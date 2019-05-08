Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать соль - Советский спорт
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08 мая 2019 09:00ФутболАндронов Алексей

Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать соль

Сегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 12 часов по московскому времени.

Шутки не обязательно должны быть веселыми. Вместе с Александром Кокориным золотую медаль заслужил и тот самый стул. Без этого не было бы чемпионского «Зенита».

Сегодня будет оглашен приговор по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Ни у кого нет сомнений, что на свободу они не выйдут. Если случится – это будет чудо. Скорее всего, небольшие сроки (с учетом перезачета дней, отсиженных в СИЗО) они получат.

Не очень представляю себе, как Кокорин-старший и Мамаев смогут вернуться в футбол. Если смогут – это будет настоящий подвиг. Но сегодня говорить об этом просто рано. Слишком много «если» получается.

Не знаю, как «в местах, не столь отдаленных» относятся к спортивным достижениям. Надеюсь, если Кокорин действительно окажется на зоне, к нему там будет уважительное отношение. Чемпион России все-таки, хоть и заочно.

Хотя – если бы не та вечеринка, кто еще знает, выиграл бы «Зенит» чемпионство или нет. «Зенит» с Кокориным смотрелся очень вальяжно. Не сравнить с тем «Зенитом», который мы увидели весной. Тому – несколько причин.

Во-первых, селекция. Оставайся Кокорин на свободе и продолжай играть в футбол – никакого Сердара Азмуна в «Зените», скорее всего, не было бы. Во-вторых, есть четкое ощущение, что эта история очень «встряхнула» петербуржцев. Ладно легионеры, они, скорее всего, вообще не до конца понимают происходящего. Но уж россияне точно поняли, что если еще проиграют чемпионат – от хулы будет не спрятаться. На посторонее не отвлекались. В третьих, сменилось руководство в клубе. Интервью Сергея Фурсенко пранкеру, замаскированному под Виталия Мутко (как раз по поводу похождений Кокорина) стало последней публичной активностью теперь уже экс-президента «Зенита».

Надо отдать петербуржцам должное, ни на какие истерики (в отличие от адвокатов Кокорина) они не сбивались. Сергей Семак много раз спокойно обозначал свое отношение к процессу – это уже перебор. В принципе, сейчас с ним согласны почти все. Но не обвинитель, требующий для Кокорина 18-месячного срока.

История футбола знает немало примеров возвращения на поле после пребывания за решеткой. История спорта – еще больше. Вот только сторонние примеры нам ни к чему – тюрьмы в Европе или Америке не совсем такие, как у нас. Кормить комаров, махать топором, добывать соль – вот такие примерно перспективы. Кружка кройки и шитья, доставшегося небезызвестным танцовщицам в храме, – тут ждать не приходится. Статья другая. Криминальная.

Мне кажется, уже сейчас «Зениту» (если он настроен сохранить Александра, у которого заканчивается контракт) стоит задуматься над вариантами нефутбольной активности Кокорина. В чем он может оказаться полезен, если игровые кондиции не восстановит. О Мамаеве такого не скажешь – видимо, к «Краснодару» он отношения иметь не будет ни в каком случае.

Не хочется употреблять слово «жалость» – оно не полностью описывает эмоции. Но от этого дела реально устали все. Снисхождение будет выглядеть фантастикой, и теперь уже вызовет еще больше вопросов, чем прогнозирующийся обвинительный приговор. Но хотелось бы, чтобы Кокорин и Мамаев знали – нет в мире людей, которые не ошибались бы. Все еще можно исправить, нельзя только тогда, когда опубликован некролог. Но для этого лучше перестать «отвечать в стихах» и вообще понять свою текущую позицию на социальной лестнице.

Восхождение по ней – в любом случае придется начинать. Ну если только не поглотит тот мир, в котором Кокорин и Мамаев существуют последние полгода. И лучше обойтись без нравоучений, выразительных взглядов вроде «а это тот самый?» и прочего. Реабилитация гораздо сложнее процесса отбывания наказания.

Жизнь парней сегодня не закончится. Но может начаться новая. В которой уже не будет клуба «Эгоист», Монако, шампанского, частных самолетов и прочего. В которой к словам, произносимым ими из-за решетки или стекла – должны будут прилагаться дела. В которой будет очень непросто сохранить себя, как личность.

Даже если суд полностью примет позицию обвинения – это не такой большой срок, и совсем скоро игроки окажутся на свободе. Вот только какими они к этому времени станут? Не игроками даже – людьми.

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