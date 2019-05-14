Место Фернандо – под нападающим. Матч с «Уфой» это наглядно показал

1-я МИНУТА

Сразу стартовым свистком стало понятно, что Лукас Фернандо будет играть в этом матче на позиции под нападающим. Он расположился чуть ниже Зе Луиша и сразу пошел в прессинг на правом фланге. Кстати, командный прессинг у «Спартака» в этом матче не получился. Когда один спартаковец прессинговал защитника, другие футболисты не успевали накрыть своих визави. В том числе и Фернандо, но не он один.

7-я МИНУТА

Фернандо не в первый раз вернулся в центр поля, откуда отдал передачу на правый край.

Получилась позиционная атака, в ходе которой мяч перешел от Андрея Ещенко к Лоренсо Мельгарехо и вернулся к Фернандо. Атака завершилась потерей после прохода вперед Наиля Умярова.

10-я МИНУТА

Фернандо получил мяч недалеко от штрафной и сделал передачу на Мельгарехо, который оказался в удобной для навеса позиции. Парагваец выполнил подачу в штрафную. Там Зе Луиш переиграл защитника и забил гол.

13-я МИНУТА

Илья Гапонов начал атаку переводом мяча с правого фланга защиты на левый фланг атаки. За мяч зацепился Александр Ташаев. Полузащитник откатил мяч на Фернандо. Тот вывел на удар Умярова. Мяч после рикошета оказался в ногах Мельгарехо, который забил гол из офсайда.

23-я МИНУТА

Фернандо в центре поля. Следует интересный ход. Бразилец отыгрался с Зе Луишем сделал рывок в штрафную.

За ним никто не успевал, если бы нападающий заметил это движение бразильца, мог получиться выход один на один. Причем эту передачу мог отдать и Андрей Ещенко, но им не хватило видения поля.

26-я МИНУТА

Ещенко протащил мяч по краю и отдал передачу вдоль штрафной на Ташаева. Полузащитник решил пробить по воротам, но попал в Фернандо, который явно открывался не по месту.

Спустя несколько секунд Фернандо получает мяч слева, продвигает его в центр и видит рывок Мельгарехо в штрафную. В направлении парагвайца следует передача, но спартаковец падает и сетует на удар локтем со стороны Бояна Йокича.

32-я МИНУТА

Зе Луиш мог отдать передачу под удар Фернандо, но завозился с мячом и расстался с ним, когда рядом в бразильцем было двое защитников. В результате Фернандо отдал мяч в центр под удар на Романа Зобнина. Россиянин предпочел не бить и атака захлебнулась.

41-я МИНУТА

Редкое неудачное действие Фернандо в атаке. На левом фланге были Ташаев и Айртон. Александр «предложил» сыграть в «стеночку», но ответная передача у бразильца получилась такой, что к мячу не успел бы никто из спартаковцев.

43-я МИНУТА

Фернандо подобрал мяч после выноса из штрафной соперника и пробил мимо ворот. Один из двух ударов бразильца в игре.

46-я МИНУТА

Защитники «Спартака» выбили мяч из штрафной и он оказался у Фернандо. Полузащитник отыгрался с Мельгарехо и перевел мяч на левый край Ташаеву.

Но сделал это чуть неточно. Мяч полетел не вперед, а в сторону. В результате контратака у «Спартака» не получилась. Против двух москвичей было пятеро игроков «Уфы».

47-я МИНУТА

Фернандо получил мяч в центральном круге и на этот раз перевел мяч направо, где открылся Зе Луиш. После чего мяч вернулся бразильцу и в одно касание отправил его на противоположный фланг. Потенциально из этой атаки можно было создать голевой момент, но у Айртона не получилась передача в штрафную.

51-я МИНУТА

Атака «Спартака» захлебнулась. Все игроки перекрыты.

Поэтому Фернандо развернулся к центру поля и вновь вложил мяч в ногу Айртону, перед которым было много свободного пространства. Последующую передачу защитника на линии штрафной плохо обработал Умяров и атака закончилась.

54-я МИНУТА

Интересный тактический момент. На левом фланге оказались Айртон, Фернандо и Ташаев. Айртон отдал передачу Фернандо и рванул вперед между двумя защитниками, освободив место Ташаеву.

Фернандо оценил маневр земляка и отдал передачу на свободного Александра, который подошел к штрафной и пробил по воротам. Удар был заблокирован защитником. Подобные комбинации у «Спартака» были еще два раза, но каждый раз не хватало точно завершающего паса. Футболисты не чувствовали друг друга и отдавая передачи в пятки партнера.

60-я МИНУТА

Еще один голевой момент, связанный с Фернандо. Бразилец подал угловой и Мельгарехо пробил головой по воротам с линии вратарской. «Уфу» спас Александр Селихов. Добавим, что на 70-й минуте Фернандо выполнил угловой в ту же самую точку, но в этот раз никого из спартаковцев на этом месте не оказалось.

66-я МИНУТА

Снова бразилец отметился хорошими действиями. Полузащитник получил мяч в статике на правом фланге и вернул его Зе Луишу, сделав передачу в «домик» Алексея Никитина. Нападающий получил мяч и пробил по небесам.

87-я МИНУТА

Около 20 минут «Спартак» много оборонялся или проводил редкие атаки без помощи Фернандо. В основном усилиями Ташаева, а также вышедших на замену Луиса Адриано и Максима Глушенкова. На 87-й минуте Фернандо отыгрался в центре поля с Глушенковым и отдал умную передачу под рывок Адриано.

Нападающему не хватило скорости, чтобы выйти на более удобную позицию, но он все же опасно пробил по воротам Беленова (или сделал прострел).

91-я МИНУТА

Фернандо после быстрой атаки получил мяч в штрафной, но его удар был заблокирован.

ИТОГ

Нельзя сказать, что Фернандо в этом матче действовал строго на позиции под нападающим. Бразилец много раз возвращался в центр поля и начинал атаки. При этом в борьбе с полузащитниками соперника он не особо преуспел, что было замечено за ним и ранее. Также Фернандо практически не открывался сам в пустые зоны. По сути, он предпринял только одну такую попытку в первом тайме. Кроме того, бразилец помешал нанести удар Ташаеву в первом тайме и отдал неточную передачу на Александра в перспективной ситуации, когда никто ему не мешал. Других претензий к бразильскому футболисту нет.

Полезного же он сделал очень много. Фернандо шесть раз выводил своих партнеров на ударные позиции. К сожалению, Зе Луишу и Умярову не хватило координации, чтобы хорошо пробить, удар Ташаева заблокировал защитник, а Зобнин предпочел отдать пас. Два заброса на Мельгарехо закончились падением парагвайца и опасным ударом после углового.

Также Фернандо начал голевую атаку и приложил усилия еще к трем потенциально опасным ситуациям, в которых нерасторопно сыграли его партнеры. Самым ярким из таких эпизодов был забег Адриано в конце матча.

Конечно, Фернандо еще не освоился до конца в роли диспетчера, но в матче с «Уфой» он своевременно награждал своих одноклубников передачами на чужой половине поля. При этом в отличие от предыдущих матчей мало бил сам. В нынешнем «Спартаке» для такого Фернандо просто нет альтернативы. Из центральных полузащитников красно-белых больше никто не способен создать партнерам порядка десяти потенциальных ситуаций для взятия ворот. Так что 11-го номера «Спартака» стоит продолжать наигрывать на позиции «десятки».