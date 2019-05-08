Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?

НЕ ЗА ВСЕ СЛОВА НУЖНО ОТВЕЧАТЬ

Знаменитую фразу, произнесенную Клоппом в октябре 2015-го, помнят все: «Если в следующие четыре года мы не возьмем хотя бы один трофей, я уеду тренировать куда-нибудь в Швейцарию»… Четыре года прошло. А трофеев пока нет. В АПЛ за тур до конца «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на одно очко. В финале Лиги чемпионов команду с высокой вероятностью ждет невероятный «Аякс», который поди еще обыграй!

Не получится – и Клоппа, даже несмотря на эти 4:0 с «Барселоной», можно будет записывать в едва ли не главные неудачники мирового футбола! Он же проигрывал с «Ливерпулем» большие финалы и в двух предыдущих сезонах – в ЛЕ-2017 и ЛЧ-2018. Было и фиаско в финале Кубка английской лиги с «Ман Сити»… От такого количества вторых мест нервы и впрямь могут сдать. А вдруг тогда Юрген действительно летом сбежит «куда-нибудь Швейцарию»?

Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить! Да черт с ними с этими кубками – 51-летний немец обеспечил «Ливерпулю» кое-что поважнее. На самом деле, всего, к чему стремилось руководство «красных», приглашая в 2015-м перспективного и неординарного специалиста из дортмундской «Боруссии», клуб уже добился.

ФУТБОЛ-КУРАЖ, ФУТБОЛ-ПРАЗДНИК

Клопп не просто поднял команду из середины турнирной таблицы АПЛ в европейские гранды. Сейчас «Ливерпуль» - это самая яркая атака с бесподобным трио Мохамед Салах – Роберто Фирмино – Садио Мане, любому из которых, как показал вчерашний матч на «Энфилде», есть достойная замена. Это железобетонная (когда это особенно нужно) оборона под предводительством Вирджила ван Дейка. Это сверхнадежный Алисон (опять же – когда надо позарез) в воротах. И главное – это игра, позволяющая ежегодно расширять армию поклонников «Ливерпуля» по всему миру на сотни тысяч. Ну а как можно не влюбляться в этот футбол-кураж, футбол-праздник, футбол-Клопп, который «красные» дарят зрителям практически каждую неделю?!

Ну да, последний шаг Клоппу никак не дается. И что? Так ли важен этот последний шаг прямо сейчас? Может, дерево еще просто не выросло, и его просто надо продолжать поливать и удобрять? Конечно, надо. Ведь «деревья» главных конкурентов тоже растут. А на горизонте появляются новые – вроде маячащего теперь перед Клоппом «Аякса»…

ДУХ, КОТОРЫЙ ЧУЖД МОУРИНЬЮ

Можете не сомневаться: желающих на место главного тренера мерсисайдцев - миллион. Уже и Жозе Моуринью в эту сторону поглядывает, делая (еще до вчерашнего матча) глубокомысленные заявления: «Если бы у «Барселоны» не было Месси, «Ливерпуль» был бы главным фаворитом Лиги чемпионов».

Но зачем «Ливерпулю» Моуринью или кто-то еще, когда Клопп вернул на «Энфилд» дух настоящего британского футбола?! То, чего, кстати, сейчас ждут и на «Олд Траффорд» от Оле-Гуннара Сульшера, да пока что-то не дождутся.

Да, условный Моуринью в теории способен принести «красным» трофеи, но, если при этом он за первый же сезон изгонит тот самый ливерпульский дух, то кому эти трофеи будут нужны?

Ведь не за них мир сегодня аплодирует команде Клоппа. И аплодировал бы, даже если бы вчера «красные» на последних минутах пропустили от «Барселоны» и вылетели бы из Лиги чемпионов.