Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороны Бывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.

ЭТОТ ФУТБОЛ – КАК КОД ДНК

– «Аякс» стал сенсацией года в Лиге чемпионов. Выяснилось вдруг, что команда очень популярна. Почему? Играет в симпатичный футбол или народ ностальгирует по старому «Аяксу»?

– За последние 20 лет футбольный ландшафт сильно изменился – все только и говорят о продаже прав на показы матчей, о разных коммерческих операциях. Изменилось вообще понятие, что такое футбольный клуб. Но в «Аяксе» главным остается футбол. Конечно, мы получаем от телевидения миллионов восемь евро, есть спонсоры, но доходы все-таки совсем другого порядка, чем в ведущих командах Европы. Наша главная задача – воспитывать футбольные кадры, делать из любителей профессионалов и давать им возможность себя реализовывать на футбольном поле. И вот в нынешнем сезоне все в этом плане идет просто замечательно!

– Вы согласились стать генеральным директором клуба, потому что «Аякс» для вас больше чем, футбольный клуб?

– Незадолго до окончания карьеры, в 2011 году, мне позвонил Йохан Кройф, потом Деннис Бергкамп. Они рассказали мне о проекте, сказали, что хотят возродить «Аякс», вернуть его в европейскую элиту. Они хотели, чтобы в клубе работали бывшие игроки «Аякса», чтобы они определяли стратегию. Обычно должность генерального директора занимает юрист или какой-нибудь бизнесмен. Поэтому я сначала работал директором по маркетингу, закончил курсы менеджмента, года три набирался опыта. На самом же деле, я делал то же самое, что в молодости, когда смотрел, как играют лучшие вратари, как они выбирают позицию, как читают игру, как им удается заранее знать, куда полетит мяч. В общем ввязался в работу, еще толком не понимая, что и как.

– Вас пригласил Кройф. Он до сих пор знаковая фигура для нынешнего поколения игроков?

– Конечно! Ведь это история «Аякса»! Он сколько сделал для клуба сначала как игрок, потом как тренер, начал перестройку в «Аяксе». Ну а что касается фирменного стиля… Понятно, мы хотим, чтобы команда играла в определенный, узнаваемый футбол. Этот футбол – как код ДНК. Существуют традиции, преемственность – футболисты «Аякса» разных поколений играют в определенном стиле. Райкаард, Ван Бастен, Зеедорф, братья Де Бур, Клюйверт, Ван дер Варт, Снейдер, Хейтинга… Мы хотим, чтобы у нынешнего поколения была такая же футбольная философия. Мы же футбольная страна, где родился Кройф, Ван Бастен…

ПРОТИВ «РЕАЛА», КАЗАЛОСЬ БЫ, У РЕБЯТ ДОЛЖНЫ ПОДЖИЛКИ ТРЯСТИТЬ

– В начале сезона вы предполагали, что команда выстрелит в Лиге чемпионов? Или аппетит приходит во время еды?

– Цикл вообще-то начали очень рано, первый матч в Лиге сыграли против «Штурма» (2:0, 25 июля 2018 года, второй квалификационный раунд – Прим.ред.). В принципе шли по нарастающей: «Динамо» Киев (3:1, 0:0), «Бавария» (1:1, 3:3), «Бенфика» (1:0, 1:1). Играли с каждым матчем все увереннее. В Амстердаме против «Реала» (1:2, первый матч 1/16 финала), казалось бы, у ребят должны поджилки трястись – ничего подобного! Сыграли отлично, несмотря на счет. В ответном матче все встало на свои места (4:1). Здесь главное – уверенность в себе, гнуть свою линию, навязывать свой футбол – только тогда можно побеждать такие команды. Та же история получилась в матчах против «Юве» (1:1, 2:1).

– Ваши молодые талантливые ребята просто покорили Европу. Можно нынешнюю команду сравнить с «Аяксом» образца 1995 года (когда команда выиграла Кубок чемпионов)?

– Кое-какие сходства есть. В 1992 году «Аякс» выиграл Кубок УЕФА, и уже тогда просматривалась та игра, которая принесла успех через три года в Кубке чемпионов. И нынешняя команда ко всеобщему удивлению в 2017-м вышла в финал Лиги Европы (проиграла 0: 2 «Манчестер Юнайтед»). Игроков шесть или семь из нынешнего состава принимали участие в том матче. Но все-таки в 1995-м ситуация была другая – тогда в Лиге могла участвовать только одна команда от страны – та, которая стала чемпионом. Нельзя было использовать больше трех легионеров. Это было еще до «дела Босмана». Сейчас выйти в полуфинал гораздо труднее, чем в 1995-м. Столько классных английских, испанских, итальянских команд.

