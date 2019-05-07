Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет

Поражение равнозначно смерти

В Ирландии проходит групповой раунд чемпионата Европы среди юниоров до 17 лет. Сборная России попала в финальный этап, пройдя до этого две стадии. В обоих случаях подопечные Дмитрия Хомухи занимали второе место в группах. Сначала опередили Эстонию и Грузию, а в элитном раунде оказались сильнее Польши и Шотландии.

В финальном турнире соперниками россиян стали сборные Исландии, Венгрии и Португалии. В стартовом матче наши парни обидно уступили исландцам (2:3). Армеец Андрей Савинов открыл счет, отправив мяч в свои ворота уже на 18-й минуте. Этот гол стал большим ударом для россиян, и до перерыва они пропустили еще два мяча. После перерыва Хомуха бросил в бой спартаковца Илью Голятова, и тот первым же касанием один мяч отыграл. На 79-й минуте он отличился вновь, но дожать противника нашим так и не удалось.

Соперник по второму туру сборная Португалии хорошо известна тренерскому штабу Хомухи, поскольку мы с ней встречались в конце марта в рамках элитного (предыдущего) раунда. Дали фавориту настоящий бой, но пропустили решающий гол на 81-й минуте после удара Фабиу Силвы. На сей раз форвард остался в запасе. Он провел на поле все 90 минут первого тура против Венгрии, но матч португальцам не удался – они проиграли 0:1.

Неудачи стартового тура привели к тому, что ни тем, ни другим проигрывать было категорически нельзя. Понимая это, Хомуха выстроил против сильного соперника трех центральных защитников. Стратегия была очевидна – сдерживать натиск фаворита и ловить его на контратаках. Сделать это не удалось.

Преемник Куарежмы

С первых минут португальцы, 10 футболистов основы которых составляли игроки «Бенфики» и «Спортинга», завладели мячом и создали несколько голевых моментов. Спартаковец Александр Алексеев в поте лица прыгал от штанги к штанге, но и он был бессилен, когда соперники удачно сыграли на добивании. Благо, польский арбитр Кшиштоф Якубик углядел в данном моменте положение вне игры.

Впрочем, наследников Луиша Фигу и Криштиану Роналду это только разозлило. Уже спустя минуту Жерсон Соуза накрутил на углу штрафной троих оппонентов и точной передачей нашел в штрафной Гонсалу Баталью, и тот мощным ударом под перекладину открыл счет. После этого португальцы ни на йоту не сбавили своего давления и заставили Алексеева парировать еще несколько опасных ударов.

Россиянам же никак не удавалось доставить мяч Голятову. В тех редких случаях, когда мяч все же пересекал центральную линию, капитан португальской сборной с одной из самых футбольных фамилий – Эдуарду Куарежма – опережал оппонента в борьбе за мяч. Да и в воздухе переиграть центрального защитника у россиян не получалось.

Проще говоря, португальцы буквально раскатывали соперников и ни на секунду не давали им передохнуть. Честно говоря, смотреть смотрелась наша команда откровенно жалко. Первый удар зенитовец Игорь Воробьев нанес лишь на 42-й минуте. Да и тот очень неточно.

Опять заиграли слишком поздно

К началу второго тайма у Хомухи осталось только две замены из четырех. Еще до перерыва спартаковца Степана Мельникова заменил креативный и напористый краснодарец Ислам-Бек Губжоков, а в раздевалке остался железнодорожник Александр Мухин, вместо которого вышел полузащитник Савинов.

Изменения в расстановке не помогли – уже через пять минут после свистка арбитра Жерсон Соуза получил мяч в углу штрафной от Тьягу Рибейру, обыграл оппонента на противоходе и отправил мяч в ближний угол. Опытный Хомуха не стал паниковать и провел еще две замены, выпустив свежих атакующих футболистов – армейцев Егора Шаповалова и Тиграна Аванесяна.

Россиянам удалось перевести игру к чужой штрафной, создать пару неплохих возможностей и даже заработать пенальти. Железнодорожник Кирилл Щетинин здорово открылся в центре штрафной, получил мяч и грамотно поставил спину оппоненту. Он же и переиграл Самуэла Соареша с 11-метровой отметки.

После этого гола ребята поверили в себя и заставили португальцев нервничать. Временами номинальные хозяева стали даже потягивать время. Шикарный момент сам себе создал Шаповалов. Нападающий на скорости ушел от двоих защитников, на дриблинге переиграл третьего и вывалился один на один с Соарешем, но тот вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела и не позволил сравнять счет.

Как и в стартовом матче с Исландией, россияне проспали первые 45 минут и слишком поздно включились в игру. Очень жаль, ведь второй тайм показал, что они способны играть с позиции силы даже против превосходящих сил противников. Но увы. Поражение не оставило подопечным Хомухи даже математических шансов на продолжение борьбы в турнире. Матч заключительного тура с Венгрией становится товарищеским.

Таким образом, Хомухе все-таки не удастся повторить успех 2013 года и выиграть золотые медали Евро. А ведь именно тот турнир открыл для нас Александра Головина, Антона Митрюшкина, Никиту Чернова, Аяза Гулиева, Дмитрия Баринова, Рамиля Шейдаева, Георгия Мелкадзе, Александра Зуева, Игоря Безденежных, Рифата Жемалетдинова и других ребят. Новое поколение упустило возможность заявить о себе столь же громко.

Португалия – Россия – 2:1 (1:0)

Голы: Баталья, 16; Соуза, 50 – Щетинин, 68 (пен.)

Португалия: Соареш, Куарежма (к), Араужу, Бриту, Даниэл, Соуза (Бразау, 76), Рибейру (Бернанду, 76), Круж, Тавареш (Перейра, 81), Томаш (Силва, 63), Баталья (Родригеш, 63)

Россия: Алексеев (к), Денисов (Аванесян, 63), Котин, Ушакин, Воробьев, Конюхов, Щетинин, Мельников (Губжоков, 33), Голятов (Шаповалов, 53), Мухин (Савинов, 46), Шмаков (Шамкин, 46)

Предупреждение: Даниэл, 89

Судьи: Якубик (Польша), Татрикс (Латвия), Да Силва (Люксембург)