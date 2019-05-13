Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ

ГОЛ ТУРА

Юрий ГАЗИНСКИЙ («Краснодар»)

Комбинация, приведшая ко второму из четырех голов в ворота «Енисея», началась после ввода мяча из аута и включила в себя четыре передачи в касание, самой красивой из которых оказалась последняя - Вандерсона на Газинского. Бразилец «отрезал» пасом пяткой всю защиту красноярцев. Вице-капитану «быков» оставалось не промахнуться в упор. Блеск!

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

Тур Автор гола Кому забил 1 Далер КУЗЯЕВ Зенит Енисей 2 Олег ИВАНОВ Ахмат Енисей 3 Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов Ростов 4 Федор ЧАЛОВ ЦСКА Арсенал 5 Владимир РЫКОВ Динамо Спартак 6 Кристиян БИСТРОВИЧ ЦСКА Урал 7 Антон ШВЕЦ Ахмат Спартак 8 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА Спартак 9 Виктор КЛАССОН Краснодар Динамо 10 Бенедикт ХЕВЕДЕС Локомотив ЦСКА 11 Антон МИРАНЧУК Локомотив Ростов 12 Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал Оренбург 13 Дмитрий СЫСУЕВ Уфа Крылья Советов 14 Виктор КЛАССОН Краснодар Енисей 15 Денис КУЛАКОВ Урал Локомотив 16 Иван ИГНАТЬЕВ Краснодар Урал 17 ЖОАОЗИНЬО Динамо Урал 18 Артур САГИТОВ Рубин Ахмат 19 Федор СМОЛОВ Локомотив Анжи 20 Резиуан МИРЗОВ Арсенал Енисей 21 Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал Крылья Советов 22 Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит Локомотив 23 Антон ЗИНЬКОВСКИЙ Крылья Советов Рубин 24 Маурисио ПЕРЕЙРА Краснодар Зенит 25 Ондржей ВАНЕК Уфа Рубин 26 Сильвестр ИГБУН Уфа Урал 27 ФЕРНАНДО Спартак Урал 28 Юрий ГАЗИНСКИЙ Краснодар Енисей

ИГРОК ТУРА

Артем ДЗЮБА («Зенит»)

И снова - он! Никто бы не бросил в нападающего чемпионов России камень, пропусти Дзюба матч против ЦСКА из-за полученного две недели назад повреждения, помешавшего ему сыграть в Грозном. Но Артем не просто вышел на поле, а выдал очередной концерт имени самого себя! Все три гола «Зенита» были забиты словно под копирку: форвард-гренадер цеплялся за мяч на подступах к чужой штрафной, стягивал на себя защиту и идеально катил на партнера-аргентинца. В двух случаях им оказывался Себастьян Дриусси, в одном - Эмилиано Ригони. Вы не поверите, но Дзюба на данный момент с девятью передачами - лучший ассистент РПЛ-2018/19!

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

Тур Лучший игрок 1 Сердар АЗМУН Рубин 2 Евгений ФРОЛОВ Оренбург 3 Самюэль ЖИГО Спартак 4 Аяз ГУЛИЕВ Ростов 5 Роман ЗОБНИН Спартак 6 Федор ЧАЛОВ ЦСКА 7 Федор ЧАЛОВ ЦСКА 8 Олег ШАТОВ Зенит 9 АРИ Краснодар 10 Себастьян ДРИУССИ Зенит 11 Антон ШУНИН Динамо 12 АРИ Краснодар 13 Антон МИРАНЧУК Локомотив 14 Ильзат АХМЕТОВ ЦСКА 15 Луис АДРИАНО Спартак 16 Софьян ХАННИ Спартак 17 Егор СОРОКИН Рубин 18 Эванс КАНГВА Арсенал 19 Эмилиано РИГОНИ Зенит 20 Роман ЕРЕМЕНКО Ростов 21 Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит 22 Арнор СИГУРДССОН ЦСКА 23 Александр ГАЦКАН Ростов 24 Артем ДЗЮБА Зенит 25 Джефферсон ФАРФАН Локомотив 26 Сердар АЗМУН Зенит 27 Зелимхан БАКАЕВ Арсенал 28 Артем ДЗЮБА Зенит

ТРЕНЕР ТУРА

Сергей СЕМАК («Зенит»)

Ну а кого еще признавать лучшим, как не главного тренера команды, которая после волевой победы над принципиальным соперником подняла над головой чемпионский кубок на глазах у 60 тысяч болельщиков? Семак сумел заставить «Зенит» - при отсутствии серьезной мотивации - сыграть в полную силу. На сто процентов использовал потенциал Дзюбы-распасовщика. И по праву несколько раз взлетел в воздух по окончании матча.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