Евгений Кафельников: Надо переименовать ФК «Сочи» в «Жемчужину»

– ФК «Сочи» осталось набрать одно очко в трех турах для оформления прямой путевки в премьер-лигу. Для вас это радостное событие?

– Конечно! Я всегда говорил, что в России не хватает команд из городов, в которых можно играть круглогодично. Сочи – идеальный вариант с учетом нашего климата. Там даже зимой газон почти идеальный. И я очень рад, что в РПЛ скоро появится такая команда.

– Что это значит для города?

– Не могу сказать. Сам еще не посещал матчей «Сочи» и мало знаю о команде. Зато осведомлен о стадионе. «Фишт» должен украсить премьер-лигу.

– В ФНЛ на матчах ФК «Сочи» собиралось немного зрителей. Проблемы с посещаемостью были и у одноименной хоккейной команды в КХЛ…

– Не знаю, почему профессиональный клубный спорт пока не вызывает у сочинцев большого интереса. Но я в следующем сезоне точно буду внимательно следить за футбольным клубом из моего родного города. Хотя и остаюсь болельщиком «Спартака».

– Не боитесь, что проект ФК «Сочи» не просуществует долго и повторит участь того же «Тосно», который после одного сезона в РПЛ и выигрыша Кубка России развалился?

– Этот проект, как я понимаю, не городской, не краевой, а именно федеральный. Питерское «Динамо» передислоцировали в Сочи. Для развития футбола в стране это знаковое событие. А интерес повысится, когда у команды появятся свои воспитанники. Пока их, понятно, нет.

– Когда-то футбольным лицом Сочи была «Жемчужина»…

– И я считаю ФК «Сочи» надо переименовать в «Жемчужину». Тогда количество болельщиков точно возрастет. «Сочи», как название команды, звучит как-то не так, «Жемчужина» – намного круче! Я в 90-е сам ходил на матчи этой команды, болел. Стадион в центре города и тогда не мог собрать большое количество зрителей, но три-четыре тысячи все-таки приходило.

– На «Фиште» мы увидим в РПЛ приличную аудиторию?

– Я в это верю.