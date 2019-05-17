Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парике - Советский спорт
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17 мая 2019 09:16ФутболЗетилов Игорь

Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парике

Главный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч.

В четверг контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова на один матч за толчок игрока соперника. Корреспонденту «Советского спорта» наставник объяснил, свой поступок, сообщил, как будет смотреть гостевую встречу своей команды в Уфе, а также развеял слухи об интересе к нему «Рубина».

«ПРОСТО ПОДТОЛКНУЛ ЗНАКОМОГО ИГРОКА»

– Как настроение, Владимир Валентинович, после того, как КДК РФС дисквалифицировал вас на одну игру?
Великолепное. Все, что не убивает, делает нас сильнее.

Могли дисквалифицировать, скажем, на три-четыре встречи?
Не знаю и не вижу, в чем вопрос. Да, я немного подтолкнул своего знакомого игрока Дениса Полякова, добавив, чтобы и он шел защищать арбитров. Мне показалось странным, что игроки «Урала» как-то встали на защиту судей. Появилась запись в протоколе про толчок в грудь, но там его не было.

Показалось, что вы были взвинчены.
Разгорячился – факт. Мы же чуть не две минуты переиграли, и в это время соперник сравнивает счет. Мы кричали судье, что время вышло, но он не отреагировал.

Как вам удается настраивать команду? Все-таки «Оренбург» сейчас – твердый середняк: уже точно не вылетает и не попадает в еврокубки.
У всех игроков есть здоровые амбиции, желание побеждать в каждом матче. В игре с «Уралом» мы были агрессивнее, создали много моментов, но вот реализация хромает. Один Деспотович мог пять штук забить.

Недавно вы дали интервью по поводу судейства. Отразилось это на работе арбитров в матче с «Уралом»?
Наверное.

Вы умышленно решили обострить ситуацию?
Посмотрите, с чем мы сталкиваемся. По карточкам: у нас – шесть, у соперников – одна. Как будто была игра с односторонним движением. Парни же смотрят нам в глаза. Мы получили приз фейр-плей по итогам ноября-декабря. А весной стали всех обижать? Так не бывает.

«ПАРИК У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ»

В Уфу поедете?
Обязательно! С усами и бородой (смеется).

Еще парик вам нужно срочно приобрести!
У меня есть. Когда-то давно на свадьбе гуляли, и я там щеголял в парике с кудряшками «а-ля Укупник». Даже фотография сохранилась. Друзья сказали, что мне к лицу (смеется).

Смотреть будете из ВИП-ложи?
Найдем, где присесть.

Говорят, там температура опустится до 12 градусов и обещают дождь.
Для нас это – настоящий мороз. Мы с «Уралом» играли в 30-градусную жару. Было и 33, и 34 градусов.

Как будете общаться с помощниками?
Надеюсь, что по телефону. В первом тайме все бесполезно – не докричишься. Даже до тех, кто рядом бегает. Публика гудит, и ничего не слышно.

А по заменам поможете помощникам?
Они сами все опытные, думаю, разберутся.

На соседское дерби народ придет?
Надеюсь. В Уфе после Лиги Европы количество зрителей прибавилось заметно.

«Уфа» готовится очень серьезно – команда мечтает покинуть зону стыковых матчей.
Мы все понимаем. Ей, конечно, будет очень сложно. «Динамо» не выглядит мальчиками для битья и регулярно набирает очки. А «Уфа» будет стараться сохранить боевой настрой на случай возможных стыков.

НА МЕНЯ ИЗ «РУБИНА» НИКТО НЕ ВЫХОДИЛ

«Оренбург» в последнем туре принимает «Спартак». Соберете аншлаг?
Думаю, да. Заявок наверняка будет больше, чем мест на стадионе.

Вас в четверг весь день сватали на место главного тренера «Рубина» вместо Курбана Бердыева. Что скажете?
Слухи постоянно сопровождают и футболистов, и тренеров. Со мной никто из «Рубина» не связывался, я ни с кем не разговаривал. Это – стопроцентно правдивая информация.

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