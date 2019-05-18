«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛ - Советский спорт
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18 мая 2019 08:00Футбол

«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛ

Чего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов.

ВОЙДЕТ ЛИ «КРАСНОДАР» В БОЛЬШУЮ ДЕВЯТКУ?

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По окончании матча «Арсенал» – «Краснодар» Россия может получить своего 9-го в истории представителя в Лиге чемпионов (после «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Рубина», «Ростова», «Динамо» и «Алании»). «Быки» никогда не участвовали в главном еврокубке, но в случае победы гарантируют себе путевку как минимум в квалификацию ЛЧ-2019/20. Достаточно ли этого краснодарцам? Вряд ли. Команда Мурада Мусаева наверняка мечтает о прямом выходе в групповой этап и полагающемся за это бонусе в 15 миллионов евро. Задачу гостям упрощает то, что «Арсенал» только что провел напряженный ответный полуфинал Кубка России против «Урала». Поражение отняло у красно-желтых массу физических и моральных сил. А кадровый ресурс Игоря Черевченко весьма скуден: Лука Джорджевич выбыл до конца сезона, оставив туляков, по сути, без нападающих. В общем, у «Краснодара» отличный шанс прервать 11-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» в премьер-лиге. В первом круге «быки» победили 3:0 благодаря голам Вандерсона, Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова, которые и сейчас в полном порядке.

ЗАБЬЕТ ЛИ ЗАБОЛОТНЫЙ?

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Впрочем, «Арсенал» имеет шанс остаться единственной командой без поражений в весенней части РПЛ-2018/19. Но для этого мало не проиграть «Краснодару» – надо еще, чтобы «Зенит» уступил в Ростове-на-Дону. Почему бы и нет? Отметив досрочное чемпионство, питерцы потеряли всякую мотивацию и наверняка выставят в воскресенье полуосновной состав. Во всяком случае Артема Дзюбу, Юрия Жиркова и Бранислава Ивановича главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил оставить дома. И гадать, кого из звезд он задействует на поле, довольно проблематично. По слухам, Сердару Азмуну разрешили на выходные слетать домой, в Иран. Поэтому наверняка Антон Заболотный попробует, наконец, забить свой первый в нынешнем сезоне гол в РПЛ. Ранее форвард-гренадер, над которым у нас принято подшучивать, отличался только в Лиге Европы (дважды) и Кубке России. Что же касается «Ростова», то команде Валерия Карпина осталось одно – попрощаться на высокой ноте со своими болельщиками, которые продолжают заполнять до отказа арену, несмотря на последние неудачи. В среду за поражением желто-синих в кубковом полуфинале от «Локо» с трибун наблюдали 32 тысячи человек.

БУДЕТ ЛИ ДРАКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

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В воскресенье состоится генеральная репетиция финала Кубка Россия. Волею календаря «Урал» и «Локомотив» за три дня до своего поединка в Самаре померятся силами в Екатеринбурге в рамках премьер-лиги. С высокой вероятностью хозяева приберегут силы на кубковый финал. Ведь команда Дмитрия Парфенова уже обезопасила себя от участия в стыковых матчей. А вот Юрию Семину терять очки нельзя – железнодорожники ведут спор с «Краснодаром» за стратегически важную вторую строчку в таблице. Напомним, что «Урал» и «Локо» два года назад устроили в финале Кубка России грандиозную драку. Интересно, какой получится репетиция их финала № 2? Может, дело опять дойдет до кулаков? Вокруг «Урала» сейчас, кстати, скандальная атмосфера. В среду нападающий команды Владимир Ильин по время ответного полуфинала Кубка с «Арсеналом» вроде бы назвал полузащитника туляков Резиуана Мирзова «чуркой».

УДЕРЖИТСЯ ЛИ «СПАРТАК» ВЫШЕ ЦСКА?

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Проблемы «Арсенала» – хорошая новость для «Спартака», который по-прежнему рискует остаться без еврокубков-2019/20. Команда Олега Кононова пролетит мимо Лиги Европы, если «Урал» выиграет Кубок России, а красно-белые финишируют на шестом месте. Сейчас они идут четвертыми, опережая ЦСКА и «Арсенал» всего на очко. Впереди – два выезда. Первый – в Самару, где почти половина состава – это бывшие спартаковцы. При этом «Крылья Советов» обязаны побеждать, чтобы покинуть зону стыковых матчей. В общем, ожидается заруба. А предыдущий визит «Спартака» в гости к самарцам в рамках РПЛ обернулся для тогда еще подопечных Массимо Карреры разгромом – 0:4... У ЦСКА соперник тоже крепкий, но, в отличие от «Крыльев», немотивированный – «Ахмат». И армейцы играют дома. В общем, есть надежда вернуться на четвертое место, которое станет пропуском в групповой этап Лиги Европы, если «Локо» завоюет Кубок.

КАК БЕРДЫЕВ ПОПРОЩАЕТСЯ С КАЗАНЬЮ?

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Судя по всему, Курбан Бердыев летом покинет «Рубин». И теперь, видимо, окончательно. С соперником по «прощальному» матчу маститому специалисту повезло – «Анжи». Хотя визави Бердыева Магомед Адиев (продолжающий отбывать дисквалификацию) пообещал, что его команда, даже вылетев из РПЛ, постарается сохранить лицо. Вот и посмотрим.

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