАШЕЙ ПОМОЩИ СТАЛ БЫ ЧЕМПИОНОМ»

Формально чемпионским для «Зенита» стал победный гол Зелимхана Бакаева в ворота «Локо». Но окончательно расставил все точки над i в золотой гонке именно мяч Джорджевича. Воспользовавшись несогласованностью Гилерме и Соломона Кверквелии, 24-летний нападающий мастерски реализовал свой момент и сделал счет 2:0. Так Лука невольно помог «Зениту», у которого «Арсенал» черногорца с огромной пользой для себя арендует. Второй сезон кряду.

– В матче с «Локо» мы доказали, что сейчас «Арсенал» может обыгрывать в России любую команду, – признался Джорджевич. – Мы никого не боимся, в каждом туре выходим на поле набирать три очка.

– Весной это у «Арсенала» почти всегда получается. В 10 матчах РПЛ – ноль поражений…

– Да, результаты добавляют положительных эмоций.

– Вам еще и потому, что помогли «Зениту» стать чемпионом?

– Да нет, это не так важно, как очередные три очка «Арсенала». Питерцы все равно стали бы чемпионами. И без нашей помощи. То, что это совпало, – стечение обстоятельств.

– Однако лидер «Зенита» и ваш бывший партнер по нападению «Арсенала» прошлого сезона Артем Дзюба заявил, что в знак благодарности готов накрыть поляну…

– (Смеется.) Узнаю Артема. Он любит пошутить. Подобные высказывания вполне в его духе… Персонально за него я очень рад. Наконец Дзюба стал чемпионом России. Да и «Зенит» этого долго ждал. Во второй части чемпионата питерцы доказали, что по праву завоевали этот титул. Они были лучше всех.

– Кого-нибудь в «Зените» поздравили?

– Отправил несколько эсэмэсок. Но никому пока не звонил.

«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ПОПАДУ В ОСНОВУ ИЗ-ЗА ЛИМИТА»

– Вам не досадно, что не можете разделить радость от чемпионства с клубом, которому принадлежите?

– Понятно, что вечно мотаться по арендам – не в моих планах. От этого устаешь. Однако именно в «Арсенале» я обрел себя, свою игру, почувствовал, что в меня по-настоящему верят, поэтому сейчас получаю огромное удовольствие от футбола. Никаких сожалений о том, что сейчас я не в «Зените», нет.

– У вас отлично получалось с Дзюбой в «Арсенале». Почему прошлым летом возглавивший «Зенит» Сергей Семак не сделал ставку на ваш дуэт в питерской команде?

– Когда приехал на летние сборы, честно, надеялся, что в «Зените» дадут новый шанс. Отработал тогда на тренировках отлично. Но мне сказали, что из-за лимита на легионеров мне трудно будет заиграть в основе. Поэтому пришлось снова уйти в аренду в Тулу.

– Семак говорил о лимите? Но ведь зимой «Зенит» прикупил еще трех иностранцев – Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса…

– Я не готов анализировать, почему «Зенит» принял в отношении меня такое решение. Мое дело – играть. А под того же Азмуна, думаю, место освободилось из-за ситуации с Александром Кокориным. Но я не уверен.

– Попробуете летом пробиться в основу «Зенита»? Ваш контракт с клубом действует до 2020 года.

– Я всегда верю в себя. Думаю, у меня есть качества, позволяющие выиграть конкуренцию даже в такой команде, как «Зенит». Другое дело, нужен ли я команде? Это большой вопрос. Сейчас не хочу ничего загадывать. Но повторюсь, если «Зенит» предоставит очередной шанс, с удовольствием попробую.

«ПРИ КОНОНОВЕ МЫ ПРЕССИНГОВАЛИ ВЫШЕ, ПОЭТОМУ И ПРОПУСКАЛИ БОЛЬШЕ»

– «Арсенал» отстает всего на очко от «Спартака» и сам борется за еврокубковую зону. Теоретически вы и на Лигу чемпионов претендуете… Как объяснить такой прорыв?

– У нас прекрасная атмосфера в команде. Уже по зимним сборам стало понятно, что мы способны мощно провести финишный отрезок чемпионата. А победа над ЦСКА в первом же весеннем туре задала отличный настрой. Осенью такой уверенности у нас не было. Даже когда играли неплохо.

– Осенью у «Арсенала» сменился главный тренер – на место Олега Кононова пришел Игорь Черевченко.

– К обоим отношусь очень хорошо. Ни тот, ни другой не ограничивали мою свободу в атаке. А для меня это важно.

– При Черевченко оборона «Арсенала» стала намного надежнее. Весной в РПЛ вы пропустили всего два мяча…

– Кононов просил прессинговать чуть выше, поэтому был более открытый футбол. А Черевченко много внимания уделяет игре на подстраховке. Отсюда так мало пропущенных голов.

– Почему у Кононова не получается в «Спартаке»?

– Мне сложно судить. Но со стороны кажется, что глаза у игроков «Спартака» не горят, порой они играют с прохладцей. Не думаю, что в этом Кононов виноват. Но это и не мое дело. Меня больше «Арсенал» интересует.

– Во время матча со «Спартаком», который вы разгромили 3:0, чувствовали особый настрой?

– Из-за Кононова? Нет, конечно. Меня больше волновало, смогу ли выйти на поле. Была микротравма. Но в итоге сыграл, мы победили. Все замечательно.

«ВРЯД ЛИ ЗЕЛЯ ДУМАЕТ СЕЙЧАС О «СПАРТАКЕ»

– «Арсенал» продолжает претендовать на Кубок России. Хватит сил на борьбу на двух фронтах?

– К ответному кубковому полуфиналу против «Урала» мысленно уже готовимся. В гостях проиграли 0:1, поэтому шансы пройти в финал есть. Для «Арсенала» это будет историческое событие. Надеюсь, все получится.

– В составе «Арсенала» хватает арендованных игроков. Скажем, Зелимхан Бакаев, открывший счет в субботнем матче с «Локо», принадлежит «Спартаку». Каково ему бороться с красно-белыми за путевку в Лигу Европы?

– Уверен, на поле он об этом не думает – просто, как и все остальные, старается принести «Арсеналу» максимум пользы. Вообще Зеля – профессионал. Для него главное – выйти на новый уровень, а не считать турнирные расклады. А вернет его летом «Спартак» или не вернет, на данный момент не имеет значения. Я по крайней мере так думаю.

– У «Арсенала» впереди в премьер-лиге два сложных матча – против «Динамо» и «Краснодара»…

– А про «Анжи» вы почему забыли? Мы эту команду тоже со счетов не сбрасываем. Да, у них проблемы, они почти вылетели, но в РПЛ проходных матчей нет. Со всеми будет тяжело.