День Психа в Ливерпуле. Юрген Клопп – в роли коллектора

4:0 после 0:3. Без Мохаммеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов.

«Мы проиграли четыре раза за месяц, а ты спрашиваешь меня, всем ли я доволен? Что это за дерьмо?!». Юрген Клопп отшвырнул бутсы в сторону, и оставил репортера одного. Ветеран «Майнца» заканчивал свою карьеру, и ему не нравилось то, как играет команда. Еще меньше понравился издевательский вопрос журналиста.

Полузабытый ролик немецкое телевидение воскресило, когда Клопп, уже оттренировав тот же «Майнц», пришел в дортмундскую «Боруссию». За неделю до этого у него было собеседование в Гамбурге, но в клуб его не взяли из-за рваных джинсов, в которых он пришел на встречу. Не знаю, есть ли в немецком языке аналог выражения «Быть, а не казаться», но у Клоппа это просто должно быть написано на лбу.

«Боруссия» прожила с ним не один счастливый год. Гремела на всю Европу, громила «Баварию» и «Реал», вышла в финал Лиги чемпионов. После поражения от «Баварии» (1:2) Клопп сказал: думаю, это не последний мой финал. Теперь, в «Ливерпуле» у него будет второй подряд. И теперь его ворота защищает не безвестный розовощекий юнец, а основной вратарь сборной Бразилии.

Дортмунд на 100 процентов подходил Юргену, а он – городу. Для «Боруссии» никогда не были важны (и не будут) дорогие понты и блестящие цацки. Это довольно пролетарский город, и футбол он любит такой же. Можно проиграть, но нельзя не добежать, недобороться. Сегодня весь Дортмунд болел за «Ливерпуль». За Клоппа. И утирал катящиеся по щекам слезы – Юрген ушел из «Боруссии» явно раньше времени, разойдясь с руководством клуба в мнениях о модернизации команды.

В «Ливерпуль» он тоже зашел по-пролетарски. «Я слышал много разговоров о трансферах. Но я верю не в трансферы, а в тренировки» – такого в премьер-лиге не ждали. Выиграть ее не получилось. Пока не получилось. Но «Ливерпуль» совершенно точно стал в ней одной из ярчайших команд. Как и была «Боруссия».

В принципе, то, что произошло сегодня – оплата счетов. Для всех. «Барселона» пару лет назад устроила фантастический камбэк против «Пари Сен-Жермен». Не без помощи судьи. Клопп проиграл на «Уэмбли» «Баварии». Тоже с вопросами по судейству. Проиграл прошлый финал. Не без помощи вратаря. И не без помощи Рамоса, травмировавшего его главную звезду Мохамеда Салаха. Сегодня Салах был на трибуне. Результат сделали без него.

Уже на первых минутах стало ясно – выражаясь популярным в футболе афоризмом, несколько дней Клопп кормил своих «сырым мясом». Добежать везде, отбороться везде, ни одного «проката». Никто не знал, сколько они смогут забить, Клопп тоже. Но – тут позволю себе вспомнить Лобановского. «Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что было сделано для того, чтобы было да».

«Ливерпулем» было сделано все. И даже немного больше.

Думаю, даже у сторонних наблюдателей этот странный небритый мужчина в очках не может не вызывать симпатии. Клопп живет вместе со своей командой, а не через бровку от нее. Они дышат в унисон, а не раздельно.

4 года назад он обещал привезти на «Энфилд» трофей именно за этот срок. В противном случае, сказал, «мне стоит работать где-то в Швейцарии».

Швейцария откладывается. Вези трофей, Юрген!