«Семака с юности уважали не за то, что он может напихать» Мы расспросили о наставнике «Зенита» известных людей, которые давно и хорошо его знают.

Стать в 19 лет капитаном ЦСКА, выиграть чемпионат страны с тремя разными клубами, первым в истории России добавить к игроцкому золоту тренерское… Сергей Семак действительно уникален!

Напомним, после 27-го тура РПЛ «Зенит» досрочно обеспечил чемпионский титул. Для Семака он стал шестым по счету. Первые пять он завоевал, выступая за ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». Шестой – уже в качестве главного тренера, оформив невиданную доселе в чемпионатах России комбинацию (Олег Романцев футболистом побеждал еще в СССР).

Впрочем, переписывать историю ныне 43-летний Семак начал еще четверть века назад, став самым молодым капитаном клуба высшего дивизиона. Его лидерские качества так впечатлили тогдашнего главного тренера ЦСКА Александра Тарханова, что тот пошел на, казалось бы, рискованный шаг – доверить повязку юному воспитаннику Луганской спортшколы после полугода совместной работы.

Впрочем, сюрпризом то назначение стало только для болельщиков.

ТАРХАНОВ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО УМ – ОН ЖЕ И ШКОЛУ ЗАКОНЧИЛ С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

– Семак быстро стал лидером ЦСКА, – вспоминает Тарханов. – Состав был у нас очень молодой, шебутной, а Сережа сразу показал себя как профессионал высшей категории. Вот мы его и выбрали капитаном.

– Тем не менее, у вас было много ребят на слуху, а Семака мало кто знал. Помнится, когда он дебютировал в матче Кубка УЕФА с «Ференцварошем», даже комментаторы удивились, кто это такой вышел на поле – вытягивать игру с 1:1…

– Помимо футбольных умений настоящий лидер должен быть еще и большим человеком. Семак уже тогда принимал участие в управлении командой. Причем, принято считать, что капитан должен уметь «напихать», но я выбрал его не за этим. В ЦСКА не надо было никому пихать.

– Вы когда-то говорили, что его кандидатуру предложили сами игроки?

– Да. Но я-то тоже был «за». Несложное решение. И вопросов по нему никогда не возникало.

– В 19 лет можно разглядеть в футболисте будущего успешного тренера?

– Да с уровнем таланта тех ребят любой мог очень далеко пойти в футболе. Так и вышло со многими. Кстати, очень напоминает мне нынешний ЦСКА. Тоже огромное количество перспективных ребят. Через год должны стать грозной силой. Не исключено, среди них найдется новый Семак. Характерный герой. И такой же, как выяснилось, тренер.

– Поясните.

– У «Зенита» разве все хорошо в плане игры? Далеко не всегда. А результат? Надо же было перетерпеть. И в последних матчах Питер выглядел очень мощно. Пошло, что называется. Это все Семак.

– Если еще вспомнить, сколько критики свалилось на Сергея Богдановича при первых неудачах в «Зените»…

– Поверьте, я не сомневался, что Сергей справится с любым давлением. С таким-то крепким характером. Он у него с ранних лет. Вы думаете, стать капитаном ЦСКА в 19 – не давление? Он тогда с ним справлялся. Не будем забывать и про ум. Сколько футболистов окончило школу с золотой медалью? У Семака и она есть!

ДОЛМАТОВ: СЕРГЕЙ МОГ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОВЯЗКИ РАДИ ПРИНЦИПА

Был капитаном Семак и в первом российском медальном составе ЦСКА Олега Долматова – том самом, который в 1998-м завершил чемпионат легендарным спуртом из 12 побед, едва не прервав гегемонию «Спартака». Правда, полгода спустя случился одиозный вылет от «Мольде» в Лиге чемпионов. И Семак с повязкой по собственной инициативе расстался…

– Как я мог видеть тренерские задатки совсем в молодом футболисте? – удивляется Долматов. – Мы можем говорить только о качествах. Ум, страшная работоспособность, духовитость. С таким набором можно достигнуть хороших показателей в любой области.

– Настоящий вожак?

