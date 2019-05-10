Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страх - Советский спорт
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10 мая 2019 17:13ФутболГригорьевская Юлия

Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страх

После матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.

- Как оцените игру? – вопрос Шуньичу.
- По качеству это был один из лучших наших матчей. Я вообще не помню моментов у «Ростова». А у нас было несколько моментов. Мы владели мячом, прессинговали, старались забить, но не успели в конце.

- Чем объясняете такую низкую реализацию моментов «Динамо»? Чего не хватает?
- Никто не понимает в чем проблема. На тренировках мы работаем над этим, но мне кажется, что это больше психологический момент. Просто появляется страх, и мы не забиваем.

- В конце матча вы сами уж стали разгонять атаки, двигаться вперед. Поняли, что у ребят совсем ничего не получается?
- Ростовчане низко сидели, а у нас не было нападающего. Я подумал, что можно попробовать помочь ребятам в атаке, но тоже не повезло.

- Песьяков сегодня творил чудеса. Это и его заслуга тоже, что «Динамо» не забило?
- Он очень хорошо выручил свою команду, особенно во втором тайме. У Маркова и Кардозу были хорошие моменты, и в первом тайме он тоже выручил, когда Юсупов хорошо бил. Песьяков сегодня был лучшим игроком матча.

«Песьяков – главный герой матча с «Динамо»

- Что скажете о матче? – вопрос Попову.
- Мы хотели выиграть. В первом тайме у нас было преимущество, а во втором уже у «Динамо».

- Вы держали в голове предстоящую встречу с «Локомотивом» перед этим матчем?
- Пытались не держать, но все равно это очень важная игра и в голове она сидела.

- Как думаете, «Динамо» во втором тайме перехватило инициативу из-за того, что ваши защитники получили травмы?
- Понимаете, в первом тайме было очень жарко, мяч плохо двигался на поле, но после перерыва после дождя он стал двигаться быстрее. Просто так получилось.

- Песьяков – главный герой встречи?
- Это очень хороший вратарь. Соглашусь, что Песьяков – главный герой.

- Что Валерий Карпин сказал в раздевалке после матча? Он выглядел не очень довольным.
- Ничего пока не говорил. Думаю, на разборе игры он нам скажет, что получилось, а что нет.

- Почему «Ростов» во втором тайме стал меньше атаковать, чем в первом?
- Не могу сказать. Вы же сами видите наши матчи. С «Краснодаром» получилось также. В первом тайме вообще не атаковали, а после перерыва вышли и начали атаковать и создавать моменты. Каждая игра получается по-разному.

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