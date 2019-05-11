Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с Россией

«РЕБЯТА НАКУПАЛИСЬ В ЧЕРНОМ МОРЕ ТАК, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ»

45-летнего Точилина все прекрасно помнят по выступлениям за московское «Динамо». Но тренерскую карьеру он начал в 2015 году в одноименном клубе из Санкт-Петербурга. Вывел питерцев из ПФЛ в ФНЛ, занял там по итогам сезона-2017/18 высокое шестое место – и теперь, после прошлогоднего переезда «Динамо» в Сочи и переименования, практически решил задачу выхода в РПЛ-2019/20.

– Насколько сложно перевозить команду в другой город?

– Техническая сторона вопроса – не в моей компетенции. Но психологически это не так тяжело, как кажется. Трудности возникают не у игроков, а у болельщиков. Всем же хочется видеть в составе местных воспитанников, а у ФК «Сочи» в первом сезоне в ФНЛ их по определению быть не могло. Для Санкт-Петербурга же мы теперь отрезанный ломоть.

– Жители Сочи уже приняли новую команду?

– Поначалу, конечно, относились с осторожностью и недоверием. Несколько футбольных поколений было потеряно в Сочи, игроки разъезжались по другим городам… А тут новый клуб, новые руководители, незнакомые футболисты. Но потихоньку к команде привыкли. Мы за год точно полностью адаптировались. Теперь хочется, чтобы число зрителей на трибунах продолжало расти.

– «Сочи» выступает на шикарном «Фиште» – одной из арен ЧМ-2018. А где вы базируетесь?

– Базы в привычном понимании у нас пока нет.

– Но не на «Фиште» же тренируетесь.

– Нет, конечно. Работаем на базе, которая была построена к чемпионату мира в центре Адлера. Там, кстати, сборная Хорватии готовилась к четвертьфиналу против России. А перед матчами заезжаем в отель.

– Игроки снимают квартиры?

– Клуб предоставил всем апартаменты в Имеретинском районе, рядом с «Фиштом». Некоторые живут с семьями, детьми, у кого они есть.

– Близость моря, пляжей и прочих курортных соблазнов на команде отрицательно не сказывается?

– Я сложностей не вижу. По профессиональному отношению игроков к делу претензий нет. Все мотивированы на то, чтобы показывать хорошие результаты. У нас много семейных ребят, поэтому соблазны их не привлекают. Что же касается моря, то в первый месяц после переезда все накупались так, что больше не хотят. Стали, как настоящие жители Сочи.

– Как играется на стадионе уровня чемпионата мира?

– Это для команды дополнительный стимул, чтобы показывать лучшие качества.

– Но поначалу газон вызывал нарекания…

– Да, но потом его поменяли. Сейчас поле на «Фиште» – одно из лучших в стране. Играть одно удовольствие.

«ЗАДАЧА НА СЕЗОН МЕНЯЛАСЬ ДВАЖДЫ»

– У вас в команде много игроков с опытом премьер-лиги?

– Достаточно. Алан Касаев становился чемпионом России с «Рубином» и «Локомотивом», выигрывал Кубки и Суперкубки страны. Тимофей Маргасов поиграл в «Ростове» у Курбана Бердыева, брал серебро. Многие подавали определенные надежды в клубах РПЛ, но по разным причинам там не задержались. И сейчас ребята доказывают, что зря где-то когда-то от них отказались.

– Кого можно назвать лидерами «Сочи»?

– Они есть в каждой линии, но обойдусь без фамилий. Кто следит за турниром ФНЛ, их прекрасно знает. Мне, как тренеру, с командой повезло. Ребят не нужно лишний раз мотивировать.

– Задача попадания в РПЛ практически решена. Она была поставлена сразу после переезда из Питера?

– Нет. Поначалу говорилось о том, что нужно выступить не хуже, чем «Динамо» в прошлом сезоне, когда мы заняли шестое место. Уже после стартовых туров я увидел, что у нас есть потенциал побороться за повышение в классе. Однако клуб не торопился с громкими заявлениями. В середине чемпионата заговорили о попадании в зону стыковых матчей. Ну а перед матчем 13 апреля в Тамбове цель второй раз скорректировали. Тогда гендиректор сказал, что надо постараться завоевать одну из двух путевок в РПЛ. Это стало для ребят дополнительным стимулом. И мы выиграли в гостях 3:0.

– Сейчас вы делите с «Тамбовом» первое место. Хочется стать победителями ФНЛ-2018/19?

– Мы приложим для этого все усилия. Вот еще новая мотивация! Впрочем, у «Тамбова» такие же планы. Финиш сезона должен получиться.

– Вас, кстати, еще не звали в клубы РПЛ?

– Там есть, кому тренировать. А мне и в «Сочи» хорошо. Хочу в премьер-лигу именно с этим клубом.