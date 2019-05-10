«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛ

«В ОСТАВШИХСЯ ДВУХ ТУРАХ ХЛОПНЕМ ДВЕРЬЮ»

- Вот борьба за выживание и завершена: «Анжи» вылетел в ФНЛ. Что испытываете в связи с этим? Может, облечение?

- С одной стороны – облегчение. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, насколько минимальные шансы у нас были изначально выжить в той ситуации, в которой оказался клуб. Зимой мы даже сборы провести за границей не смогли, тренировались в Кисловодске из-за отсутствия финансирования.

С другой стороны, никто же из нас заранее не сдавался. И мне результат крайне неприятен. Конечно, очень не хотелось вылетать в год своего тренерского дебюта в РПЛ. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы зацепиться за зону стыков с ФНЛ. Увы, не получилось.

- Что будет дальше?

- Я не знаю. «Анжи» в очень тяжелой финансовой ситуации. Я отвечал за спортивную составляющую. Как мог, держал команду на плаву. Где-то удавалось, где-то нет. И обещаю, что в оставшихся двух турах мы не будем отбывать номер. Постараемся громко хлопнуть дверью. Это дело чести.

«ЭТО РОДНОЙ ДОМ, ПОЭТОМУ НИКАКИХ СУДОВ»

- Но клуб не повторит судьбу «Тосно» и «Амкара», которые прошлым летом были расформированы?

- Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. И никто этого не хочет. Все ребята, даже не получая зарплату, бились за честь клуба. Сохраняли веру, что все образуется.

- Хоть с кем-то по долгам рассчитались?

- Никаких расчетов не было. И не предвидится.

- Значит, будете судиться?

- Я лично – точно не буду. «Анжи» - родной для меня клуб, который дал мне путевку в жизнь и как футболисту, и как профессиональному тренеру. Поэтому для меня ни о каких судах не может быть и речи. Но игроки, конечно, вправе отстаивать свои интересы.

- О вашей работе в этом сезоне часто говорили в превосходной степени. «Анжи» запомнился несколькими яркими матчами. Одна победа над «Зенитом» чего стоит. В другие клубы РПЛ вас не зовут?

- Конкретных предложений нет. Пока - только разговоры. Но у меня на данный момент мысли связаны исключительно с «Анжи». Повторюсь: мы будем серьезно играть в последних дух турах. Ну а дальше буду решать. Конечно, было бы интересно продолжить работу в РПЛ. Но пока надо закончить одно дело. Одновременно начинать другое – это неправильно.

«СУДЬЯ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАВИТЬ В ВОРОТА «АРСЕНАЛА» ПЕНАЛЬТИ»

- Можно ли было избежать поражения от «Арсенала»?

- Конечно. Считаю, мы нормально отыграли. Претензий к ребятам у меня никаких нет. Были моменты, если бы реализовали, результат был бы другим. По большому счету Тула только в конце владела инициативой, до этого игру контролировал «Анжи». Павел Долгов должен был забивать. А в одном эпизоде судья, считаю, обязан был ставить пенальти в нашу пользу.

- Вы сейчас должны быть аккуратнее с комментариями судейства. Вас же отстранили от работы на два тура за критику арбитров. Насколько тяжело руководить командой не со скамейки?

- Было неудобно. Приходится доносить мысли до игроков через связь, через помощников, а не самому лично. Плюс я не мог зайти в раздевалку в перерыве. Но ситуация такая, какая есть. Рад, что у меня есть компетентные ассистенты.

- Обсуждали ситуацию в клубе с президентом «Анжи» Османом Кадиевым?

- Мы общались и перед игрой, и на матче. Я объяснил, почему оставил некоторых футболистов в запасе. Но дальнейшие перспективы не обсуждались. Все и так понятно – и мне, и ему.

- Кадиев больше не прячется от команды, как было зимой?

- Во время сборов президент занимался другими делами. Но с момента возобновления чемпионата он все время был с нами. Присутствовал на каждой игре.