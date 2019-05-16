«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове» - Советский спорт
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16 мая 2019 20:13ФутболАртамонов Антон

«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове»

В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе.

«ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТРЕНЕРА НЕ ДАЛ ПОМЕНЯТЬ ГУБЕРНАТОР УСС»

– На трибунах в Красноярске действительно уже нет сторонников тренера, который выводил «Енисей» в премьер-лигу? Со стороны кажется именно так.
– Аленичев сделал большое дело в прошлом сезоне, но в РПЛ не потянул, как было у него когда-то и с «Арсеналом»… Когда ситуация требовала ухода в отставку, и Аленичева, как известно, о ней просили – он решил остаться. С этого момента трибун в его адрес уже пошли оскорбления. Причем не только фан-сектор резко поменял отношение. Те же журналисты местные перестали относиться к Аленичеву как к уважаемому в прошлом игроку и известному тренеру, начали троллить.

Он сам выбрал такую судьбу. И, главное, результата не было совсем. Весной мы проигрывали даже прямым конкурентам.

– Вы так уверены, что без Аленичева «Енисей» бы спасся?
– Посмотрите на «Крылья». Андрей Тихонов ушел без масштабных скандалов, клуб заиграл лучше. В трясину их не затянуло.

– Аленичев в ходе сезона уверял общественность, что фанатов зарядили на его хейт. Что скажете?
– Глупости. Такое отношение копилось со временем. Мы уважаем руководителей клуба Дениса Рубцова и Дениса Петровского, но какого-то масштабного влияния на фан-сектор у них нет. В теории могли бы подойти и попросить, и их бы выслушали, но это не те люди. Скажу больше: фанатский актив сам просил дирекцию что-то поменять, открытые письма писали. Мы мечтали остаться в премьер-лиге, но вы же сами, наверное, знаете, какие силы вмешались.

– Вы говорите про заступничество губернатора Красноярского края Александра Усса?
– Да. Все знают, что тренера хотели поменять, но не дали.

«НЕ ЛЕЗТЬ ЖЕ С ДМИТРИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ В ДРАКУ»

1

– О «Енисее» публично высказываются местные чиновники, краевой министр спорта Павел Ростовцев. Что вообще происходит у вас, откуда столько политического вмешательства?
– Сами, как говорится, в шоке. Откуда-то повылазили и стали вдруг интересоваться футболом даже биатлонисты. Но управляют командой точно не они. Мы очень уважаем директора «Енисея» Рубцова, среди болельщиков все знают, что он даже в раздевалке порой настраивал команду на игру, когда Дмитрий Анатольевич не горел желанием.

– Доходило до такого?
– Да. И речь не о последних матчах.

– А откуда такая информация?
– Мы общаемся с футболистами. Но это не значит, что нас просили устраивать акции против Аленичева. Просто достало. Особенно после памятных всем пресс-конференций.

– Выступления Аленичева после «Спартака» действительно удивили. В вашей среде никто не думал, что тренер просто троллит всех в ответ?
– В своем узком кругу мы не обсуждали именно такой вариант, но мне кажется, что это недалеко от истины. Аленичев же говорил, что у Александра Старкова нет яиц, когда тот не уволился из «Спартака». Ну, вот мы ему и напомнили баннером на последнем матче. Скорее всего, Аленичев глумится, мы вот пытаемся глумиться в ответ.

– Весело.
– Про Аленичева говорят, что он злопамятный. Не знаю, за что он держался, когда не стал уходить в отставку, но, видимо, решил: сам не уйду, зато всех вас похороню. Очень похоже.

– В ресторанах, магазинах никто из вашей бригады с ним не пересекался, не пытался поговорить?
– В последнее время его никто нигде не видел, иначе бы разговоры пошли. А так, о чем говорить с человеком, который такие заявления делает? Не лезть же в драку, это же абсурд. Он дал всем ясно понять свои цели.

2

«РОСТОВЦЕВУ ГОТОВЫ КУПИТЬ БИЛЕТ, НО ОН НЕ ПРИДЕТ»

– Над сумасшедшими делами в клубе, когда пресс-атташе в твиттере прикалывается над тренером, смеялась вся футбольная общественность. Как вы относились?
– Да все устали. В том числе и в клубе, отсюда и конфликты. Те, кто хотят, чтобы клуб возродился, насколько я слышал, просто перестали общаться с Аленичевым в какой-то момент. Высказывание про очки стало шоком для всех.

– Его можно было бы понять, если памятное лишение водительских прав за пьяное вождение подстроили…
– Бросьте. Такие рейды с остановкой дорогих машин у нас проводят часто. Он оказался не в то время не в том месте. А его оправдания – это лишь оправдания.

– К ассистенту Аленичева Егору Титову у фанатов какое отношение?
– Никакое. Они друзья, все время вместе, но решения все равно за главным в их дуэте. Ему и расхлебывать.

– Но в премьер-лигу-то возвращаться собираетесь?
– Вот сейчас пошли слухи, что руководство у клуба поменяется. Есть ребята, футболисты, кто выводил «Енисей» в премьер-лигу, они готовы повторить этот путь, если останется Рубцов, которого все уважают. Но это пока не факт. Никто не знает, до чего доведут запросы того же Ростовцева, не зря депутаты полезли в футбол. Все претендуют на бюджет клуба.

– Ростовцева же вы приглашали на матч с «Динамо».
– Да. Билет даже готовы купить. Причем Ростовчцев уже в курсе, журналисты рассказали. Но он выразил сомнение, что на фан-секторе разбираются в футболе. Так что ждать его бессмысленно.

– А Аленичев? Его в Красноярске хоть кто-нибудь будет ждать после ухода из «Енисея»?
– Все знают, что Аленичев – знаменитый игрок, и многие болельщики, кто не особо пристально следит за делами клуба, поддерживали его, несмотря на вал поражений. Часто приходилось слышать: да у него же нет игроков, состав слабый. Но звездой и героем он перестал быть после пресс-конференции со «Спартаком». От него отвернулись почти все. Стало ясно, что он просто держится за контракт.

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