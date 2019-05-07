«Как-то не видно страданий, муж в неволе все-таки». Радостное фото жены Мамаева возмутило интернет

Все последние дни Алана публиковала свои фотографии в эффектных нарядах на фоне московских пейзажей.

А в ночь с понедельника на вторник, спустя несколько часов после того, как прокурор попросила для Павла Мамаева полтора года в колонии общего режима, жена футболиста выложила еще одно фото, теперь уже из здания Пресненского суда. На нем Алана улыбается. А подпись под картинкой такая: «Кто-то сделал милое фото». И смайлик…

Среди 118 тысяч подписчиков Аланы нашлось много поклонников ее красоты. На них фото произвело позитивное впечатление. Но некоторым такая демонстрация хорошего настроения в преддверии оглашения приговора (а 8 мая Мамаеву, скорее всего, дадут реальный срок) показалась провокацией.

Вот один из первых комментариев:

mishkin1973

Как-то не видно страданий, муж в неволе все-таки…

А вот еще:

al_eksandra3739

А что остается делать, только улыбаться.

Или вот:

miriianmiri

Правильно! Радуйся... Достали эти уроды уже.

Встречается и агрессия. Явно - завистниц слабого пола. Например, такой коммент:

ruzana.khallilova

Лицо как с фильма ужасов(

И все-таки среди комментариев преобладают слова поддержки и восхищения.

overeshin

Аланочка, какая Вы красавица! Все наладится! Эта полоса неприятностей пройдет! Верю, что Ваша семья скоро воссоединится! А что касается Вас лично, Вы истинная, прирожденная модель. Таких моделей, как Вы, еще поискать нужно!!!

wowserg_nl

Не знаю, как еще поддержать, много уже писал, мол, Мамаевы, я с вами и т.д. Но я думаю, можно написать также, что семья Мамаевых должна быть вместе. Верю и переживаю, удачи вам всем.

Напомним, что Мамаев вместе с еще одним футболистом, форвардом «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом компании Александром Протасовицким в октябре прошлого года участвовали в драках в центре Москвы, за которые всем грозят реальные сроки. Последние семь месяцев вся четверка находится в СИЗО «Бутырка». Приговор они узнают 8 мая, после чего либо выйдут на свободу, либо отправятся в колонию общего режима примерно на полгода (так как часть срока им будет зачтена с коэффициентом 1/1,5 за то время, что «дебоширы» пробыли в изоляторе).