– Не в курсе, собирал ли он команду отдельно, заводил ли. Вот Дмитрий Хомуха этим выделялся. Выступал перед коллективом, постоянно молодежь за ним ходила. А Сергей был из тех, кто ведет коллектив своим примером. Почему его уважали? Потому что у него не было ни одной тренировки, когда он работал спустя рукава. Об играх я уже не говорю. И, поверьте, это большая редкость.

– Семак был капитаном везде и всегда, но в вашем ЦСКА он сам с себя снял повязку. Публично звучало, что причиной стали крупные штрафы, наложенные на команду после провала в приснопамятном матче с «Мольде». Это так?

– Честно говоря, уже точно не припомню, как все было. Но ради ребят, ради принципов он мог отказаться. Помню, после «Мольде» действительно попали в страшный кризис. Проблемы были не в финансировании – платили-то вовремя, что положено. Однако ситуация была очень острой. Мы терпели неудачу за неудачей, разборок с руководством хватало из-за наступившего сумасшедшего спада. В Новороссийске, помню, проиграли 1:2 и прямо там пошли собрания, разговоры – сложный период. В итоге закончили чемпионат третьими.

ГАЗЗАЕВ: РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ – ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Видимо, «капитанскую природу» не обманешь – и еще при третьем назначении Павла Садырина в ЦСКА, «Сэм» снова стал выводить партнеров на поле. Тогда увенчанное многочисленными титулами шествие армейцев только начиналось. Слово – Валерию Газзаеву, с которым ЦСКА взял первое золото.

– Важно, что Семак был хорошим игроком. Поздравляю руководство «Зенита», команду и его персонально с большим достижением в творческой деятельности. Эта победа обязательно поспособствует росту в профессии. Надеемся на прогресс молодого тренера, который прошел хорошую школу как помощник, удачно начал самостоятельную работу в «Уфе» – команды со скромными возможностями, и заслужил шанс в «Зените». Как итог – золотые медали.

– Каким он вам запомнился в ЦСКА?

– Когда он играл под моим руководством, то был капитаном и лидером команды. Уже тогда прослеживалась его обстоятельность и ответственность. Верим, что он будет подтверждать свое высокое качество, особенно на международной арене. Это очень важно для признания и для нашего футбола.

– Вы один из самых ярких примеров тренера-мотиватора. А бывало, чтобы после ваших установок Семак сам брал слово?

– Успешный главный тренер должен иметь все качества и оратора, и мотиватора, и тактика, и специалиста, а главным критерием успешности является результат. У Семака результат есть – значит, у него есть все необходимое. Думаю, такого ответа достаточно?..

Здесь необходимо пояснить, что, набирая номер Газзаева, мы упустили важный нюанс. В бытность игроком «Зенита» Семак совершил, пожалуй, единственный поступок, который мог вызвать недоумение. В эфире «Радио «Зенит» всегда тактичный человек вдруг неожиданно не самым лестным образом высказался о… Газзаеве. «Он был симулянт и лентяй». Такая цитата моментально разлетелась по новостным лентам.

Сам Газзаев потом рассказал: «Да, Сергей звонил, тысячу раз просил прощения, говорил, что его слова вырвали из контекста, и их неправильно поняли. Я ответил: Сережа, все бывает, но я думал, что ты умнее, а тебе, оказывается, надо еще работать над собой». Очевидно, что осадок у Валерия Георгиевича мог остаться. Тем больше зауважаешь главного триумфатора сезона-2018/19, что даже такой гордый человек, как Газзаев, все равно нашел слова для поздравления, хотя мог бы тактично отказать. И его бы поняли, так как Валерий Георгиевич отвечал на наши вопросы, находясь в зарубежной командировке.

КАФАНОВ: КТО-ТО СЛУШАЕТ ТРЕНЕРА ВПОЛУХА, А ОН ВСЕ ВПИТЫВАЛ

Понятия «Семак» и «капитанство» настолько слились воедино, что тренеры были готовы доверять ему повязку всегда и везде. Откапитанив в «Москве» Леонида Слуцкого, Семак отправился в «Рубин» к Курбану Бердыеву – в команду, тогда еще только грезящую о чемпионстве. Высшее тренерское доверие ему было оказано и в Казани. Правда, совсем не за былые заслуги.