– Главная задача для вас сейчас – сохранить состав, ведь ребята нарасхват. Реально?

– Главное было в этом сезоне – матчи Лиги чемпионов. Национальный чемпионат уже не очень интересен ребятам. Но пытаемся как-то мотивировать. Летом пригласили лидеров – Онана, Ван де Бека, Де Лигта, Де Йонга, Джастина Клюйверта, Дольберга и Нереса. Поговорили, показали им фильм, который специально смонтировали – там каждый из них был ассоциирован с каким-то легендарным футболистом «Аякса». Хотели этим сказать: «Если хотите стать такими же знаменитыми, пора уже выиграть что-то не только в чемпионате». Точнее, посыл такой: «Давайте, покажите себя Европе, поиграйте вместе в свое удовольствие, выиграйте что-то по гамбургскому счету, а потом может идти на все четыре стороны!» Все вняли, кроме одного: Джастин перешел в «Рому».

ТЕКУЧКА КАДРОВ НЕ ДОЛЖНА СКАЗЫВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВЕ ИГРЫ

– Но этим летом уже трудно будет удержать игроков. Вот уже и Френки де Йонг нацелился в «Барселону»…

– Но ведь всем известно, что в топ-командах у молодых могут быть проблемы с игровой практикой. И как тогда двигаться вперед? У нас такой проблемы не существует. Когда мы узнали, что Дэви Классен собирается уйти (в «Эвертон» в 2017 году), начали искать ему замену, подводить к составу Донни ван де Бека. Текучка кадров не должна сказываться на качестве игры команды. Наша задача – сделать так, чтобы те молодые ребята, кто приходит, играли не хуже, а даже лучше, тех, кого заменяют. Иногда получается. Иногда – нет. Ну, вот нет у нас пока другого такого футболиста, как Френки! Но это не значит, что не будет. Вот взяли сейчас перспективного румынского полузащитника Рэзвана Марина (22 года, купили у льежского «Стандарта»). Да, он будет играть по-другому, но ничего не поделаешь. Когда уходит лидер, хочешь – не хочешь, меняется игра и всей команды. Посмотрите, что произошло с «Реалом», после того, как ушел Роналду.

– Но почему тогда купили возрастных игроков: Тадича (30 лет) и Блинда (29)? Как-то нелогично, вроде не вписываются в вашу стратегию.

– Вы правы. Но в последние десять лет финансовая ситуация в клубе стабилизировалась, появились деньги на покупку игроков. И, хотя мы никогда не стремились вкладывать деньги в возрастных игроков, в данном случае надо было, чтобы рядом с выпускниками академии играли опытные. Мы же с Марком Овермарсом прекрасно помним тот же 1995-й – тогда в «Аяксе» играло много молодых талантливых ребят, но ведь были и такие как Райкаард и Данни Блинд, которые поиграли в чемпионатах мира, в Кубке чемпионов. Как без них обойтись! Может быть, и в этом плане можно провести параллели с 1995-м. Купили этих игроков под Лигу чемпионов, в некотором роде рисковали.

– Сейчас много разговоров о реформе Лиги чемпионов. Все делается в интересах топ-клубов, но ведь есть такие команды, как ваша – из «второстепенных» чемпионатов.

– Надо, чтобы любая команда имела возможность играть в Лиге. Да, действительно, больше всего интереса к матчам топ-клубов. Это нормально, там – звезды, огромные доходы от телевидения. Но надо каждой команде дать шанс, только тогда выстроится правильная пирамида. Этот нужно и топ-командам – «Челси», «Реалу», «Баварии», «Ювентусу» – ведь многие игроки туда приезжают из Сербии, Швеции или Нидерландов… Ну, хорошо, 60 команд в Лиге – действительно, перебор. Но ведь в футбол умеют играть не только в пяти ведущих странах Европы. Есть еще «Порту», «Бенфика», «Зальцбург», «Селтик», «Андерлехт», «Галатасарай», «Фенербахче»… Им-то что делать!