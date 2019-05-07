Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар Фернандо - Советский спорт
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07 мая 2019 17:00ФутболЗибрак Артем

Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар Фернандо

Глава судейства и инспектирования РФС разобрал спорные эпизоды в матчах 27-го тура РПЛ, а также рассказал о том, как арбитры восстанавливаются после игр.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОСТРАДАВШИМ

– Хочу выразить слова глубокой скорби и соболезнования родным и близким пострадавших в катастрофе в Шереметьево. Это страшная катастрофа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

«РОСТОВ» – «КРАСНОДАР» – 1:1

31-я минута, Гацкан в штрафной держит Мартыновича

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– Арбитр Василий Казарцев должен был назначить 11-метровый удар за то, что Александр Гацкан при подаче углового руками хватал Александра Мартыновича. Никаких сомнений.

«УРАЛ» – «СПАРТАК» – 0:1

60-я минута, Бумаль ударил головой Фернандо

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– Арбитр Кирилл Левников должен был показать Петрюсу Бумалю прямую красную карточку. Это однозначное удаление, другого мнения быть не может. Так получилось, что в игре была пауза. Мы всегда говорим о том, что кто-то один должен видеть все, что происходит на поле. Если главный арбитр отвлекся, чтобы, например, что-то записать, значит, резервный или ассистент должен контролировать происходящее. К сожалению, в этой ситуации они сработали плохо.

«РУБИН» – «ОРЕНБУРГ» – 2:0

76-я минута, пенальти за игру рукой Сивакова

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– В данном эпизоде арбитру Владимиру Москалеву назначать 11-метровый не следовало. Причина ошибки понятно. Удар Хорена Байрамяна был сильным, и в динамике арбитру показалось, что мяч угодил в руку защитнику. По факту мы видим, что мяч угодил Сивакову в ребра.

Разговаривал с Володей после матча. Его смутило, что движение мяча после попадания в защитника было загашено. Такое часто бывает после попадания в руку и последующего рикошета в корпус. На такой скорости увидеть это было сложно. Москалеву по косвенным признакам показалось, что мяч попал в руку.

О ВТОРЫХ ПРОФЕССИЯХ АРБИТРОВ

– За всех сказать не могу. Кто-то работает, кто-то – нет. У некоторых есть свой бизнес. Лично мне последние два года судейства просто не хватало времени, чтобы ходить на работу. Подготовка к матчам, сами игры, затем восстановление.

Сборы? Ну, это не главное – можно же написать заявление на отпуск. Просто сам ритм судейской жизни не слишком способствует тому, чтобы заниматься чем-то еще. Одно дело, когда я совмещал две работы в Саранске. Это все-таки маленький город. И совсем другое – жить и работать в Москве. Здесь три-четыре часа только на дорогу уходит. А надо еще тренироваться.

Если вас так интересует, мы вас на сборы пригласим перед сезоном. Зададите этот вопрос арбитрам. Можете прямо подойти и спросить: «Карасев, ты где работаешь?».

О НОВЫХ МОЛОДЫХ АРБИТРАХ В РПЛ

– У нас 2 июня еще переходные матчи за право участия в РПЛ, поэтому мы пока ничего конкретного сказать не можем. Естественно, новых молодых ребят мы будем привлекать. Основной критерий для работы в премьер-лиге – стабильность и опыт.

Перейти из ПФЛ в ФНЛ арбитрам намного проще, чем сделать шаг в элиту, потому что это другой уровень игры, другая скорость мышления. Нужно подводить арбитров шаг за шагом, чтобы не было такого, что арбитр зашел в РПЛ, провел два-три матча и пропал. К сожалению, у нас такие прецеденты были.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

– Конечно, мы взаимодействуем и с ФИФА, и с УЕФА, если возникают какие-то вопросы, однако каких-то совместных сборов или семинаров никогда не было и нет. Каждая федерация проводит их самостоятельно.

Хотя на сборах в Турции мы нередко встречаемся со многими коллегами из других стран. Вот прошедшей зимой заехали в отель, а за день до этого из него выехали арбитры из Казахстана, а в соседнем отеле жили литовцы. Встречаемся в таком формате.

О ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ АРБИТРОВ

– Нельзя сравнивать нагрузки футболистов и судей, потому что это разные работы. Сейчас есть статистические показатели по пробегу арбитров. Одно СМИ даже их публикует. Несколько туров подряд Сергей Лапочкин по пробегу превосходил большинство футболистов на поле.

Это объяснимо. Футболист сделал рывок, отдал пас и может немного передохнуть, если игра от него далеко. Арбитру же всегда надо быть в центре событий, даже когда мяч вне игры, что и показал случай с неудалением Бумаля.

Как судьи восстанавливаются? Одного спросишь: «Ты как восстанавливаешься?». Он: «Я очень люблю виноградный напиток Хеннесси». У каждого свои способы. Кто-то кросс пробежал и в баню сходил, кто-то, наоборот, старается расслабиться.

Нас однажды пригласили на матч омского «Авангарда», когда за них еще играл Яромир Ягр. Я был очень удивлен, зайдя в раздевалку. После такого сложной игры хоккеисты еще 40 минут крутили педали на велотренажере на пульсе 140. Это как второй такой же матч отыграть.

У каждого своя специфика. Кому-то достаточно час поспать, кому-то – побегать, а другим – просто обнулиться.

О ЖЕНЩИНАХ-АРБИТРАХ НА МАТЧАХ РПЛ

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– Мы сделали для этого все от нас зависящее. Считаю, что один из тех плюсов, которые пошли в копилочку Анастасии Пустовойтовой, которая получила назначение на финал женской Лиги чемпионов, в том, что мы привлекали ее к некоторым матчам в ПФЛ и Кубка ФНЛ на Кипре. Ее работа показала, что она прогрессирует. Плюс вместе с ребятами она сдала тест. Причем не женский, а полностью мужской.

Об РПЛ я бы пока говорить не стал. На следующий год попросим, чтобы ее внесли в список арбитров, которые могут обслуживать матчи ФНЛ. Потихоньку дадим возможность попробовать поработать в матчах этого турнира. Шаг за шагом, если все будет получаться, она может дорасти до РПЛ.

Просто надо понимать, что мужской футбол быстрее, чем женский, и не всегда женщине реально успеть за игрой. Но я надеюсь, все получится.

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