– Заранее брали его, как капитана, лидера раздевалки? – вопрос многолетнему сподвижнику Бердыева Виталию Кафанову, который готовил вратарей в командах Курбана Бекиевича.

– О капитанстве изначально речь вообще не шла. Не знали, какую роль он сыграет в клубе. Но после первых тренировок все стало ясно. Были на сборе в Испании, первые занятия после отпуска, все втягиваются, работа над контролем мяча. Выходит Семак. В одном эпизоде пошел в подкат, в следующем, в третьем. На фоне остальных ребят такое рвение сразу бросилось в глаза. Мы переглянулись, а потом уже Курбан Бердыев сказал: «Наверное, такого игрока нам не хватало». Тогда все с капитанством стало ясно.

– Если Семак так сразу поразил отношением к делу, тренерский штаб с ним какие-то нюансы игры, тактики обсуждал, как с лидером?

– У Курбана Бекиевича так не было принято. Не припоминаю. Зато помню свои ощущения хорошо. Так бывает, что видишь футболиста и понимаешь: если он захочет, то станет хорошим тренером. С Семаком было именно так. Очень высокий интеллект, образование, воспитание – такие качества его отличали помимо футбольного мастерства и понимания игры. Есть люди, которые слушают тренера вполуха или плохо воспринимают сказанное. Семак же все впитывал. А теперь вспомните, с какими тренерами он работал за карьеру, и представьте багаж накопленных знаний. Единственное, не было понятно, захочет он пойти по тренерскому пути или нет.

– Но вы не удивились его тренерским успехам?

– Точно нет. Есть же такие люди, по которым видно, что они добьются успеха на любом поприще. Серега – такой. Меня поразил один случай. «Рубин» шел к своему первому чемпионству, но туров за восемь до финиша стало очень тяжело. Натужные победы, потери очков, и ЦСКА наступает на пятки. Все устали психологически. Игроков с опытом чемпионства-то практически не было. Милошевич, Семак и вроде бы Ребров. Серега собрал команду и так выступил, что ребята поверили. Тренеров на собрании не было, но эффект был потрясающий. Абсолютно точно слова дошли до игроков. Это был один из ключевых моментов, он достучался до ребят, и команда начала думать по-другому, все поверили. И тренерский штаб, между прочим, его ни о чем подобном не просил.

Узнать подробности того разговора мы попытались у полузащитника золотого «Рубина», автора сумасшедшего гола «Барселоне» на «Ноу Камп» Александра Рязанцева, но тот тайны раздевалки не выдал:

– Пусть сказанное останется между нами. Но Семак настоящий капитан и лидер во всем. Он стоял горой за команду, неоднократно защищал наши интересы перед руководством.

Интересная деталь, разговор с Рязанцевым, ныне футболистом «Химок», был начат с вопроса:

– Удобно ли вам уделить несколько минут и поговорить о Семаке?

– О Семаке я готов говорить хоть час, – моментальный ответ.

…Точно так же могли ответить очень многие.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей СЕМАК

Родился 27 февраля 1976 года в Сычанском (Луганская область).

Полузащитник. Воспитанник ЛГУФК (Луганск).

Выступал за «Пресню» (1992), «Карелию» (1992), «Асмарал» (1993, 1994), ЦСКА (1994-2004), «ПСЖ» (2005, 2006), «Москву» (2006, 2007), «Рубин» (2008-2010), «Зенит» (2010-2013).

Титулы игрока: 5-кратный чемпион России (2003, 2008, 2009, 2010, 2012), обладатель Кубка России (2002), 3-кратный обладатель Суперкубка России (2004, 2010, 2011).

В составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

Работал главным тренером «Уфы» (2016-2018) и «Зенита» (с 2018-го).

Добыл с башкирским клубом первую в его истории путевку в еврокубки (за шестое место в РПЛ-2017/19).

Привел «Зенит» к первому с 2015 года титулу чемпиона России.