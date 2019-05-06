«Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы». Кокорин обратился к судье перед приговором

Скорее всего, так и будет. И это не худший для футболистов-дебоширов вариант.

«АЛЕКС СТАЛ ЗАИКАТЬСЯ»

Судейский вердикт мы пока не знаем. Но ключевая стадия разбирательств - прения сторон - вышла на финишную прямую. В понедельник стороны выступали с аргументами в пользу своих позиций: прокурор объясняла, почему Мамаев и Кокорин заслуживают отправиться на лесоповал и потребовала для них реального тюремного заключения, а адвокаты убеждали судью в том, что следствие велось неверно и вообще виноваты сами потерпевшие.

В зале заседаний был аншлаг. Пришли все родственники и друзья подсудимых, которые сумели оторваться от дачных шашлыков. Журналистов набралось так много, что многие не уместились… Кокорина поздравили с чемпионством «Зенита». Александр в ответ заметил, как важно для него получить эту золотую медаль. И высказал сожаление, что чемпионский матч питерцев в выходные посмотреть не смог. Спутникового телевидения в «Бутырке» нет - только федеральные каналы…

Сперва адвокаты зачитали характеристики на своих подзащитных из ОВД, с мест работ/учеб и так далее. Затем перечислили все неудовлетворенные судом ходатайства – от просьбы о предоставлении полной видеозаписи с регистратора машины избитого водителя Виталия Соловчука до требований изменить меру пресечения. Но наибольший эффект произвели заявление о том, что сына Мамаева - Алекса - беспокоят ночные кошмары («Мальчик стал заикаться»), добрейшая характеристика на Павла от его соседей («мил, добр, всем помогает, во всем участвует, не появляется пьяным на публике») и благодарственное письмо от начальника «Бутырки» за участие экс-«быка» в историческом футбольном матче на территории изолятора.

А ГДЕ СТУЛ ?

Адвокаты до последнего настаивали на том, что на стадии следствия правоохранительные органы «грубо попрали процессуальное законодательство». Этим они объясняли нежелание многих свидетелей прибыть в суд… Зато в этой роли повторно выступила гражданка Новикова - дознаватель, которая проводила осмотр места избиения в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и изымала легендарный стул.

Женщину попытались вывести на мысль, что следствие получило в свое распоряжение совсем не тот стул, которым Кокорин бил Пака по голове. Но эта тема до конца раскрыта не была. И кстати, сам стул в суде за весь период заседаний, стартовавших еще в апреле, так и не появился. Неужели потеряли?..

11 МЕСЯЦЕВ - ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Непосредственно прения сторон начались в 16 часов. Речь прокурора Тарасовой получилась весьма эмоциональной. Использовались такие выражения, как «поразившая меня картина» и «позор». Тарасова недоумевала, как можно было вести себя столь вульгарно в кафе после того, как футболисты только что «зверски избили» человека…

Прокурор также напомнила суду фразу Кокорина: «Маме привет!». Тот ее бросил интеллигентной девушке, оказавшейся на его беду непосредственной свидетельницей драки с Паком. По мнению Тарасовой, это высказывание характеризует Кокорина лучше любых справок. Мамаева же прокурор обвинила во лжи на допросе, в которой тот сам запутался.

Не поверила Тарасова и в экспертизы стороны защиты, назвав их «филькиной грамотой». Она обратила внимание на то, что в этих «чудо-заключениях» содержится огромное количество орфографических и пунктуационных ошибок и используются слова из разговорной речи.

В сухом остатке требование прокурора звучало так: реальный срок и изоляция от общества. Кокорину Тарасова запросила полтора года лишения свободы, Мамаеву и Александру Протасовицкому - один год и пять месяцев, младшему брату зенитовца Кириллу – один год и четыре месяца. При этом 11 месяцев должны составить исправительные работы, а десять процентов заработков подсудимых - отойти в доход государству.

«ОН СКОРЕЕ ДАСТ, ЧЕМ ВОЗЬМЕТ»

Затем наступила очередь защиты. Причиной причинения вреда Соловчуку адвокат Ромашов назвал оскорбления со стороны водителя. Тем же самым был объяснен и последующий конфликт с Паком. Мол, из-за нервного срыва, диагностированного врачом «Зенита», Кокорин «не смог выдержать оскорбления чиновника». Главный же упор был сделан на том, что никакой черепно-мозговой травмы у Пака не было - как не было и сговора в рядах участников конфликта.

А вот адвокат Стукалова обратила внимание на то, что обвинительный уклон следствия по делу появился в результате общественного мнения и множества статей в СМИ. «Каждый день телеканалы показывали кадры, из которых складывалось впечатление, что ребята нанесли удары просто так, - подчеркнула она. - Почему так были урезаны эти записи? Почему так часто они крутились по ТВ?».

Затем она сверхположительно охарактеризовала Кокорина-старшего. «Он скорее даст, чем возьмет», - сказала Стукалова и начала зачитывать список благотворительных дел зенитовца. Их действительно немало.

«ТАК МОЖНО БЫЛО БЫ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ПОЩЕЧИНАМ»

Адвокат Барик в свою очередь заявил, что Кокорину-младшему незаслуженно отведена роль главного злодея. На записи, по его словам, не видно ударов Кирилла, зато очевидны удары Соловчука. Выходило, что водитель был виноват сам, а его интерес для оговора обвиняемых состоит в том, чтобы хозяйка автомобиля (ведущая Первого канала) не взвалила на него стоимость ремонта.

В какой-то момент Барик увлекся и стал защищать уже Кокорина-старшего. Мол, в России не любят тех, кто добился успеха, забывая, что Александр «из интерната своими ножками сам к этому пришел»… Вспомнив, что он представляет в суде младшего из братьев, адвокат добавил: «Пощечинами Кирилл не мог нанести даже легкого вреда здоровью, иначе был бы чемпионом мира по пощечинам, и наград у него было бы, как у Александра».

«МОЯ СЕМЬЯ ПОСТРАДАЛА БОЛЬШЕ МЕНЯ»

Под вечер дело дошло до последних слов подсудимых. Александр Кокорин начал так: «Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. Хотел бы еще раз извиниться перед Денисом Паком. По поводу Соловчука — хочу извиниться перед ним за брата. А еще извиниться перед обществом, перед командой, перед тренерским штабом, руководством, перед своей семьей, перед родителями… Надеюсь, что время, которое мы пробыли в СИЗО, станет уроком на всю жизнь. Было над чем подумать… Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы. Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом».

А вот что заявил Мамаев: «Много было уже сказано. От себя хочу добавить, что свою вину я признаю. Раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня. Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. 7 месяцев уже прошло… Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне. Приношу извинения всему обществу».

ВЕРДИКТ - 8 МАЯ

Итоговый вердикт будет оглашен в среду. Скорее всего, Мамаев и Кокорин действительно получат реальные сроки и отправятся на зону, в колонию общего режима. Однако, как мы уже отмечали, в их случае с высокой вероятностью сработает схема, опробованная в деле Евгении Васильевой. Срок, проведенный в изоляторе, им зачтут как реальный из расчета 1 к 1,5. Значит, в колонию они заедут в лучшем случае на несколько месяцев. Это не самый плохой вариант. Могло быть гораздо хуже.